Simo pääsi hiljattain kesälaitumelle hevoskavereidensa kanssa.

Vuosi sitten yläneläisen laitumen reunaan, yksinäisen koivun alle ilmestyi erikoinen hahmo. Musta 600-kiloinen sonni tuijotteli laitumella käyskenteleviä hevosia.

– Sanomme aina, että se oli etsinyt Eeroa. Hänellä on toinen tila Tourulassa, ja sonni oli nähty siellä viikkoa aiemmin. Sitten se tuli tänne, koska Eero käy täällä ruokkimassa hevosia, Niina Manninen naureskelee.

Niina Manninen ja Eero Toikka tapasivat, kun Toikka tuli korjaamaan tilan porakaivopumppua. ”Tuli vähän pidempi korjauskeikka”, hän sanoo.

Seitsemän kilometriä kotoaan vaeltanut, nykyään Simona tunnettu sonni jäi Mannisen ja Eero Toikan tilalle osaksi hevoslaumaa ja välttyi joutumasta teuraalle. Lukemattomien lehtijuttujen myötä siitä tuli Suomen tunnetuin sonni.

– Viime kesänä tähän aikaan ei tullut mieleenkään, että se jäisi. Ajateltiin, että se saa kesän kasvaa, mutta se osoittautui kivaksi ja sitä oli helppo kesyttää kotona, Manninen kertoo.

Simoa ei koskaan ollut silitelty tai rapsuteltu. Nykyään se tulee kotipihatossa mielellään aidan vierelle kuopsutettavaksi. Pieni ja vieno ”myy” on vaihtunut innokkaampaan mylvintään, kun jotain tavallisuudesta poikkeavaa tapahtuu.

Siemennäkkäri on Simon suurta herkkua.

Kesäkuun tulo tiesi kesän alkua myös Simolle, sillä se pääsi yhdessä Artun, Iiron ja uuden tulokkaan Allin kanssa kesälaitumelle.

– Vähän jännättiin, mitä uuden tamman kanssa tapahtuu, Toikka kertoo.

– Emme tiedä, mikä arvojärjestys tällä hetkellä on. Arttu on ollut johtaja ja Simo kakkosmies, mutta uusi tamma on aika isokokoinen. Simolla ja hevosilla on ollut joskus konflikteja, sillä Simon sarven päässä oli kerran ruskeaa karvaa. Mitään vammaa ei kuitenkaan koskaan löydetty.

Alli tuli kesäksi tilalle hoitoon, jotta kahta hevosta voisi ratsastaa yhtä aikaa ja Simolle jäisi silti aina kaveri.

– Tämä on vähän vieras paikka sille, eikä sitä pysty vahtimaan, joten se saattaa tulla jonakin päivänä raitilla vastaan, Toikka naurahtaa.

Simosta tuli virallisesti pariskunnan oma karkauspäivänä. Nyt sen ei tarvitse pelätä teuraaksi joutumista.

Sitäkin on nimittäin sattunut, että Simo on ottanut yllättäen hatkat.

– Täällä oli silloin marjastajia, ja Eero kertoi heille, että on sellainen vähän isompi kaveri liikenteessä ja antoi puhelinnumeron, johon soittaa. Kun hän mainitsi, että kyseessä on sonni, tädit olivat laittaneet ämpärit äkkiä pois ja lähteneet, Manninen kertoo.

Illalla Simo oli kuitenkin ollut laitumen aidan vieressä odottelemassa sisäänpääsyä.

Helle vaikuttaa myös eläimiin, ja siksi Simo ei vierailupäivänä innostu pelaamaan isolla punaisella pallollaan. Sen sijaan ropsuttelu pajunoksalla maittaa 800-kiloiseksi paisuneelle sonnille, sillä paarmat ja muut ötökät ovat jatkuvana kiusana.

– Simon kanssa pitää olla laitumella varovaisempi kuin kotona. Ötökät vaikuttavat niin, että se saattaa tehdä päällään äkkinäisiä liikkeitä, pariskunta kertoo.

Viilennystäkin Simolle on yritetty antaa huonolla menestyksellä, sillä seurauksena oli vain kiukkuista puhinaa.

– Kerran heitettiin Simon päälle kylmää vettä, ja se oli vikatikki. Se ei ymmärtänyt ollenkaan sitä palvelua. Olen myös laittanut niskaan naudoille tarkoitettua hyönteismyrkkyä, josta tulee viileä tunne, mutta ei se siitäkään tykännyt, Manninen kertoo.

Vaikka Simo tuijottaakin pikisilmillään epäluuloisesti kuvaajaa ja kuopaisee pari kertaa maata, yleisesti ottaen se on säyseä sälli. Siksi sonnista ei ole tehty vielä härkää.

– Se on ollut niin unelma eikä yhtään häijy. Tuossa se menee muiden mukana, Manninen sanoo.

Kesken näkkileipäruokailun kuuluu erikoista mölinää. Se on Simon talvinaapuri, Daniel-aasi, joka asustelee Rusinan kanssa pihapiirissä.

– Lähdemme yleensä viiden aikaan aamulla liikkeelle, ja sillä on tapana aloittaa konsertti silloin. Kun kelloja siirretään, se alkaa huutaa jo neljältä, eikä välitä, mikä viikonpäivä on kyseessä, Toikka kertoo.

– Naapurissa on talo myynnissä, ja ollaan mietitty, että mitä jos siihen muuttaakin joku tiukkapipo, Manninen nauraa.

Daniel-aasi (etualalla) on kovaääninen, puoliso Rusina hieman rauhallisempi.

Daniel on onnistunut säikyttelemään varusmiehiä, jotka tekevät Säkylän prikaatista marsseja alueella.

– Keväällä pojat olivat tiellä marssimassa, kun Daniel päästi puolihämärässä kunnon möykän. Koko joukkue pysähtyi siihen paikkaan, Toikka kertoo.

Lisää mylvintää voi olla luvassa syksyllä, sillä tilalla odotellaan kovasti, olisiko aasipariskunta saamassa vauvan.

Niina Mannisen mukaan ”Valma”-varsa on luonteeltaan utelias ja suloinen.

Eero Toikka kertoo elämänsä muuttuneen suuresti viime vuosina. Neljä vuotta sitten tuli burn out, sitten hän tapasi Niinan ja nyt hän on suuren eläinlauman ”isä”.

Perheonnea tilalla on jo nähty, sillä huhtikuun lopussa syntyneen ”Valma”-varsan seuraksi oli syntynyt Ilta-Sanomien vierailun aamuna toinen hevosvauva.

Muutaman tunnin ikäinen pienokainen oli jo terhakasti jaloillaan, vaikka liikkeet vielä huojuivatkin.

– ”Viola” syntyi viiden aikaan aamulla kolme päivää myöhässä lasketusta ajasta, Manninen kertoo.

Katso alta video vastasyntyneestä varsasta:

Varsa olisi voinut syntyä myös laitumella, mutta tallissa on kamerat, joten pariskunta pystyi vahtimaan, että kaikki sujui ongelmitta.

– Varsaa ei saatu heti imemään, mutta luonto oli hoitanut homman sillä aikaa, kun olimme töissä, Toikka sanoo.

Viideltä aamulla syntynyt tammavarsa ”Viola” oli utelias vieraita kohtaan.

Vieraiden visiitti uuvutti pikkuvarsa nopeasti, ja oli aika ottaa päiväunet.

Jos kaikki sujuu hyvin, Venla-emä ja varsa pääsevät kolmen päivän päästä laitumelle toisen emän ja varsan seuraksi. Simo-sonniin tutustuminen on vuorossa vasta syyskuun lopussa, kun eläimet tuodaan jälleen pihattoon.

Siinä vaiheessa pienen varsan askel on jo huomattavasti varmempi. Nyt vielä eletään jänniä ensihetkiä.

– Häntä on nyt niin pystyssä, että mahtaisikohan tulla ensimmäinen kakka, Manninen huomaa.

– Taisi tulla vain paukku, Toikka kommentoi.

Katso alla olevalta videolta Daniel-aasin juhannusterveiset Ilta-Sanomien lukijoille.