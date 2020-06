Samakokoisesta luolasta maksettiin 3 vuotta sitten yli 700 000 euroa.

Ulkona lämpötila lähentelee 30 astetta, eikä sisälläkään ole paljon viileämpää. Aivan tähän kesään tämä konsti ei ehdi, mutta ensi kesään voi halutessaan jo varautua: Turussa on nimittäin myynnissä luola keskellä kaupunkia.

Luolan sisäänkäynti on piilossa metsikössä.

Kun Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Mikko Salospohja avaa Turun Pernossa sijaitsevan kallioluolan oven, lehahtaa sisältä aavistuksen ummehtunutta mutta ennen kaikkea viileää, noin 15-asteista ilmaa.

Mikko Salospohjan mukaan kallioluolalla on pitkä historia.

Tässä luolassa on tilaa temmeltää, sillä kiinteistössä 600 neliötä luolaa. Maapinta-alaa on yli 8 900 neliötä. Luola sijaitsee hyvällä paikalla lähellä keskustaa, mutta suuaukko on sen verran piilossa, että turkulainen wannabe-Batman pääsisi sujahtamaan sieltä ulos kenenkään huomaamatta.

– Tällä on historiaa pitkältä ajalta. Luola tehtiin talvisodan aikaan, ja se on toiminut varastona muun muassa voiteluaineille, kurkkupurkeille ja raivauskalustolle, Salospohja kertoo.

– Viimeksi tätä on käytetty merimiinamuseona, Senaatin myyntipäällikkö Jyrki Maikola lisää.

Luolia tulee toimijoiden mukaan myyntiin aina silloin tällöin. Pernon luola alkaa kuitenkin olla harvinaistapaus.

– Niitä on ollut viime vuosina myynnissä joka vuosi, mutta nyt ne alkavat olla loppu, Maikola kertoo.

– Meillä on ollut myynnissä esimerkiksi kymmeniä luolia, jotka olivat aiemmin Tiehallinnon käytössä. Niiden yläosa on louhittu ontoksi, ja niissä on siiloja, joihin mahtuu rekka-autokaupalla hiekkaa. Talvella hiekkaa haetaan niin, että kuorma-auto peruuttaa luolaan. Ne on myyty kaikki.

Luolassa on sähköt, joten pimeydessä ei tarvitse vaeltaa.

Suomen kuuluisin luolakauppa lienee Rovaniemellä sijaitseva Puolustusvoimille kuulunut Toramolammen luola, jonka Senaatti-kiinteistöt myi 704 000 eurolla. Sen pinta-ala on noin 600 neliömetriä eli suurin piirtein saman verran kuin Pernon luolan.

Luolan osti vuonna 2017 Voima Capital -sijoitusyhtiö, jonka liikeidea oli jalostaa, välittää ja säilyttää kultaa.

– Oli kaksi tekijää, joiden vuoksi hinta nousi niin kovaksi: paikka, eli se oli lähellä Joulupukin pajakylää, ja maapohja, Maikola kertoo.

– Matkailualan yrittäjät olivat kiinnostuneita kohteesta ja kirittivät hintaa. Se on niin pimeä paikka, että sinne olisi voinut tuoda ulkomaisia turisteja katsomaan revontulia.

Pernon luolan hinta tuskin nousee lähellekään sitä, joskin summaa on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Kallioluola on myynnissä huutokaupat.comissa, jossa sitä on katsottu noin 28 000 kertaa. Ylin tarjous on tällä hetkellä 25 000 euroa.

– Tarjoukset alkavat näissä tulla vasta 10 minuuttia ennen huutokaupan päättymistä, Maikola huomauttaa.

Jyrki Maikola tyrmää ehdotuksen luolan käyttämisestä asumiseen.

Kohteen myynti päättyy 18. elokuuta, eli potentiaalisilla ostajilla on runsaasti harkinta-aikaa.

– Olisimme voineet päättää huutokaupan jo aiemmin, mutta joskus on tullut valitusta, että se on tehty keskellä kesää, kun ihmiset ovat olleet lomilla ja ulkomailla. Päätin, että pidetään se koko kesän.

Pernon luolassa on sähköt ja kuivaimet, mutta muuten se on melko askeettinen. Myyjät tyrmäävät ehdotuksen viileästä kakkosasunnosta.

– Täällä ei voi asua, sillä se vaatisi kaavan ja luvat. Suomessa ei olla niin joustavia kuin ulkomailla, että voisi asua melkein missä vain. Ei täällä voisi edes työskennellä koko päivää, Maikola sanoo.

Uusi omistaja saa naapurin, sillä rastas on tehnyt pesän räystään alle.

Jos ei muuta, niin ainakin luolan päällä sijaitsevalla metsäpalstalla voi retkeillä. Aiemmat kävijät ovat jättäneet metsikköön valmiiksi puunrunkoja istuskelua varten.

– Alue on osittain suojeltua ja puistoaluetta, joten rakentaminen vaatisi kaavamuutoksen, Salospohja huomauttaa.

Jos kovasti yrittää, voi puiden välistä nähdä kaistaleen merta.

Todennäköisesti luola soveltuisi siis vain säilytystilaksi. Mikään ei kuitenkaan estä, etteikö siellä voisi olla varastossa esimerkiksi musta kumipuku ja batmobile. Jos hyvin käy, seura on ainakin sopivaa. Päätyseinän takana saattaa hyvinkin olla louhittu välitila, jossa asustelee lepakoita. Niin kävi kivenheiton päässä sijaitsevassa luolassa, jonka Senaatti-kiinteistöt myi.

– Orikedolla myydyssä luolassa oli välitila täynnä lepakoita. Ne menivät sinne ilmastoinnin kautta ja yöpyivät siellä, Maikola paljastaa.