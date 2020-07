Tuomas kuvasi häkellyttävän näyn Turussa: Ilmiliekeissä ollut hahmo hyppäsi tyynen rauhallisesti Aurajokeen

Lounais-Suomen poliisilaitokselle tai Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ei ole tullut ilmoitusta tapauksesta.

Turkulainen Tuomas Seppälä sai tänään lauantaina Turun Jokirannan kävelyllään hieraista muutaman kerran silmiään, kun Martinsillalla häntä käveli vastaan huomiota herättävä näky.

Tummiin vaatteisiin pukeutunut henkilö asteli keskellä kirkasta päivää sillalle ilmiliekeissä. Oranssit lieskat ehtivät nuolla hänen selkäänsä hyvän aikaa, ennen kuin hän kipusi rauhallisesti sillan kaiteelle ja hyppäsi näyttävän voltin suoraan Aurajokeen.

– Jäin ihan mielenkiinnosta katsomaan ja seuraamaan, että millainen hahmo siellä oikein seisoskelee siellä sillan päällä, Seppälä kertoo.

– Melkein heti kun aloin kuvaamaan, niin hänet sytytettiin ja siitä se sitten aika pian hyppäsi.

Seppälä kertoo, ettei ehtinyt edes huolestua tämän puolesta, sillä palava hahmo tuntui tietävän, mitä teki. Seppälän käsityksen mukaan kyse oli enemmänkin näytösluontoisesta tempauksesta.

Tarkemmin hän ei kuitenkaan tiedä, mistä tempauksessa oli kyse.

– Olin siinä ohikulkijana, en sen enempää tiedä, mitä siinä on takana.

– Ei siinä kauheasti ihmisiä ollut mukana, sillalla oli muutama henkilö. En tiedä, oliko kyseessä sen suunnitellumpi juttu.

Seppälän mukaan hyppääjä ui hyppynsä jälkeen joen sivuun ja nousi vedestä ylös omin avuin.

Lounais-Suomen poliisilaitokselle tai Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ei ole tullut ilmoitusta tapauksesta.

Komisario Marko Luotonen Lounais-Suomen poliisista kuvailee kuitenkin vastaavaa toimintaa ehdottoman vaaralliseksi useammastakin syystä.

– Yksi on se, että Aurajoki on vaarallinen paikka uida. Siellä on kaikennäköistä tavaraa pohjassa, mihin voi jäädä kiinni.

Vaikka joessa uimista ei ole suoranaisesti kiellettykään, niin vastaava tempaus saattaa jo rikkoa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

– Se on sitten jo sakkoasia, Luotonen sanoo.

Päivystävä palopäällikkö Jukka Hänninen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kuvailee myös tapausta vaaralliseksi.

– Ei varmaan kuulu normaaliin elämänmenoon tuollaiset jutut, Hänninen tyytyy kommentoimaan.

