Terassit valmistautuvat asiakkaisiin Turussa – katso, mitkä muut paikat avautuvat: ”Patoumaa on”

Muun muassa jokilaivat, uimahalli, maauimala ja tuomiokirkko avautuvat kävijöille.

Ravintolapäällikkö Mika Lattu järjestelee hyväntuulisena pöytiä ja tuoleja auringonpaisteessa. Syykin on selvä: yksi Turun suurimmista terasseista saadaan vihdoin auki maanantaina. Jokunen ”kantis” on jo käynyt Panimoravintola Koulun pihalla kertomassa, kuinka innolla he odottavat tutun paikan avautumista.

– On tullut puheluita ja sähköposteja. Patoumaa on, kun on oltu etätöissä ja kotona. Kadulla kävely tulee nopeasti tylsäksi, kun mikään paikka ei ole auki, Lattu naurahtaa.

– Ja mikä parasta, ensi viikolla alkaa kesä, hän jatkaa viitaten lähes hellelukemia lupaavaan sääennusteeseen.

Mika Lattu kertoo Koulun supistavan asiakaspaikkamäärää noin puoleen.

Moni kanta-asiakas on odottanut tätä ilmoitusta.

Koulun terassilla on normaalisti 900 asiakaspaikkaa, mutta nyt se on rajattu vajaaseen viiteensataan. Sillä väkimäärällä iso piha-alue pystytään pitämään tarpeeksi väljänä.

Turvallisuudesta pidetään huolta muun muassa ohjeistuksella ja desipulloilla. Jonoja ulkotiskille pyritään välttämään huolehtimalla, että henkilökuntaa on tarpeeksi.

Myös maanantaina alkavaan lounastarjoiluun on omat toimenpiteensä.

– Asiakaspaikkoja on sisällä kahdessa kerroksessa melkein 800. Alakertaan pubipuolelle otetaan noin 200 henkeä eli puolet kerroksen kapasiteetista. Buffetlounas on vaihdettu lautastarjoiluun, ja sama pöytä ei ole käytössä kahta kertaa lounaalla, Lattu kertoo.

Olut säilyi koronakoettelemuksesta hyvin ja läpäisi omistajien makutestin. Muuten hukkaan olisi mennyt jopa 5000 litraa mallasjuomaa.

Koulussa on alettu valmistautua avautumiseen hyvissä ajoin. Keittiötyöntekijät tulivat töihin maanantaina, ja salin puolellakin on ollut tohinaa pari päivää.

– Ollaan oltu kaksi kuukautta kiinni, ja kesälistat ovat vaihtuneet. Tämä on vähän niin kuin aloittaisi ravintolatoiminnan alusta, Lattu tuumii.

Työntekijät ovat olleet lomautettuina, ja suurin osa on pitänyt sinä aikana kesälomansa. Omistajat ovat pyrkineet hyödyntämään ajan tekemällä remonttia.

– Alakerran vessojen kunnostamisesta puhuttiin jo vuosi sitten, ja nyt oli hyvä aika toteuttaa se, Lattu kertoo.

Positiivista on se, että 90 prosenttia työntekijöistä palaa töihin maanantaina ja loput juhannuksen aikoihin. Lattu on kuitenkin hiukan pahoillaan kesäextraajien puolesta.

– Heidän kanssaan sovittiin töistä helmikuussa. Vieläkään ei voi sanoa, milloin heille on töitä. Toivotaan, että juhannuksesta eteenpäin.

Koulun lisäksi maanantaina käy todennäköisesti kuhina Aurajoen äärellä. Useat ravintolalaivat, kuten Aussie Bar ja Papa Joe, ovat jo ilmoittaneet avautuvansa.

Aurajoen ravintolalaivat odottelevat asiakkaita paistattelemaan päivää maanantaina.

Myös lukuisat Turun ravintolat ovat jo ilmoittaneet avaavansa á la carten ja terassin ensi viikolla. Muun muassa Blankoon, Tintåån ja Tårgetiin pääsee maanantaista lähtien, ja tiistaina ovensa avaavat muun muassa Mami, Kalolanruusu, Nerå ja Nooa.

Niille, jotka eivät viihdy terasseilla, on kuitenkin luvassa muita ilonaiheita, sillä turkulaiset sisäliikuntapaikat toivottavat kävijät jälleen tervetulleiksi.

Uimaan pääsee 1.6. alkaen Impivaaran uimahallissa ja Samppalinnan maauimalassa. Kupittaan maauimala aukeaa viikon myöhemmin kunnostustöiden vuoksi. Petreliuksen uimahallin ja Paattisten aluetalon uima-altaat ovat kiinni mutta kuntosalit avautuvat yleisölle, samoin kuin Pansion kuntosali. Myös uimarannoille pääsee 1.6. lähtien, ja niissä on paikalla uimavalvoja.

Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloihin pääsee pian pulikoimaan. Arkistokuva.

Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH ry) suositusten mukaisesti käytössä olevien pukukaappien ja suihkujen määrää uimahalleissa rajataan. Saunat eivät ole toistaiseksi käytössä. Yhtäjaksoinen käyttöaika rajattu kahteen tuntiin. Uimalaitoksissa ja niiden kuntosaleilla on myös tilakohtaisia henkilömäärärajoituksia.

Uimakouluja ei järjestetä tässä vaiheessa niiden vaatiman lähikontaktin takia. Mahdollisista uimakouluista informoidaan myöhemmin.

Impivaaran uimahalli aukeaa maanantaina.

Normaalikesinä käytössä olevat sisäliikuntahallit ja -salit, kuten Kupittaan urheiluhalli ja Liikuntakeskus Alfa, avautuvat niin ikään kävijöille.

Turun museokeskuksen museot avautuvat kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Turun linna, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Kuralan Kylämäki ja Luostarinmäki ovat avoinna 1.6. alkaen ja WAM 2.6. alkaen.

Turun kaupunginkirjasto avataan maanantaina asiakkaille reilun kahden kuukauden kiinniolon jälkeen. Kirjastot avataan rajoitetuin palveluin, ja tapahtumat ja ryhmävierailut on peruttu heinäkuun loppuun saakka.

Lainauspalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä normaalisti. Tiloissa saa oleilla, ja yleisötietokoneet, tulostaminen, kopioiminen ja skannaus ovat asiakkaiden käytettävissä.

Kirjastojen näyttelyt jatkuvat normaalisti kesäkuusta alkaen ja lisäksi virtuaalitapahtumia järjestetään läpi kesän.

Turun Tuomiokirkko avautuu kävijöille maanantaina, ja vierailijat pääsevät heti tutustumaan ikoninäyttelyyn.

Naantalin Muumimaailma avaa ovensa 6. kesäkuuta. Lippuja saa ostettua ainoastaan ennakkoon.

Turun Messukeskuksen pihalle avautuvat ensi viikolla drive in -livenäytökset vaihtuvin teemoin. Ensimmäisessä show’ssa 3.6. esiintyvät stand up -tähdet Mika Eirtovaara ja Zaani. Myöhemmin luvassa on muun muassa karaokea ja improvisaatiota.