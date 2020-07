Poliisi ajoi takaa pakettiautoa, joka on törmännyt vastaantulijoihin – useita loukkaantunut Naantalissa

Onnettomuudessa oli osallisena neljä autoa.

Naantalissa on tapahtunut usean auton onnettomuus.

Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä, että poliisin takaa-ajama pakettiauto törmäsi vastaantulijoihin Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien risteyksessä.

Poliisi vahvisti, että onnettomuudessa oli osallisena neljä autoa ja kahdeksan henkilöä. Onnettomuudessa loukkaantuneet on kuljetettu tai he ovat omatoimisesti hakeutuneet vammojen tarkastukseen ja hoitoon. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa olisi mukana viisi autoa, ja tarkastettavaksi on viety kolme henkilöä.

Poliisi on ottanut pakettiauton kuljettajan kiinni.

Muista yksityiskohdista poliisi on vielä vaitonainen, sillä onnettomuuden selvittely jatkuu yhä.

Tie on tällä hetkellä poikki, ja poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.