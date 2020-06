Vesijettien kysyntä räjähti korona-aikana – pandemialla kuitenkin ikävä kääntöpuoli: ”Nyt joutuu myymään ei-oota”

Lämmin alkukesä on saanut vesijettikuskit liikkeelle.

Hurjastelulaitteesta tuli salonkikelpoinen perheiden matkustusväline.

Koronan vauhdittama mökkeilykauden aikainen starttaaminen ja lämmin alkukesä ovat tuoneet sankoin joukon vesillä liikkujia niin Helsingin ja Turun saaristoihin kuin sisävesillekin.

Vesistöt eivät ole enää ainoastaan veneilijöiden ja purjehtijoiden temmellyskenttä, sillä yhä useammin aalloilta voi bongata vesijetin, jota myös vesiskootteriksi kutsutaan.

Traficomin rekisteröintitilastoista selviää, että uusia vesijettejä on käytössä entistä enemmän. Vuoden 2018 huhti–toukokuussa niitä rekisteröitiin 357, kun tämän vuoden tilastoissa lukema on 436.

Vesijettiä pidettiin vielä muutama sitten varakkaiden nuorten miesten hurjastelupelinä, mutta nyt ostaja on yhtä useammin lapsiperhe tai keski-ikäinen pariskunta.

– Vuodesta 2015 lähtien se on muuttunut enemmän ja enemmän tavallisen kuluttajan harrastusvälineeksi. Kahden viime vuoden aikana vesijetistä on tullut salonkikelpoinen, eli se ei aiheuta taktisten käsimerkkien heilutusta enää samalla tavalla kuin aiemmin, vesijettejä myyvän turkulaisen Kone-Viitasalon omistaja Jari Viitasalo kertoo.

Vesijetit ovat nykyään myös perheiden suosiossa.

Vesijettien myyntipiikki alkoi aiempia vuosia aiemmin koronan ja lämpimän alkukesän vauhdittamana. Se kuitenkin loi myös ongelman: ostajia olisi, mutta tavara alkaa loppua.

– Määrällisesti olemme myynnissä viime vuoden vauhdissa, ja kysyntä on ollut viime viikkoina tosi hurjaa. Ongelmaksi muodostuu se, että tavaran saanti alkaa nyt vaikeutua merkittävästi. Jettitehtaat on suljettu maaliskuussa ympäri maailman, eli tavara loppuu käytännössä näinä viikkoina, Viitasalo harmittelee.

Lähes kaikki Suomessa myytävät uudet vesijetit tulevat Yhdysvalloista.

– Kun niitä taas saadaan, kausi on siinä vaiheessa täällä ohi. Nyt joutuu valitettavasti myymään ei-oota, ja myynti sakkaa heinäkuussa. Se olisi muuten kasvanut helposti 10–15 prosenttia vuositasolla, ehkä enemmänkin.

Myös hinnat ovat tulleet huimasti alas viime vuosina. Halvimman uuden mallin saa tällä hetkellä noin 6 000 eurolla, kun saman varustetason malli maksoi muutama vuosi sitten 11 000 euroa.

Samalla vesiskootterista on tullut myös matkustusväline, jolla voi liikkua kätevästi paikasta toiseen saaristossa. Viitasalon mukaan saariston majoitusyrittäjät eivät ole vielä kunnolla heränneet potentiaalisiin asiakkaisiin. Jeteissä ei luonnollisesti voi nukkua, ja siksi niiden käyttäjillä olisi tarvetta yöpymispaikoille.

– Laiturit on tehty veneitä varten, ja ne ovat yleensä vähän liian korkeita vesijeteille. Polttoainetta pitäisi olla jakelussa, sillä sitä ei voi kuljettaa suurta määrää mukana, Viitasalo luettelee.

Vesijetti on myös matkustusväline, ei vain temppuiluun tarkoitettu laite.

Vesijettien suuri suosio on luonut uudenlaista liiketoimintaa, sillä esimerkiksi Turun seudulla toimii vain muutama myyjä mutta lukuisia vuokrafirmoja.

– Kaksi vuotta sitten tällä seudulla ei ollut yhtään jettivuokraamoa, ja nyt niitä on kuin sieniä sateella. Kilpailu on kovaa, ja monille jettien vuokraus on oheistoimintaa. Myös yksityiset ihmiset vuokraavat jettiään oman harrastuksena kulujen kattamiseksi, Viitasalo kertoo.

Oman vesijetin hankkiminen tapahtuu yleensä vuokraamisen jälkeen.

– Meilläkin tarjotaan vuokrausta, ja se jälkeen saattaa syntyä kaupat. Ihmiset kyllä tietävät jo aika hyvin, mistä on kyse. Toki mukana on paljon fiilistäkin, ja on saatettu katsoa temppuja Youtube-videoilta, Viitasalo sanoo.

Vesijettien määrän kasvu on aiheuttanut myös ikäviä lieveilmiöitä.

Merivartiosto ilmoitti juhannuksen jälkeen vesijettikuskien aiheuttaneen häiriöitä, kun he olivat temppuilleet matkustaja- ja rahtilaivojen peräaalloissa ja keulan edessä.

– Suosio on kasvanut tasaisesti, ja nyt niitä alkaa olla enemmän ja enemmän. Yleensä tämä on lomakauden ilmiö, mutta tänä vuonna sitä on alettu harrastaa jo aiemmin, Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Niklas Guseff vahvistaa.

Isojen alusten peräaalloissa temppuilevat vesijettikuskit ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia merivartiostolle.

Hänen mukaansa häiriöt liittyvät yleensä tilanteisiin, joissa mökkiläiset ovat ärsyyntyneet jatkuvasti lähistöllä päristelevästä vesijetistä. Varsinaisia onnettomuuksia on ollut toistaiseksi vähän.

– Kaskisissa oli yksi vakavampi onnettomuus, ja Suomenlahdella on ollut muutamia läheltä piti -tilanteita, Guseff kertoo.

Yleisestä ongelmasta ei ole kyse, ja Guseffin mukaan vesijettikuskeja voi verrata perinteisiin veneilijöihin.

– Osa on hyvin perillä säännöistä, ja sitten on niitä, joiden tietotaitotaso ei ole niin hyvä kuin pitäisi.