Tutkimus: Raskas työ ei korvaa vapaa-ajan liikuntaa – tällainen on paras yhdistelmä työtä ja treeniä

Vapaa-aikana kertynyt aktiivisuus on yhteydessä parempaan terveyskuntoon.

Fyysinen työ ei pelkästään riitä ylläpitämään hyvää terveyskuntoa, vaan myös vapaa-ajan aktiivisuus on tärkeää, paljastaa tuore Turun yliopistossa tehty tutkimus.

Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia fyysisen aktiivisuuden profiileja työ- ja vapaapäivinä. Turun yliopiston tutkijat havaitsivat, että fyysisen aktiivisuuden määrä ja ajoittuminen työpäivän aikana vaihtelevat ikääntyvillä työntekijöillä runsaasti.

Kolmasosa tutkittavista liikkui vain vähän päivän aikana. Reilut 40 prosenttia työntekijöistä oli kohtalaisen aktiivisia työpäivän aikana, mutta aktiivisuus väheni illalla. Noin viidesosa oli vähän tai kohtalaisen aktiivisia töissä mutta lisäsivät selvästi aktiivisuuttaan illalla. Alle 10 prosenttia oli hyvin aktiivisia työpäivän aikana, ja he olivat aktiivisia myös illalla.

Vapaapäivinä tutkittavat olivat aktiivisimmillaan aamupäivän aikana, mutta aktiivisuuden määrässä oli eroja.

– Päivittäisessä aktiivisuudessa on tunnetusti suuret yksilölliset erot, mutta sama aktiivisuusmäärä voi kertyä eri tavoin eri henkilöillä riippuen työstä ja liikkumistottumuksista. Liikemittareilla tekemämme tutkimus osoittaa, että erityisesti vapaa-aikana kertynyt aktiivisuus on yhteydessä parempaan terveyskuntoon, kertoo professori Sari Stenholm Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kansanterveystieteen oppiaineesta.

Työssä tapahtuva aktiivisuus voi olla pitkäkestoisempaa kuin vapaa-ajalla tapahtuva liikkuminen, mutta samalla matalatehoisempaa. Kuvituskuva.

Paras kestävyyskunto ja suotuisin kehonkoostumus mitattiin henkilöillä, jotka olivat kohtalaisen aktiivisia työpäivän aikana ja lisäsivät aktiivisuuttaan illalla.

– Kaiken kaikkiaan työpäivän jälkeinen aktiivisuus oli yhteydessä parempaan kehonkoostumukseen riippumatta työpäivän aikaisesta aktiivisuudesta, Stenholm summaa.

Verrattuna vapaa-ajan liikuntaan työssä tapahtuva aktiivisuus on usein pitkäkestoisempaa, sisältää vähemmän taukoja ja työasennot voivat olla liikuntaelimistöä kuormittavia. Toisaalta työssä tapahtuva aktiivisuus on pääsääntöisesti matalatehoisempaa, jolloin se ei kohota kuntoa samalla tavalla kuin vapaa-ajan liikunta.

– Tämän vuoksi erityisesti fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien olisi tärkeä huolehtia lihas- ja kestävyyskunnostaan vapaa-ajan liikunnan keinoin, mikä auttaa myös työssä jaksamisessa, Stenholm suosittelee.

Tutkimustulokset perustuvat 263 ikääntyvän kuntatyöntekijän otokseen. Tutkittavat käyttivät ranteessa pidettävää liikemittaria viikon ajan työ- ja vapaapäivinään. Lisäksi heille tehtiin kestävyys- ja lihaskunnon sekä kehonkoostumuksen mittaukset.

Finnish Retirement and Aging study (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö.