Kustavi on Suomen paras mökkikunta – IS selvitti: katso, miten oma mökkipaikkasi pärjäsi

Varsinais-Suomen helmi Kustavi oli mökkikunta­vertailun ykkönen neljättä kertaa peräkkäin.

Kustavin keskusta on maanantaiaamuna hiljainen. Ainoastaan ruokakaupassa käy kuhina. Ehkä se johtuu siitä, että helteen loputtua on aika täydentää auringonoton lomassa tyhjentyneitä ruokavarastoja.

Sen sijaan muu keskusta on hiljainen, ja janoinen saa apua ainoastaan yhdestä kahvilasta. Sieltä kerrotaan, että mökkikunta alkaa heräillä uuteen viikkoon vasta puolen päivän aikaan. Lomalaiset heräilevät rauhassa eivätkä hätäile asioille lähtöä – ihan niin kuin mökkeillessä kuuluukin tehdä.

Kustavi voitti – jälleen – IS:n Suomen paras mökkikunta -selvityksen. Kustavi on vienyt ykkössijan jo neljä kertaa peräkkäin. Jättiselvitys tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013.

Kustavi sijaitsee Varsinai-Suomen luoteisosassa. Sieltä pääsee lautoilla Ahvenanmaalle asti.

Päällisin puolin 900 asukkaan Kustavissa ei näytä olevan mitään erikoista, ja siksi sen monivuotinen dominointi mökkikuntavertailussa hieman ihmetyttää.

Kustavi on kuitenkin onnistunut houkuttelemaan muutakin kuin mökkikansaa. Tilastokeskuksen mukaan kunta kasvatti vuonna 2019 väkilukuaan eniten koko Suomessa: peräti 2,83 prosenttia. Selitykseksi on tarjottu maksutonta varhaiskasvatusta ja maakunnan matalinta kunnallisveroprosenttia, mutta osa syistä on varmasti samoja, jotka houkuttelevat mökkeilijöitä vuodesta toiseen.

On oltava jokin ”x-factor”, joka saa Kustavin vertailun kärkeen joka vuosi, etenkin, kun tänä vuonna vertailussa olivat mukana myös yleisön antamat äänet.

Vastauksen saadakseen on hypättävä lautan kyytiin ja ajettava aina Vuosnaiseen asti. Meriasemalla vietetään merkkipäivää, sillä espoolaiset Anne ja Mika Porrassalmi ovat toimineet ravintolan ja majoituspalvelun yrittäjinä päivälleen 10 vuotta.

Lautan kyydistä voi ihailla vaikkapa paikallista kalastuskulttuuria.

He ovat ulkopuolisia mutta silti tarpeeksi sisällä kustavilaisessa elämänmenossa osatakseen kertoa, mikä on pienen varsinaissuomalaisen kunnan salaisuus.

– Asuimme silloin (10 vuotta sitten) Espoossa ja mietimme, että olisi kiva alkaa yrittäjiksi, kun yt-neuvotteluita oli töissä koko ajan. Huomasin tammikuussa ilmoituksen, ja huhtikuussa aloimme selvittää, mistä on kyse, Mika kertoo.

Yrittäjää etsivässä ilmoituksessa luki vain Varsinais-Suomi mutta ei mitään tarkempaa.

– Käytiin vapun jälkeen katsomassa paikkaa. Kaikki meni lopulta tosi nopeasti, ja juhannuksen jälkeen päästiin aloittamaan.

Anne ja Mika Porrassalmi viihtyvät kesät Kustavissa.

Porrassalmilla on edelleen koti Espoossa, ja kolme lasta – joista nuorin oli heidän tullessaan Kustaviin vasta vuoden ikäinen – ovat käyneet koulunsa siellä.

– Olemme auki maalis–huhtikuun vaihteesta marraskuuhun. Kevät ja syksy vuorotellaan, ja toinen hoitaa silloin arkea Espooossa. Kesän olemme molemmat täällä, Anne kertoo.

Korona muutti aikatauluja niin, että viikonlopun take away -lounas avattiin vappuna. Normaalipalveluihin siirryttiin viime viikolla.

Ilta-Sanomat uutisoi toukokuun alussa Digigeolabin tekemästä selvityksestä, jonka mukaan Kustavin väkimäärä kasvoi maaliskuun viimeisellä jopa 80 prosenttia. Sama ilmiö oli nähtävissä muissakin pienissä mökkikunnissa, kun korona ajoi ihmiset mökeille juuri ennen Uudenmaan sulkemista.

Mökkiläiset eivät ole vielä heränneet, mutta lounasaikaan alkaa tapahtua.

Porrassalmet arvelevat, että selvityksen lukema on yläkanttiin ja muistuttavat, että pienikin määrä ihmisiä heilauttaa pienen kunnan prosenttia kovasti. He kuitenkin allekirjoittavat sen, että korona ajoi selvästi ihmiset mökeilleen.

– Rannassa oli kova kuhina, veneitä meni ja tuli, Mika sanoo.

– Kesäkuu on ollut käsittämättömän vilkas, ja täällä on paljon uutta porukka. On ollut heinäkuinen tunnelma. Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, kun on kuuma, eivätkä he ole pitkään aikaan päässeet minnekään, Anne lisää.

Yrittäjien mielestä ei ole yhtä ainoaa syytä, miksi Kustavi on Suomen paras mökkikunta. He kiittelevät esimerkiksi tarjonnan monipuolistumista.

– Täällä on sirkusta, kahvipaahtimoa ja panimoa. Ravintoloita ja kahviloita on tullut lisää, Mika kertoo.

Kustavissa käydään asioilla moottoriveneellä.

Yksi tärkeä syy liittyy ihmisiin itseensä. Positiivisuus on kertautuva asia.

– Ilmapiiri on mukava. Mökkiläiset ovat tosi hyvällä tuulella, koska he ovat täällä lomalla. Täällä on yhteisöllisyyttä: autetaan toisia ja vahditaan toisten paikkoja, Mika sanoo.

– Sitten on luonto, aurinko ja merituuli. Tämä on kuulemma Suomen vähäsateisin kunta, Anne lisää.

Meriaseman erikoisuus ovat setelit. Tarinan mukaan kalliolla telttailleet tytö halusivat välttämättä maksaa olostaan, ja entinen omistaja kiinnitti shekin kattoon. Seteleitä on kerääntynyt 40 vuoden ajan.

Vaikka töitä saa paiskia hiki hatussa koko kesän ajan, Porrassalmet eivät ole harkinneet etelään jäämistä. Kustavi houkuttelee edelleen 10 vuoden jälkeen.

Tuleeko tänne ikävä talvisin?

– Ei ekaan kuukauteen, mutta kevättä kohden alkaa tuntua, Mika myöntää.

– Pikkuhiljaa alkaa taas tulla uusia ideoita. Siitä tietää, että on levätty tarpeeksi, Anne lisää.

Näin tutkittiin

IS tutki mökkikuntia viiden tilaston perusteella. Vertailussa olivat mökkien määrä suhteessa kunnan asukaslukuun, mökkimurtojen määrä suhteessa kunnan mökkien määrään, kesän keskilämpötila ja sademäärä. Lisäksi otettiin kansan mielipide huomioon IS:n suuren mökkikyselyn perusteella.

Tilastot ovat vuosilta 2016–2019 (mökki- ja murtotilastot) ja vuosilta 1981–2010 (säätilastot).

IS pisteytti kunnat tilastojen perusteella. Kunnat saivat pisteitä kunnan suosion mukaan, mökkien lukumäärästä ja keskilämpötilasta.

Ne menettivät pisteitä murtoherkkyydestä ja sateisuudesta. Kuntien pisteet suhteutettiin toisiinsa niin, että paras kunta sai aina 100 pistettä ja huonoin nollan. Vertailun maksimipistemäärä oli 200.

Alla näet kaikkien kuntien pisteet. Ahvenanmaan kunnat eivät olleet mukana selvityksessä.

