Miksi havupuut säilyvät vihreinä talven yli? Turussa löydettiin ilmiöön vastaus

Havupuumetsissä tapahtuva yhteyttäminen eli fotosynteesi on globaalisti eräs tärkeimmistä hiilinieluista, mikä tarkoittaa hiilidioksidin sitomista ilmakehästä.

Toisin kuin lehtipuut, havupuut ovat ikivihreitä säilyttäen fotosynteesirakenteensa ympäri vuoden.

Kevättalvella lämpötilat ovat Suomessa tyypillisesti pakkasen puolella, mutta aurinko paistaa jo hyvin kirkkaasti. Tämä yhdistelmä on erityisen vaarallinen ikivihreille kasveille, kuten havupuille. Niiden neulasten lehtivihreä eli klorofylli sitoo valoa, mutta kylmyyden vuoksi pysähdyksissä oleva entsyymiaktiivisuus estää valon käyttämisen fotosynteesiin. Tämä altistaa solut vaurioille.

Turun yliopiston tutkijat ovat löytäneet kuusesta aiemmin tuntemattoman molekyylitason mekanismin, joka mahdollistaa puiden sopeutumisen talveen.

Ylimääräisen valoenergian haihduttaminen lämpönä eli ei-valokemiallinen vaimeneminen on kaikilla yhteyttävillä kasveilla nopea ja dynaaminen, mutta hetkellinen säätelymekanismi, jonka avulla ne pystyvät välttämään valon aiheuttamia vaurioita.

Havupuilla se on kuitenkin pysyvä kylmän sään ja kirkkaan valon yhdistelmässä.

Turun yliopiston tutkijat ovat nyt löytäneet mekanismin, jolla ikivihreät saavat aikaan tuon pysyvän ei-valokemiallisen energian vaimentamisen. Tutkimuslöydös on merkittävä, sillä kyseistä mekanismia ei ole aikaisemmin tunnettu.

– Keräsimme luonnosta neulasnäytteitä ja käsittelimme myös kuusen oksia keinotekoisissa, kevättalvea matkivissa olosuhteissa. Analyysien perusteella osoitimme, että pysyvään ei-valokemialliseen vaimenemiseen vaaditaan viherhiukkasten kahden membraaniproteiinin, LHCB1_A:n ja PSBS:n, superfosforyloituminen, kertovat väitöskirjatutkija Steffen Grebe ja tutkijatohtori Andrea Trotta Turun yliopiston biokemian laitoksen molekulaarisen kasvibiologian osastolta.

Kuusesta nyt löydettyjä proteiinien fosforylaatioita ei ole aiemmin kuvattu. Tutkijat arvelevat, että yhdessä valoreaktio II -nimisen entsyymikompleksin toimintamuutosten kanssa kyseiset fosforylaatiot aikaansaavat proteiinien ja pigmenttien rakenteellisia muutoksia, joiden perusteella neulaset pystyvät tehokkaasti vaimentamaan sitomaansa ylimääräistä valoenergiaa.

Fotosynteesin molekyylitason säätelymekanismeja on aiemmin tutkittu pääasiassa nopeasti kasvavilta kasvibiologin mallilajeilta, kuten lituruoholta ja eräältä levältä. Näiden avulla ei kuitenkaan ole ollut mahdollista tutkia kylmään ilmastoon sopeutumista.

Tutkimuksessa saatua tietoa havupuiden ympäristösopeutumisesta voidaan hyödyntää havupuihin kohdistuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitaessa.

Turkulaistutkimus julkaistiin heinäkuussa arvovaltaisessa julkaisusarjassa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.