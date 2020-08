Turkulaisilta nuorilta haetaan keinoja ihmiskunnan pelastamiseksi – parhaille ideoille muhkeat palkinnot

Beyond 2030 Challenge -kilpailu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Ilmastonmuutos, eriarvoisuus, sairaudet.. tulevia sukupolvia koskettavia globaaleja uhkakuvia on paljon. Beyond 2030 Challenge -kilpailun järjestäjillä on vahva usko, että ongelmia voidaan ratkoa askel kerrallaan nuorten avulla.

Lounais-Suomen toisen asteen oppilaille suunnatun tiedekilpailun tarkoitus on innostaa nuoria innovaatioihin, jotka voivat liittyä esimerkiksi kiertotalouteen, sosiaaliseen ympäristöön, hyvinvointiteknologiaan tai köyhyyden ja sairauksien vähentämiseen. Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja, jotka auttavat ihmiskunnan ja planeetan pelastamisessa.

Järjestäjinä toimivat Turun kaupunki ja alueella toimiva globaali lääkejätti Bayer. Kilpailun kokonaisbudjetti on 50 000 euroa.

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa järjestetty julkishallinnon, koulutussektorin ja yksityisten yritysten yhteinen tiedekilpailu.

– Kilpailuun on otettu vaikutteita samantapaisesta Saksassa järjestetystä kilpailusta, joka on ollut olemassa 1960-luvulta lähtien. Kilpailu on tuottanut innovaatioita aina teknisistä ratkaisuista matemaattisiin malleihin ja ekologisiin tuotantojärjestelmiin. Spektri on hyvin laaja, Bayer Nordicin pääjohtaja Miriam Holstein kertoi.

Saksassa järjestettävä kilpailu on kansallinen. Holstein toivoo, että Lounais-Suomessa järjestettävä tiedekilpailu leviäisi niin ikään koko Suomen laajuiseksi.

– Oma ajatukseni on ”Think big”, eli ajattelin heti kansallista kilpailua. Päätimme kuitenkin aloittaa täällä, jossa yhtiöllä on jo jalanjälki. Toivottavasti pystymme laajentamaan tätä tulevaisuudessa. Taivas on rajana, Holstein visioi.

Bayer Nordicin pääjohtaja Miriam Holstein kertoi kilpailusta tiedotustilaisuudessa.

Kilpailun hakuaika kestää 11. syyskuuta asti. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan syyskuun lopussa 30 parasta ideaa projektivaiheeseen, joka kestää marraskuun loppuun. Projektivaiheeseen edenneiden ryhmien sparraajina toimivat korkeakouluopiskelijat Turun korkeakouluista. Tuomaristo valitsee joulukuun aikana 10 parasta projektia, joista kolme palkitaan tammikuussa 2021.

Voittajalle tai voittajaryhmälle on luvassa 3 000 euroa, toiseksi tulleelle 1 500 ja kolmannelle 1 000 euroa palkintorahaa.

Holstein haluaa rohkaista kaikkia nuoria mukaan kilpailuun. Idean ei tarvitse olla loppuun asti jalostettu.

– Kenenkään ei pidä ajatella, että hän ei ole tarpeeksi hyvä tai että heidän ideansa on liian pieni. Pieni voi usein aloittaa jotain todella suurta. Siksi kaikkia pitää rohkaista mukaan, Holstein sanoi.