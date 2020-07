Turkulainen jumissa omassa postilaatikossaan

”Sitä pitäisi päästä ihmismielen syvyyksiään, mikä siellä aina on se pohjimmainen syy.”

Ihminen juuttui postilaatikkoon torstaina illansuussa Turussa.

Postilaatikko sijaitsee Hirvensalon saaressa Turun keskustan eteläpuolella alueella, jossa on paljon muitakin postilaatikoita.

– Kyllä siellä näkijöitä oli, ei mitenkään syrjäinen paikka, arvioi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari tilanteen potentiaalisia riskejä, kuten sitä, ettei kukaan havaitse ihmisen olevan kädestään kiinni postilaatikossa.

Onni onnettomuudessa oli, ettei kyseessä ollut tavanomainen aamulehden saapumisaika, aamuyö, jolloin liikkujia on harvakseltaan.

Siihen palomestari ei ota kantaa, oliko postilaatikko yksin vai oliko se osa laajempaa ryhmää.

Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 17.18.

Palomestari ei ole varma, soittiko postilaatikkoon juuttunut itse hätäsoiton vai joku sivullinen tai omainen. Palomestari pitää sitä mahdollisena. Periaatteessa ja käytännössäkin toinen käsi oli vapaana, ja puhelin on mahdollista tukea näppäilyn ajaksi, esimerkiksi postilaatikon päälle.

Soitto tapahtui pian kiipelin alkamisesta, apu oli paikalla kymmenessä minuutissa.

Pelastuslaitoksen mukaan tapauksesta selvittiin vähin vaurioin, ilman ainakaan suurempia ruhjeita tai edes nirhautumia.

– Otimme käden pois, palomestari kuvailee ahdingon onnellista ja nopeaa laukeamista, mikä tapahtui lähes käden käänteessä.

Eniten vaurioita kärsi postilaatikko, koska postiluukkua, johon käsi oli juuttunut, jouduttiin laajentamaan mekaanisesti.

– Kun käytetään hydraulista pelastusvälinettä, levittäjää, siinä on sen verran voimaa, että aina jotain vaurioita tulee, palomestari myöntää.

Hän ei ota tarkemmin kantaa postilaatikkoon juuttuneen ikään tai sukupuoleen. Turkulainen kyseessä kuitenkin oli, sillä hän oli työntänyt kätensä omaan postilaatikkoonsa.

– Luvallisilla asioilla siellä oltiin, palomestari korostaa.

Palomestari ei tiedä, miksi käsi oli joutunut postilaatikkoon.

– Jaa-a. Sitä pitäisi päästä ihmismielen syvyyksiään, mikä siellä aina on se pohjimmainen syy, palomestari huokaa.

– Kaikenlaisia erikoisiakin juuttumisia tulee koko ajan vastaan, mutta en muista, että postilaatikkoa olisi ollut pitkään aikaan.

Postilaatikoissa on yleensä vakiovarusteena kansi, joka on kulkuominaisuuksiltaan laveampi kuin kannessa kiinni oleva ahdas luukku, jonka nimen omaan ahtaudellaan on tarkoitus estää luvattomat vierailut postilaatikossa.

Tämän vuoksi käden ei pitäisi mahtua kopeloitumaan luukusta sisään. Tosin ihmisten kädet ovat hyvin eri kokoisia, ja nyrkkisääntönä lasten kädet ovat pienempiä kuin aikuisten kädet.