Skopjesta tulijoiden jatkomatkustamista ei valvota – riittääkö pelkkä ohjeistus? ”Ei tietystikään ole resursseja”

Tiistain lennon 17 sairastuneesta kaikki matkustivat pois Turun alueelta.

Tiistaina Turkuun saapuneen Skopjesta lähteneen koneen matkustajista 17:lla todettiin koronavirustartunta. Matkustajia oli 127, joista 113 testattiin.

Turussa aloitettiin Skopjen matkustajien testaaminen 8. elokuuta, ja sen jälkeen 508 testatusta henkilöstä yhteensä 60:lla on ollut koronavirustartunta.

Tällä hetkellä on Traficomin päätännässä, keskeytetäänkö lennot kokonaan. Ennen päätöstä Turkuun ehtii todennäköisesti kuitenkin saapua ainakin kaksi lentoa Skopjesta.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona Wizz Airin tehneen päätöksen, että Skopjen lennoille tulijoilta vaaditaan jatkossa negatiivinen koronatesti. Päätöksestä kertoi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, mutta Wizz Airilta ei ole tullut asiasta virallista tiedotetta, eikä yhtiö ole vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottopyyntöön.

– Wizz Airin linjaus koskee vain Skopje–Turku-lentoa, enkä tiedä, mikä on heidän aikataulunsa. He varmasti tiedottavat nopealla aikataululla omia asiakkaitaan ja antavat ohjeet, kuinka tuore testituloksen tulee olla, kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi Turun kaupungin tiedotustilaisuudessa torstaiaamuna.

Turun kaupunki jatkaa matkustajien testaamista lentokentällä Wizz Airin päätöksestä huolimatta.

Arve kertoi myös, että yksikään viime lennon sairastuneesta ei ole kotoistin Varsinais-Suomen alueelta. Näin ollen sairastuneet joutuivat matkustamaan kotipaikkakunnalleen lennon jälkeen.

Valvotaanko näiden henkilöiden jatkomatkustamista mitenkään? Onko mahdollista, että he matkustavat ensin bussilla ja siitä eteenpäin junalla?

– Heille annetaan lentokentällä ohjeistukset, mitä tarkoittaa karanteenimääräys, ja siinä todetaan, ettei joukkoliikennettä saa käyttää. Meillä ei tietystikään ole resursseja valvoa, miten he toimivat sen jälkeen, kun he lähtevät lentokentältä. Minulla on se käsitys, että suurimmalla osalla on ollut hakija vastassa, Arve vastasi.

– Valvonta karanteenin osalta menee niin, että meiltä lähtee ilmoitus kotikuntaan, ja karanteenin valvominen on kotikunnan vastuulla, hän lisäsi.

Turussa on havaittu lähipäivinä koronavirustartunta sekä päiväkodissa että koulussa, jotka molemmat sijaitsevat Varissuon alueella.

Arven mukaan alueeseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota.

– Tulemme jakamaan paperitiedotteita yhteistyössä SPR:n kanssa sekä koulujen ja päiväkotien kotien kautta lasten välityksellä koteihin. Haluamme löytää sillä alueella kaikki mahdolliset kanavat, Arve sanoi.

Alueella myös maskulaisesta koulussa ja kaarinalaisesta päiväkodissa on viime päivinä todettu koronavirustartunta.