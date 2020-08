Arven mukaan Wizzair on myös vähentämässä lentoja Turkuun.

Hallitus piti keskiviikkoaamuna tiedotustilaisuuden, jossa se ilmoitti uusista matkustusrajoitusten tiukentamisista. Samalla käsiteltiin Turun lentokentälle laskeutuvia Pohjois-Makedonian Skopjesta tulevia lentoja, joiden kymmeniltä matkustajilta on löydetty koronavirustartunta.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoi, että hallitus ei tee päätöstä Skopjesta tulevien lentojen lopettamisesta. Päätös kuuluu nykyisen lainsäädännön mukaan virkamiestasolle, ja päätöksen lennoista tekee liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se tarvitsee asiaan lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Harakan mukaan aiemmin ilmoitettu aikataulu on kuitenkin voimassa, ja lennot lakkaavat 29.8. mennessä.

Skopjesta tulevilta matkustajilta on löydetty koronavirustartuntoja.

Turun kaupunginjohtajan Minna Arven mukaan Turun kaupunki ja lentoyhtiö Wizzair ovat jo käyneet keskusteluja siitä, miten viruksen leviäminen voidaan estää.

– Käynnistimme heti maanantaina Wizzairin kanssa keskustelun siitä, miten asiaan voidaan puuttua. He ovat nyt tehneet omalta osaltaan päätöksen, että he edellyttävät lennoille tulijoilta negatiivista testitulosta, mikä ratkaisee osaltaan tilannetta. Samaan aikaan Turussa tehdään edelleen testaus ja karanteeniin asettaminen. Mielestäni tämä on hyvä malli hoitaa tätä alueen ongelmaa, Arve kertoi Ilta-Sanomille.

Tällä hetkellä Skopjesta saapuu lento kaksi kertaa viikossa. Arven mukaan myös tähän on tulossa muutos.

– Käsittääkseni he tulevat myös vähentämään lentoja Turkuun. Yhtiö on tullut tässä hienosti vastaan. Toivoisin, että lentoyhtiöitä ei jätetä yksin ratkomaan näitä ongelmia, vaan näissä tarvitaan myös kansallista tukea ja ohjeistusta, Arve sanoo.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arven mielestä tarvitaan muitakin ratkaisuja kuin lennon perumisia.

Turkuun saapui Skopjesta lento viimeksi tiistai-iltana. Turun kaupunki ei ole vielä tiedottanut, ilmenikö matkustajille tehdyissä testeissä positiivisia tapauksia. Wizzairin määräys negatiivisesta testistä ei koskenut vielä eilen saapuneita matkustajia.

Arven mielestä tilanteeseen tarvitaan myös muunlaisia toimenpiteitä kuin yksittäisen lennon peruuttamista.

– Ongelmaahan se ei poista. Joka tapauksessa ihmiset tulevat jotain reittiä pitkin takaisin Suomeen. Hallituksen pitäisi pystyä kertomaan, miten varmistetaan, että näille ihmisille tehdään riittävät testit ja karanteenipäätökset rajoilla, Arve sanoo.

– Toivoisin, että näihin ongelmiin löytyy jatkossakin pitkäkestoisempi ratkaisu kuin yksittäisen lennon peruminen. Täytyy pyrkiä siihen, että pandemian kanssa opitaan elämään. Tiedetään, että on paljon muitakin alueita kuin Balkan, joissa tilanne on paha. Tilanne elää maailmalla koko ajan.

Ministeri Timo Harakka vastaili aamulla kysymyksiin Skopjen lennoista.

Ministeri Harakka jakoi aamun tiedotustilaisuudessa kiitosta viranomaistoiminnalle Turun lentokentällä.

– Mielestäni Turussa viranomaiset ovat toimineet kiitettävästi. Meillä on ollut täysi testaus, täysi kontrolli ja karanteeni. Siltä osin, kun sieltä vielä laskeutuu jokunen kone, kaikki ovat tiukan kontrollin alaisia. On päästy varsin nopeasti ja kattavasti tämän yhden tautilähteen juurille, ja itseasiassa virus ei ole päässyt tästä koneesta leviämään eteenpäin.

Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala vahvistaa, että Turun seudulla ei ole tullut tartuntoja, jotka olisi jäljitetty Skopjen koneen matkustajiin.

– Henkilöistä kuitenkin vain murto-osa on varsinaissuomalaisia. Heidän osaltaan voidaan sanoa, että ei ole tapahtunut sekundaaritartuntoja. Kokonaiskäsitystä meillä ei ole, koska matkustajia on mennyt ympäri Suomea eri sairaanhoitopiirien alueelle. Kontaktijäljitys tapahtuu henkilöiden kotikunnassa, Rintala sanoo.

Terveysviranomaiset valvovat kaikkia karanteeniin asetettuja henkilöitä.

– Terveysviranomaiset kontaktoivat henkilöitä puhelimitse. Yhteydenotto ei ole jokapäiväistä mutta tiheää, Rintala kertoo.