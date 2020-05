Korona tyhjensi Turun Messukeskuksen – pihalle avataan nyt ainutlaatuinen drive in -tapahtuma

Turussa nautitaan heinäkuussa drive in -elokuvista. Samaan ratkaisuun päädyttiin Cannesissa, kun perinteiset elokuvajuhlat jouduttiin siirtämään koronan vuoksi.

Yleisölle tarjotaan elämyksiä jokaisena kesäkeskiviikkona.

Yksi Suomen vilkkaimmista messumiljöistä hiljeni koronan vuoksi, kun Turun Messukeskuksen kaikki kevään ja alkukesän tapahtumat siirrettiin eteenpäin.

Kieltolistalla ovat koronan vuoksi edelleen suuret tapahtumat, jonka vuoksi Messukeskuksessa on haettu toisenlaisia tapoja tarjota viihdettä ja kohtaamisia yleisölle etäisyydet ja hygienia tiukasti huomioiden.

Nyt isoille puitteille on saatu jälleen käyttöä, kun Messukeskuksen pihalle avautuu kesäkeskiviikkoisin drive in -livenäytöksiä erilaisilla kulttuuriteemoilla. Heinäkuussa suvi-iltoja vietetään elokuvien parissa, kun paikalle tulee Kinotourin drive in -elokuvateatteri.

Messukeskuksesta kerrotaan, että vastaavanlaista kokonaisuutta ei ole järjestetty aiemmin muualla Suomessa.

Näytöksiä tuottavat yhteistyössä paikalliset kumppanit, kuten Linnateatteri, Turun kaupunginteatteri ja Naantalin Musiikkijuhlat. Kesäkuussa luvassa on stand upia, karaokea, improvisaatiota ja konsertti.

– Koronavirus on riepotellut erityisesti tapahtuma-alaa, ja se etsii eri kaupungeissa tapoja selvitä tämän katastrofaalisen vaiheen yli. Mitään taloudellisia voittoja ei ole tarkoitus tässä lähteä käärimään. Tärkeintä on tuottaa ihmisille turvallisesti yhteistä iloa ja myönteisiä elämyksiä, Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen sanoo.

Messukentälle tuodaan esiintymislava näyttöineen esiintyjiä varten. Drive in -liveshow’hun voi kerrallaan osallistua rajallinen määrä autokuntia, jotka sijoitellaan alueelle niin, että näkyvyys ajoneuvoihin on hyvä ja turvavälit säilyvät. Äänet tulevat autoihin radion kautta.

Tarvittaessa käytössä ovat wc-tilat, joiden hygieniasta huolehditaan erityisen tarkasti. Muutoin autoissa tulee pysytellä koko noin tunnin mittaisen show’n ajan. Lippujen myynti tapahtuu etukäteen verkossa.