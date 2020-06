Kuka tappoi lehmusvanhuksen Turussa? Järjestelmällinen myrkynkylväjä kuivatti puun pystyyn paraatipaikalla

Pystyyn kuollut lehmus on surullinen näky Aurajoen rannalla.

Turun kaupunki on tehnyt rikosilmoituksen Aurajoen rannalla turmellusta lehmuksesta.

Turun kaupunki on tehnyt rikosilmoituksen ilkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut ydinkeskustassa Aurajoen rannalla kasvava noin 15 metriä korkea lehmus.

Lehmuksesta on löydetty porattuja reikiä, joihin on kaadettu puulle haitallista ainetta. Kristiinankadun päässä sijaitseva puu on kuollut pystyyn ilkivallan seurauksena.

Ylläpitovalvoja Aki Männistö kertoo Ilta-Sanomille, että ilkivalta on jatkunut jo jonkin aikaa.

– Meille tuli asukaspalautejärjestelmän kautta viime vuoden syksyllä viesti, että yhdestä jokirannan puusta putoaa latvuksesta lehtiä muita puita aikaisemmin. Kävin katsomassa puuta, mutta tässä on ollut kaksi kuivaa kesää peräkkäin, ja siksi osasta puista on pudonneet lehdet aikaisin. Se ei herättänyt silloin epäilyjä, hän kertoo.

– Puu jäi kuitenkin sen verran mieleen, että nyt keväällä tuli tarkistettua se. Silloin huomattiin, että puu ei tule kunnolla lehteen ollenkaan, vaikka se on ollut hyvässä kunnossa. Silloin löysimme reiät, joiden kautta puu on myrkytetty.

Jäljistä päätellen myrkyttäminen on alkanut jo viime vuoden puolella. Aineesta ei ole tarkempaa tietoa, mutta Männistö arvelee sen olevan jonkinlaista voimakasta rikkakasvihävitettä.

– Tyvestä löytyi jälkiä myrkytyksestä, joka on todennäköisesti tehty tänä keväänä, Männistö sanoo.

Männistö ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö asialla olisi voinut olla joku lähialueen asukas, joka on kokenut lehmuksen peittäneen maiseman.

– Tällaisia tapauksia tunnetaan maailmalla. Esimerkiksi Tukholmassa oli aikanaan isosti uutisissa rantanäkymän puiden omavaltainen tuhoaminen. Tiedän vastaavia myrkytystapauksia myös pääkaupunkiseudulta, hän sanoo.

Pystyyn kuollut puu joudutaan kaatamaan. Operaatio pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian.

– Puu otetaan tällä viikolla pois. Uusi istutetaan joko syksyllä tai ensi keväänä. Aurajokiranta on oleellinen kaupunkimaisemalle ja osa Turun sydäntä, joten aina pyritään istuttamaan uusi puu tuhoutuneen tilalle, Männistö kertoo.

Hän toivoo, että tiedottamalla asiasta myös saataisiin vihjeitä siitä, kuka ilkivallan takana on.

– En tiedä, kuinka moni asukas on huomannut muita puita kuivemman lehmuksen. Aika näyttää, tuleeko asukkailta havaintoja tekijästä.

Jokirannan puuriveillä on keskeinen merkitys Turun kaupunki-ilmeessä. Varhaisimmat puurivit joen rannoille istutettiin jo 1800-luvulla Turun palon jälkeen. Vastaavanlaista vahingontekoa ei ole aikaisemmin tapahtunut Turussa.