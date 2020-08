Tältä näytti 1990-luvun Turku! Katso nostalgiset kuvat lähihistoriasta

Ilta-Sanomat teki aikamatkan 1990-luvun Turkuun. Vertaile, miten tunnetut paikat ovat muuttuneet vuosien saatossa.

1990-luvusta tuntuu olevan vain hetki, mutta todellisuudessa aikakaudesta on jo parikymmentä vuotta. Suomen historiallinen MM-voitto täytti hiljattain 25 vuotta, ja vuosituhannen vaihtumisestakin on jo kaksi vuosikymmentä.

Kaupunkimiljöön muutoksia ei välttämättä huomaa, kun rakennusten ohi kävelee joka päivä. Turussa on lukemattomia historiallisia rakennuksia, jotka ovat olleet paikallaan jopa vuosisatoja ja joita ei haluta muuttaa niiden historiallisen ja kulttuurisen arvon vuoksi. Ympärillä tapahtuu kuitenkin muutosta koko ajan.

Ilta-Sanomat hyppäsi aikamatkalle 1990-luvun Turkuun ja sen tunnettuihin paikkoihin. Näin maisemat ovat Aurajoen varrella muuttuneet kahden–kolmen vuosikymmenen aikana.

Voit verrata menneisyyttä ja nykyhetkeä koskettamalla kuvaa.

ABOA VETUS & ARS NOVA

Historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova aloitti toimintansa vuonna 1995. Museon nimi tarkoittaa latinaksi ”vanhaa Turkua ja uutta taidetta”. Museo sijaitsee Rettigin palatsina tunnetussa rakennuksessa Aurajoen itärannalla. Se on rakennettu kuuden keskiaikaisen kivirakennuksen raunioille, joista vanhimmat ovat peräisin 1300-luvun lopulta. Tällä hetkellä viereinen kevyen liikenteen väylä on remontissa, mutta koronan vuoksi suljettuun museoon on päässyt vierailemaan jälleen 30.6. lähtien.

VIKING LINEN TERMINAALI

Jotkut asiat eivät onneksi muutu, ja yksi niistä on Viking Linen terminaali, joka sijaitsi alun perin Naantalissa. Turun kaupunki rakensi nykyisen terminaalin 1973, ja sitä laajennettiin 1980-luvun alussa ja uudelleen 1988. Nykyiseen kuosiinsa terminaali remontoitiin 2013. Viking Linen terminaalin vieressä sijaitseva Hotelli Seaport rakennettiin alun perin kauppahuoneeksi 1900-luvulla. Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat, sillä satamaan suunnitellaan 45 miljoonaa maksavaa yhteisterminaalia, jossa ovat mukana Turun kaupunki, Tallink Silja ja Viking Line.

SOKOS WIKLUNDIN KULMA

Axel Wiklundin vuonna 1907 perustamasta rautakaupasta tuli tavaratalo 50-luvulla, jolloin se myös siirtyi Turun Osuuskaupan omistukseen. Sen jälkeen rakennusta on laajennettu vähitellen. ”Wikken kulma” on tuttu kohtauspaikka turkulaisille, mutta tällä hetkellä kulku sen ympäristössä on rajoitettu torin rakennustyömaan vuoksi. Vierestä katosi tunnettu maamerkki, kun legendaarinen Hamburger Börs purettiin viime syksynä.

TEATTERISILTA

Teatterisilta rakennettiin Turun kaupunginteatterin kohdalle vuonna 1997. Se erottui pitkään muista Aurajoen silloista, sillä se oli ainoastaan kevyen liikenteen käytössä. Teatterisillasta on tullut vähitellen myös rakkaudenlukkojen kiinnityspaikka. Päässä oleva teatteri on siltaa huomattavasti vanhempi: Se perustettiin vuonna 1946 Turun Teatterin ja Turun Työväen Teatterin yhdistyessä. Teatterisillan kupeessa sijaitseva ravintolalaiva Aussie Bar ilmestyi jokikuvaan vuonna 2014.

FORUM MARINUM

Merenkulun museo Forum Marinum syntyi, kun Turun merenkulkumuseo ja Åbo Akademin Merihistoriallinen museo yhdistyivät. Se avautui yleisölle 1999 ja on nykyään yksi alueen suosituimmista matkailukohteista. Forum Marinumin museolaivoista tunnetuin lienee Suomen Joutsen, joka siirrettiin museon edustalle Aurajokeen vuonna 2002. Vastarannalla sijaitsevalle Telakkarannalle rakennetaan kiivasta tahtia uusia kerrostaloja.

KAUPPATORI

Turun keskeisestä torista on merkintöjä vanhoissa kartoissa jo 1600-luvulta, mutta Kauppatoriksi sitä alettiin nimittää vasta 1924. Tori pysyi lähes muuttumattomana koko 90-luvun. Ainoa lisäys oli pohjoiskulman Hesburger vuosikymmenen alussa. Viime vuosina tori on kokenut melkoisen myllerryksen, kun sen alle alettiin rakentaa satoja autoja vetävää toriparkkia. Torin ympäristössä toimiville yrittäjille harmaita hiuksia aiheuttaneen pysäköintilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa.

VIERASVENESATAMA

Turun vierasvenesatama sijaitsee Läntisellä pitkäkadulla legendaarisen jokilautta Förin vieressä. 1990-luvulla alettiin ymmärtää vanhojen teollisuustilojen rakennushistoriallisia arvoja, eikä niitä purettu vaan muutettiin uusiksi toimitiloiksi. Vierasvenesataman taustalla kohoaa ruskeatiilinen vanha kaakelitehdas, johon valmistui vuonna 1998 Turun ylioppilassäätiön omistama 56 asuntopaikan Auranhelmi. Vierasvenesataman palvelut uudistuivat 2017, jolloin paikalla avattiin Aurajoelle katsova ravintola NOOA.