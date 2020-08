TS: Yksi lento toi runsaasti koronatartuntoja Turkuun viikonloppuna

Useilla Turkuun palanneella lennolla olleilla matkustajilla on todettu koronatartunta, kertoo Turun Sanomat.

Useilla lauantaina Skopjesta palanneella lennolla mukana olleilla matkustajilla on todettu koronavirustartunta, kertoo Turun Sanomat.

Pohjois-Makedonian pääkaupungista palanneella lennolla oli yhteensä 157 matkustajaa, joista kaikki suostuivat testiin.

Turun Sanomien tietojen mukaan Tyks olisi ollut valmis tiedottamaan tartuntojen määrästä jo sunnuntaina, mutta sosiaali- ja terveysministeriö olisi halunnut viivyttää tiedon julkistamista maanantaihin. Lehden tietojen mukaan muun muassa sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston johto ovat tänään keskustelleet Varsinais-Suomeen mahdollisesti kohdistuvista toimista.

THL ilmoitti tänään, että Suomessa on todettu vuorokauden aikana yhteensä 17 uutta koronatartuntaa. Lisäksi Suomessa on raportoitu kaksi uutta kuolemantapausta.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 540 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 828 tartuntaa. Turussa on todettu yhteensä 226 tartuntaa.

Tartunnat ovat olleet viime viikkojen ajan Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n viime viikolla pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.