Skopjen koneen matkustajilla kaksi koronavirustartuntaa – kolmasosa kieltäytyi testistä

Koneessa piti olla 170 matkustajaa, mutta Turkuun saapui vain 86 henkilöä.

Pohjois-Makedonian Skopjesta lauantaina Turkuun saapuneen lennon matkustajista kahdella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Kahden matkustajan koronavirustestin tulos ei ole vielä tullut. Turun kaupunki tiedotti asiasta maanantaina.

Matkustajaluettelon mukaan Turkuun piti saapua Wizz Airin lauantaisella lennolla noin 170 matkustajaa. Turkuun saapui kuitenkin vain 86 matkustajaa, joista 61:lle tehtiin koronavirustesti.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa ei osannut sanoa, johtuiko matkustajamäärän radikaali muuttuminen siitä, että matkustajilta olisi vaadittu negatiivinen koronatestitulos Skopjen päässä.

– Me emme tiedä, mikä tilanne oli lähtömaassa. Saimme tuollaisen luvun ja varustauduimme ottamaan vastaan 170 matkustajaa, mutta loppujen lopuksi tulijoita oli tuon verran.

Liuksa ei myöskään osannut sanoa, onko Wizz Air vaatinut matkustajilta negatiivista testitulosta.

– Se on asia, mikä täytyy kysyä lentoyhtiöltä.

Wizz Air ei ole vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottopyyntöön aiheesta.

Testistä kieltäytyi lauantaina 25 matkustajaa, mikä oli lähes kolmasosa koneen matkustajista.

– Tässä lähdetään siitä, että kun henkilö joka tapauksessa asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin, se on vahvempi toimenpide kuin testi. Kieltäytyneet ovat perustelleet kieltäytymistä esimerkiksi sillä, että heille on tehty jo testi tai että he ovat sairastaneet jo koronan, Liuksa kertoo.

Kaikki Turkuun saapuneet lentomatkustajat on asetettu tartuntalain mukaiseen karanteeniin. Karanteenipäätökset teki Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.