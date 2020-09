Louhisaaressa esitetään Mannerheim-monologia, joka tuo esiin Mannerheimin erikoista nuoruutta

Mannerheim-monologia esitetään marsalkan synnyinkodissa.

On marraskuun 6. päivä vuonna 1944. Välirauha on sovittu vajaat kaksi kuukautta aiemmin. Presidentti, sotamarsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim on paennut Louhisaaren kartanolinnaan, syntymäkotiinsa, odottamaan, että hänen kyytinsä saapuisi. Tarkoitus olisi päästä treffeille Eurooppaan viehättävän brunetin kanssa.

Mannerheim kuitenkin pelkää, että valvontakomissio ehtii kartanolle ensin ja vie hänet joko Neuvostoliittoon tai sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin.

Edellä kuvailtu voisi hyvinkin olla palanen yhden Suomen tunnetuimman henkilön historiasta. Mannerheim ei kuitenkaan tullut sodan jälkeen Varsinais-Suomen Askaisissa sijaitsevaan kartanoon – paitsi nyt neljänä syyskuisena lauantaina.

Mannerheim sellaisena kuin jälkipolvet hänet tuntevat.­

Se, mitä Petri Rajalan esittämä Mannerheim kyytiä odotellessaan kertoo, on kuitenkin totista totta ja läpileikkaus sotamarsalkan ja Suomen tasavallan presidentin elämään aina sodan loppumiseen asti.

– Olin katsomassa Keisari Aleksanteri III -monologia, ja välittömästi tuli mieleen, että Mannerheim ja Louhisaaren kartano sopisivat tällaiseen, idean äiti, Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen kertoo projektin alkutahdeista kaksi vuotta sitten.

Mannerheim-monologi toteutettiin yhteistyössä Visit Naantalin, Kansallis­museon, Louhisaaren kartanolinnan ja Naantalin Teatterin kesken.

Käsikirjoittajaksi pyydettiin kirjailija-toimittaja Roope Lipastia.

– Mannerheim on hahmona teatraalinen, koska hänen elämästään löytyy niin paljon eri puolia. Halusin, että monologi on elämäkerta draaman muodossa, eli kertomus siitä, mitä hän teki siihen mennessä, kun sota loppui.

Lipasti halusi tuoda näytelmässä esiin erityisesti Mannerheimin erikoista nuoruutta ”tsaarin miehenä”.

– Mannerheim on vanhan ajan supersankari ja edustaa sellaista aikaa, jota ei ole pitkiin aikoihin enää ollut. Hän oli 1800-luvun aristokraatti, joka pyöri ympäri Eurooppaa. Hänellä oli kreivittäriä eri kaupungeissa, ja hän osteli tsaarille hevosia. Sehän oli täysin tolkutonta elämää meidän näkökulmastamme, Lipasti kertoo.

Louhisaari on yksi Suomen parhaiten säilyneistä kartanomiljöistä, ja sen historia ulottuu aina 1600-luvun puoliväliin. Kartano kuului Mannerheim-suvulle 1795–1903. Tarinan mukaan marsalkka Mannerheim syntyi kartanon ”pienessä sinisessä makuukamarissa”.

Louhisaaren kartanolinna sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Turusta.­

Nykyisin kartanolinna on Museoviraston hallinnassa, ja päärakennus on ollut auki yleisölle vuodesta 1967.

Vuosi on ollut koronan vuoksi haastava myös Louhisaaren kartanolle.

– Keväällä mietittiin, voidaanko Louhisaarta avata ollenkaan. Lopulta avaaminen siirtyi kuukaudella. Jos päätös olisi mennyt pitkälle heinäkuulle, emme välttämättä olisi avanneet ollenkaan, Louhisaaren kartanon intendentti Jouni Marjamäki kertoo.

Petri Rajalan Mannerheim odottelee kyytiä kolmannen kerroksen juhlasalissa.­

Rajala kertoo Mannerheimina ”oman” tarinansa tsaarin ajoista sotavuosiin.­

Työryhmä toivoo, että Mannerheimista olisi iloa pitkälle ensi vuoteen ja että monologi jäisi pysyvästi ohjelmistoon.

Entä mitä asiaan sanoo Mannerheimin ilmetty kaksoisolento, konkarinäyttelijä Petri Rajala?

– Tämä on yksi urani suurenmoisimmista ja haastavimmista tehtävistäni, hän vahvistaa.