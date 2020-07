Vimmattu turistiryntäys on sekoittanut Turun saariston pahemman kerran.

Turun saariston rengasreitillä on väkeä kuin pipoa.

IS:n lukija raportoi keskiviikkona, että Houtskarista Iniöön liikennöivälle lautalle oli satojen metrien mittainen jono. Hän on seisonut jonossa jo viisi tuntia, mutta pian odotus palkitaan ja matka jatkuu kohti intiimiä Iniön saarta.

– Mahdumme seuraavaan, mutta takana on varmaan vajaan sadan auton jono. Lautta vetää noin 25 autoa ja seuraavan lautan jälkeen vuoroja taitaa olla tänään enää kaksi vuoroa, lukija kertoo.

Houtskari-Iniö-reitin liikennöinnistä vastaavan Finferriesin viestintäjohtaja Jutta Valkeinen vahvistaa IS:lle, että jonot ovat venyneet todella pitkiksi.

Houtskarissa jonotettiin joukolla lautalle.

Kuvankaunista Turun saaristoa kiertävä rengasreitti on ollut jo pitkään suomalaisturistien suosiossa, mutta tämän kesän yleisöryntäys on ollut poikkeuksellisen hurja.

– Eilen lyötiin kaikki lipunmyyntiennätykset ja aiempinakin päivinä autoja on jäänyt jo rannalle. Vuorot perustuvat aikaisempien kesien matkustajamäärin, jolloin ei ole ollut läheskään tällaista ryysistä, hän toteaa.

Valkeinen ei osannut arvioida, lisätäänkö lauttareittejä loppukesän aikana.

Ennätyksellinen matkustajaryntäys on huomattu myös paikallisissa majoitusliikkeissä.

Houtskarin Saaristokoulussa ja Mossala Island Resortsilla kävijäennätyksiä on murskattu viime päivinä mennen tullen.

– Täällä on ollut juhannuksesta lähtien jopa nelinkertaisesti porukkaa tavanomaiseen verrattuna. Nyt tilanne on edennyt siihen pisteeseen, ettei lauttoihin mahdu ja ihmisillä on vaikeuksia päästä koko saarelle, Saaristokoulusta puhelimeen vastaava Johan Gräsbeck päivittelee.

– Teimme eilen kävijäennätyksen ja karavaanialuekin on ollut parina päivänä täynnä. Kiirettä siis pitää, ja respassa on saanut juosta edestakaisin, Mossala Island Resortsin Aleksander Alekseev säestää.

Majoituspaikatkin ovat hupenemassa käsiin näkötornistaan ja komeasta puukirkostaan tunnetussa Houtskarissa.

– Joitain mökkejä saattaa vielä saada, ainakin heinäkuun loppupuolella, Alekseev toteaa.

– Jotain peruutuspaikkoja saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla, mutta muuten on aika täyttä. Tilaa alkaa löytyä heinäkuun lopussa ja elokuun alussa, ja silloin täällä saattaa jo olla vähän rauhaisampaa, Saaristokoulun Gränsbeck puolestaan vinkkaa.

Lomailijat ovat onneksi pitäneet malttinsa, vaikka väentungos on yltynyt hurjaksi normaalisti väljällä ja rauhallisella saarella.

– Ihmiset ovat huomioineet hienosti toisiaan ja suurin osa on ollut todella hyvillä mielin. Poikkeuksiakin toki on, mutta pääosin ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä sen suhteen, että nyt eletään erikoisaikoja – monellakin tapaa, Gräsbeck kiittelee.