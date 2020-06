Turkulaistutkijat kuvasivat tuntemattoman hämähäkin, jonka ulkonäkö lumoaa – sai nimen Hollywood-tähden mukaan

Tutkijat ovat kuvanneet vuoden 2020 aikana jo yli 40 tieteelle uutta eläinlajia.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat erikoistuneet heikosti tunnettujen ja kaukaisten alueiden eläinlajistojen tutkimukseen. Tutkimusretkien tuloksena on löytynyt ja löytyy jatkuvasti eläinlajeja, joista ei tiedetä vielä mitään. Tutkijat ovat kuvanneet jo yli 40 tieteelle uutta eläinlajia vuoden 2020 aikana.

Maapallolla elää arviolta noin 15 miljoonaa eliölajia, mutta niistä on nimetty vasta noin kaksi miljoonaa.

– Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nykyisin kiihtyvällä nopeudella, ja arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Jos haluamme suojella luonnon monimuotoisuutta tehokkaasti, meidän pitää löytää mahdollisimman suuri osa lajeista, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi kertoo tiedotteessa.

Lajien löytyminen on tärkeää, koska se auttaa niiden suojelussa. Uudet lajit voivat myös tuottaa aineita, joista on mahdollista kehittää uusia lääkkeitä.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat kuvanneet kuluvan vuoden aikana 17 tieteelle uutta hämähäkkilajia, 23 hyönteislajia, yhden tupsutuhatjalkaislajin ja yhden varaanilajin. Uudet lajit ovat löytyneet esimerkiksi Amazoniasta, Euroopasta, Intiasta, Lähi-Idästä ja Tyynen valtameren saarilta. Lajien ohella yksikön tutkijat ovat kuvanneet vuoden aikana myös neljä tieteelle uutta eläinsukua.

Uusimmassa tutkimuksessaan Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön jatko-opiskelija Alireza Zamani kuvasi tieteelle uuden Loureedia phoenixi -hämähäkkilajin Iranista.

– Löytö oli hämmästyttävä, sillä uusi laji kuuluu samettihämähäkkien heimoon, josta tunnetaan vain vähän lajeja. Ne ovat hyvin piilottelevia elintavoiltaan, joten uuden lajin löytyminen oli hieno yllätys. Heimon lajit ovat uskomattoman kauniita ja värikkäitä, joten toivon löydön kiinnittävän ihmisten huomiota hämähäkkien kauneuteen ja tärkeyteen. Löysimme lajin alueelta, joka on noin 1 500 kilometriä Loureedia-suvun tähän asti tunnetun esiintymisalueen ulkopuolella, Zamani kuvailee.

Zamani ja Sääksjärvi kertovat, että Loureedia phoenixi -laji nimettiin näyttelijä Joaquin Phoenixin mukaan. Sen takaruumiin pinnalla oleva värikäs kuvio muistuttaa Joker-elokuvahahmon kasvomaalausta.

Loureedia phoenixi -samettihämähäkki löytyi Iranista. Lajin takaruumiin väritys muistuttaa Joker-elokuvahahmon kasvomaalausta.

Joaquin Phoenix voitti parhaan miespääosan Oscarin Joker-elokuvasta.

Tieteelle uusien lajien löytyminen, luokittelu ja nimeämien ovat pitkiä prosesseja. Lajilöytöjen takana ovat usein haastavat kenttäjaksot kaukaisilla alueilla. Ennen maastotöitä on tärkeä varmistaa, että eliölajien keräykseen ja maastavientiin liittyvät luvat ovat kunnossa. Tutkimukset tehdään mahdollisimman usein yhteistyössä paikallisten tutkijoiden kanssa.

Maastotöiden jälkeen alkaa muu tieteellinen työ, jonka aikana laji tutkitaan laboratoriossa, kuvataan, nimetään, luokitellaan ja julkaistaan kansainvälisissä tiedesarjoissa.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on viime vuosien aikana profiloitunut erityisesti tuntemattoman luonnon monimuotoisuuden kuvauksessa.

– Työmme tavoitteena on löytää tieteelle tuntemattomia lajeja ja kertoa niiden tarina maailmalle. Tälläkin hetkellä valmisteilla on useita uusien eläinlajien ja -sukujen kuvauksia. Monet lajeista elävät alueilla, jotka saattavat muuttua tai jopa hävitä lähivuosien aikana. Lajien kuvaaminen tieteelle on kilpailua aikaa vastaan. Toivottavasti tutkimuksemme kiinnittävät ihmisten huomiota ainutlaatuisten lajien elämään ja siten edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua, Sääksjärvi ja Zamani tiivistävät.