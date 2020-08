Teatterit avautuvat 5 kuukauden tauon jälkeen – Turussa löydettiin luovia keinoja lomautusten välttämiseksi

Ensi-iltansa saavan Cabaret-musikaalin toivotaan herättävän teatterikävijät liikkeelle.

Viimeiset viisi kuukautta ovat olleet teattereille äärimmäisen raskaita, kun ne ovat joutuneet pitämään ovensa suljettuina koronatilanteen vuoksi.

Tällä viikolla tunnelista päästään vihdoinkin valoon, kun useissa Suomen suurimmissa teattereissa juhlitaan ensi-iltoja.

Turun kaupunginteatteri on porskuttanut viime vuodet myötätuulessa ja saanut massat liikkeelle. Korona kuitenkin torppasi toiveet jälleen uudesta ennätysvuodesta.

– Joka vuosi ollaan tehty uusia kävijäennätyksiä. Alkuvuonna ajateltiin, että tästä tulisi sellainen vuosi, mutta ei sitten tullutkaan, Turun kaupungin­teatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki harmittelee.

Teatteri sulki ovensa perjantaina 13. maaliskuuta. Perjantaina ovet avautuvat jälleen, kun ensi-iltansa saa klassikkomusikaali Cabaret, josta toivotaan syyskauden pelastajaa.

Cabaret’ta ei ole nähty aiemmin Turun kaupunginteatterin lavalla.­

30-luvun Berliinin kuumimpaan yökerhoon sijoittuvassa, turmiollisen värikästä show’ta ja sodan traagisuutta yhdistelevässä tarinassa on mukana lähes 30 esiintyjää. Vaikka korona pani teatterin toiminnan uusiksi, Cabaret’n ensi-ilta pystyttiin pitämään samana.

– Syksyn suunnitelmat ovat pysyneet pitkään, eikä niistä ole missään vaiheessa luovuttu. Toki ollaan viikoittain ja joskus jopa päivittäin seurattu tilannetta. Kyllä tässä kaikenlaisia varasuunnitelmia on ollut, Kouki myöntää.

Turun kaupunginteatteri sai pidettyä toimintansa kesälläkin käynnissä erilaisten järjestelyjen avulla.

– Keväällä oli jonkin verran palkanmaksukeskeytyksiä, mutta sitten saatiin järjesteltyä loma-aikoja ja kesäteatteritoimintaa uusiksi. Jossain vaiheessa ommeltiin kangasmaskejakin puvustamossa, ja autettiin sillä kaupungin toista yksikköä. Ollaan siis otettu luovia ratkaisuja käyttöön, toimitusjohtaja Arto Valkama kertoo.

– Saimme kesäteatteriin lähes 9 000 kävijää. Sekin tuntui tärkeältä henkisesti, Kouki lisää.

Päärooleissa Clifford Bradshawna ja Sally Bowlesina nähdään Olli Rahkonen ja Anna Victoria Eriksson.­

Koko työryhmästä huokuu tiedotustilaisuudessa into ja jännitys. Lukuisilta näyttelijöiltä hävisivät koronan myötä kaikki työt, kun muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kesäteatterit peruuttivat esityksensä kesän ajalta. Töihin paluu on ollut paitsi taloudellisesti myös henkisesti tärkeää.

– Jokainen tässä talossa työskentelevä on iloinen jokaisesta esityksestä. Siksi me olemme olemassa, Kouki sanoo.

– Koko talo on innoissaan ja jännittää. Into on kova, ja ihmiset kantavat vastuunsa siitä, että pidetään työryhmä terveenä, Valkama kiittelee.

Arto Valkama ja Mikko Kouki ovat toimineet pitkään tiiminä. Kuva vuodelta 2017.­

Koronasuositusten myötä kapasiteetti on puolitettu, katsomossa on väljempää ja muun muassa kahvi- ja vessajonoja pyritään pienentämään erilaisin järjestelyin.

Tuki tuli tarpeeseen

Vaikka Cabaret’ta esitettäisiin koko syksyn ajan maksimiyleisölle, plussamerkkistä tulosta ei teatterille ole tulossa.

– Meidän onnemme on se, että tässä on ollut useita hyviä vuosia. Niille teattereille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa, tämä on ollut kova isku. Meillä on taloudellisesti vakaa tilanne, Valkama pohtii.

– Opetusministeriön tuki teattereille oli todella tarpeen. Muuten vuosi olisi ollut katastrofaalinen. Ei tästä kenellekään hyvä vuosi tule, mutta sen avulla pysytään veden pinnalla, Kouki sanoo.

Korona vaikuttaa eniten isojen ryhmien vierailuihin teattereissa, ja niitä peruutuksia onkin tullut. Cabaret’n syksy näyttää kuitenkin lupaavalta: ensi-iltana tupa on täynnä, ja ensimmäisten näytösten parhaat paikat on viety.

Musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Jakob Höglund.­

Koukin mukaan tunnelma on tällä hetkellä odottava.

– Myyntiä on, mutta totta kai koronatilanne vaikuttaa siihen.

– Kesällä huomattiin, että ihmiset varailevat lippuja viime tipassa. Tietysti he seuraavat omaa terveydentilaansa, että voiko lähteä, Valkama kertoo.

Teatterin väki toivoo, että ihmiset uskaltaisivat tulla teatteriin poikkeusoloista huolimatta. Valkama uskoo, että Cabaret’n kaltaisille esityksille on enemmän tarvetta kuin koskaan.

– Teatteri on hetken hengähdys kaikkeen muuhun. Kun ulkomaille ei pääse, jokainen esitys on miniloma, jolloin pääsee hetkeksi ihan muuhun maailmaan, tässä tapauksessa vaikkapa Berliiniin, hän sanoo.