Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta miehestä. Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.

Poliisi etsii Piikkiön Signaalivuorentieltä maanantaina iltapäivällä kadonnutta miestä. Miehen kerrotaan kadonneen ennen kello kolmea iltapäivällä. Etsinnöissä on mukana poliisikoiria ja myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu on saanut ennakkohälytyksen tehtävästä.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan kadonnut henkilö on noin 50-vuotias, 180 senttimetriä pitkä, hoikka ja ulkoiselta olemukseltaan epäsiisti. Miehellä on tumma polkkatukka, joka on hieman harmaantunut. Kadonnut henkilö linkkaa oikeaa jalkaansa.

Kadonneen henkilön vaatetuksesta ei ole tietoa. Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään yleiseen hätänumeroon 112.

Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta.