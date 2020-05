Kodittomaksi jäänyt tohtori Mika Suojanen nukkui kuusen alla Turun metsissä – sitten tuli käänne parempaan

Mika Suojanen on erityisen tyytyväinen siihen, että sai asunnon ennen kuin korona iski. Rajoitusten noudattaminen on kodittomille vaikeaa, kun karanteenipaikkaa ei ole. Hätämajoituksessakin etäisyyksien pitäminen on haastavaa.

Mika Suojasen, 47, tapaus herätti joulukuussa laajaa mediahuomiota.

Kolme vuotta sitten tohtoriksi väitellyt Mika Suojanen oli asunnoton ja kertoi nukkuneensa viimeiset puolitoista vuotta Turun alueen metsissä.

Nyt miehelle kuuluu jo parempaa.

– Sain heti haastattelun jälkeen asunnon. Asunto on luksusta, jos sitä vertaa kuusenaluseen. Voi mennä lämpimään tilaan nukkumaan, vaikka ei se köyhyyttä poistakaan.

Puutaloyksiö järjestyi Pelastusarmeijan kautta. Suojanen sanoo, että asunnon saanti oli täysin julkisuuden ansiota. Hän ehti jonottaa asuntoa pitkään niin Turun kaupungin kuin seurakuntayhtymänkin jonossa.

– En olisi varmaan saanut vuosiin asuntoa mistään, sillä asunnottomat eivät ole halutuimpia vuokralaisia yksityisten vuokraajien silmissä. Ennakkoluulot ovat vahvoja. Nyt haastatteluni ansiosta moni muukin asunnoton sai asunnon.

Pelastusarmeijan Turun osaston johtaja Toni Penttinen vahvistaa, että asunto järjestyi niille, jotka sellaisen halusivat.

– Me ohjaamme asiakkaat ottamaan yhteyttä Turun sosiaalityöntekijöihin, ja he järjestävät asunnot. Kaikki eivät halunneet lähteä kaduilta pois, vaan olivat tyytyväisiä tilanteeseensa, Penttinen muistuttaa.

”Mielelläni käyttäisin taitojani johonkin hyödylliseen”

Mika Suojanen on erityisen tyytyväinen siihen, että sai asunnon ennen kuin korona iski.

– Olisin ollut vielä pahemmassa lirissä asunnottomana korona-aikaan. Kaikki on suljettu, ja myös tarpeellisia palveluita on pistetty kiinni. Päivisin ei pääse kuin kauppakeskuksiin oleilemaan.

Suojanen toivoo, että löytäisi töitä.

Suojaselta korona on vienyt mahdollisuuden mieliharrastukseen. Hän on aktiivireserviläinen, ja harjoitusten peruuntuminen keväältä on vaikuttanut ikävästi arkeen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla hän on tottunut tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä.

– Sitä kautta on ollut yhteiskunnan piirissä eikä ole tuntenut olevansa ihan ulkopuolinen. Erätaidot ovat auttaneet siihen, että metsässä nukkuminenkaan ei ole tuntunut niin pahalta. Koulutukset taas ovat opettaneet, miten psyykkinen ja fyysinen toimintakyky pysyy yllä.

Nyt Suojasen toiveissa on, että hän löytäisi töitä. Suojanen on viime aikoina saanut pari artikkelia alansa julkaisuihin, mutta jatkaa, että niistä ei rahaa saa. Runokokoelmakin on hänen mukaansa tulossa syksyllä eräältä kustantamolta ulos.

– Mielelläni käyttäisin taitojani johonkin hyödylliseen enkä vain omaan harrastamiseen. Se ihmetyttää monen muunkin kohdalla täällä Suomessa, että ollaan tyhjän panttina eikä kukaan tarvitse meitä.

Eikö päihteetön saa asuntoa?

Vaikka Suojanen on kiitollinen asunnostaan, häntä ihmetyttää edelleen suomalainen asuntopolitiikka.

Suojanen sanoo, että hänen oma asunnottomuutensa alkoi, kun hän joutui luopumaan opiskelija-asunnostaan eikä työttömälle tohtorille järjestynyt sosiaalitoimelta asuntoa.

– Sosiaalitoimelta voi saada tukiasunnon tai asuntolapaikan, mutta siihen ei raitis henkilö oikein kelpaa. Se on erikoista politiikkaa. Jos sinulla ei ole päihde- tai mielenterveysongelmaa, olet ulkopuolinen. Kyllä Turussakin pitäisi olla päihteettömille asuntola tai palveluita.

Suojasen mukaan viranomaiset eivät muutenkaan tunnu ymmärtävän asunnottomien ja köyhien elämää.

– Ne tahot, jotka auttavat asunnottomia, voisivat jalkautua asunnottomien luo. Ei sieltä kovin helpolla omin avuin pääse pois. Jos he tulisivat sinne ja juttelisivat asunnottomien kanssa, he kyllä huomaisivat sen.

Tähän epäkohtaan ainakin Pelastusarmeija aikoo tulevaisuudessa vastata. Toni Penttinen kertoo, että järjestö on aloittamassa jalkautuvaa ja etsivää sosiaalityötä. Ajatuksena on, että sosiaaliohjaajan johdolla koulutetut vapaaehtoiset lähtevät kadulle.

– Kun korona-rajoituksia puretaan, lähdemme kohtaamaan ihmisiä. Mennään sinne, missä ihmiset ovat, lähiöihin etsimään ne kodittomat ja nuoret, jotka ovat vaarassa pudota systeemin ulkopuolelle.

Penttinen muistuttaa, että vaikka muutamalle kodittomalle saatiin nyt asunto, satoja ihmisiä on kaupungissa yhä vailla asuntoa.

Syyt asunnottomuuteen ovat hyvin erilaisia. On voitu joutua ensin työttömäksi, sitten on menetetty perhe ja sitä kautta asunto. Moni asuukin huonon taloustilanteensa vuoksi pakosta jonkun muun luona.

– Lisäksi on esimerkiksi päihdetaustaisia nuoria, jotka eivät halua enää asua kotipaikkakunnallaan. He ovat koulupudokkaita ja asuvat kaverin luona eri paikkakunnalla ilman virallista osoitetta. Korona on tehnyt monen asunnottoman tilanteen entistä tukalammaksi.