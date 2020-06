Rumaksi haukuttu Turun funikulaari sai harvinaisen tunnustuksen: ”Aikansa parasta arkkitehtuuria”

Rinnehissi on mukana Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsauksessa.

Turun Kakolanrinteeseen rakennettu funikulaari eli rinnehissi täytti toukokuun lopussa vuoden.

Funikulaari saapui Turkuun suuren kohun saattelemana, sillä sitä haukuttiin rumaksi ja sen ulkonäkö sai useat meemitaiteilijat aktivoitumaan.

Kun karusta ulkomuodosta päästiin yli, alkoivat tekniset ongelmat. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana se toimi moitteettomasti vain reilut 40 prosenttia kaikista päivistä.

– Yhden oven lukko on viallinen, ja osan saamisessa on ollut toimitusvaikeuksia. Lukkoa on korjattu, mutta se on vain tekohengitystä, eikä se oikein tahdo kestää, kun osa on viallinen, ympäristötoimialan vastaava rakennuttaja Antti Aalto kertoi tuolloin.

Sittemmin rinnehissi on toiminut huomattavasti paremmin, joskin se oli jälleen poissa käytöstä teknisen vian vuoksi koko viikonlopun touko–kesäkuun vaihteessa.

Nyt funikulaari on viimein saanut myös positiivista tunnustusta. Se on nimittäin valittu mukaan Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukseen, joka on läpileikkaus kotimaisen nykyarkkitehtuurin ajankohtaisiin ilmiöihin ja korkeatasoisiin toteutuksiin.

Hissin ylä- ja ala-asema eivät ole saaneet kritiikkiä ulkonäöstään.

Katsauksen järjestävät Arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtiliitto Safa ja Alvar Aalto -säätiö. Tänä vuonna mukaan valittiin 15 kohdetta.

– Ne ovat aikansa parasta suomalaista arkkitehtuuria. Otos kuvastaa osaltaan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja vakautta, raati kommentoi valintoja.

Funikulaari pääsi korkeatasoiseen seuraan, sillä valittujen joukossa ovat muun muassa Helsingin keskustakirjasto Oodi, Amos Rex ja Lasipalatsin restaurointi sekä Kiinassa sijaitseva Fuzhoun kulttuuri- ja taidekeskus.

Funikulaari pääsi kovaan seuraan. Havainnekuva Fuzhoun kulttuurikeskuksesta.

Katsaus tehdään Suomessa kahden vuoden välein. Edellinen katsaukseen päässyt turkulainen kohde oli Logomo vuonna 2014.

Ensimmäisenä valinnasta kertoi Turun Sanomat.