Korvaava kuljetus Turusta Tampereen kautta Jyväskylään ja Kuopioon pääsi lähtemään tunnin myöhässä.

Noin 15 hengen juhannusmatka pääsi alkamaan Turussa noin tunnin myöhässä juhannusaattona aamupäivällä. Syynä oli Onnibussin reitille Turku–Tampere–Jyväskylä–Kuopio tullut ylibuukkaus, jonka seurauksena noin 15 bussimatkaajaa joutui jäämään helteiselle Turun linja-autoasemalle bussin lähtiessä.

Yksi bussin kyydistä jääneistä oli Aliisa Rantanen, joka oli poikaystävänsä kanssa matkalla juhannuksenviettoon Tampereelle.

– Bussin luona oli alkuun paljon jonoa, joka ei liikkunut mihinkään. Kaksi Onnibussin työntekijää oli selvittämässä tilannetta. Sitten ilmoitettiin, että Matkahuollon kautta lippunsa ostaneet pääsevät bussiin ensiksi. Lopulta yli jäi noin 15 henkeä, muun muassa Jyväskylään matkalla ollut lapsiperhe lastenvaunuineen, Rantanen kertoi Ilta-Sanomille puhelimitse Turun linja-autoasemalta.

Rantasta hämmästytti erityisesti se, että Onnibusin omilta verkkosivuilta lippunsa hankkineet matkustajat jäivät bussin kyydistä.

– Minäkin olen yleensä ostanut liput Matkahuollon kautta, mutta nyt oli tietoinen valinta ostaa suoraan Onnibusilta, kun pystyi valitsemaan paikkalipun. Meillä oli nyt paikat, mutta silti emme päässeet bussiin, Rantanen sanoi.

Rantanen sanoo ruksittaneensa lipunoston yhteydessä vielä yhteydenottopyynnönkin, että hänelle olisi lähetetty tekstiviesti, mikäli jonkinlainen ongelmatilanne ilmenee. Mitään yhteydenottoa ei kuitenkaan kuulunut.

Aliisa Rantasen lähtö juhannuksenviettoon viivästyi noin tunnilla.

– Ei tämä tietenkään ollut niiden kahden työntekijän vika. Olisin toivonut jonkinlaista tiedotusta, mutta mitään selitystä ei annettu. Tämä oli kyllä huonoa asiakaspalvelua. Nyt on kuitenkin juhannusviikko, ja Onnibussinkin olisi pitänyt tietää, että bussivuorolle voi olla ylimääräistä kiinnostusta. Ihmisillä saattoi myös olla jatkoyhteyksiä määräasemilla, Rantanen sanoi.

Rantasen mukaan tilanne ratkesi niin, että bussin lähdettyä toinen Onnibussin työntekijä lähti hakemaan toista bussia ja kuljettajaa.

Uusi bussi saapuikin noin puolessa tunnissa paikalle ja pääsi lähtemään noin tunnin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Loppu hyvin, kaikki hyvin – Aliisa Rantasen matka kohti Tamperetta on alkanut.

– Nyt saatiin korvaava vuoro meille lopuille, tilaa on paljon. Nämä kaksi kuskia hoitivat asian hienosti, Rantanen viestitti varabussista sen päästyä liikkeelle vähän ennen puolta kahtatoista.

Onnibussin toimitusjohtaja Lauri Helke sanoo, että kyseessä on valitettava erehdys.

– Lähtökohtaisesti myymme vain sellaisen paikkamäärän, joka autossa on tarjolla. Nyt välille Tampere–Jyväskylä oli pantu niin sanottu tuplabussi suuren matkustajamäärän takia. Lippuja myyntiin laitettaessa on kuitenkin tullut virhe, ja jo välille Turku–Tampere on voinut ostaa lippuja yli yhden bussin kapasiteetin, vaikka näin ei olisi pitänyt tapahtua, Helke pahoittelee.

Helke sanoo, että varabussi pääsi lähtemään Turusta 55 minuuttia alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Varabussi saapui Tampereelle 33 minuuttia myöhässä ja pääsi jatkamaan matkaa kohti Jyväskylää lyhyen purku- ja lastaustauon takia noin 40 minuuttia myöhässä.

Helke sanoo, että matkustajilla ei ole kuitenkaan oikeutta hyvitykseen. Onnibus noudattaa EU:n asetusta linja-automatkustajan oikeuksista, jossa matkustajilla on oikeus korvauksiin, jos aikataulun mukainen lähtö viivästyy ylibuukkauksen takia yli kaksi tuntia.