Uhri sai teräaseesta lieviä vammoja, muttei joutunut sairaalahoitoon.

Poliisi sai perjantaina hieman ennen iltakahdeksaa hälytyksen Turun Mullintielle, jossa epäiltiin tapahtuneen törkeä pahoinpitely.

Perjantaina poliisi kertoi, että paikalla tehtiin useita kiinniottoja, mutta niiden lukumäärää ei vielä julkistettu.

Lauantaina Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotti, että Mullintien kahakan esitutkinta on edistynyt.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni rikoksesta epäiltyinä neljä aikuista miestä.

Suoritetuissa kuulusteluissa on selvinnyt, että kyseessä on ollut yksityisasunnossa tapahtunut miesten välinen kahakka, jonka seurauksena yksi henkilö on saanut teräaseesta vammoja.

Vammat jäivät lieviksi, eikä uhri joutunut sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan kaikki paikalla olleet olivat alkoholin vaikutuksen alaisina.

Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.