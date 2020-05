Tv-kasvo ja kiinteistövälittäjä siirtyy Liike Nytin riveihin.

Jethro Rostedt erosi maanantaina Turun kokoomuksen valtuustoryhmästä. Hän on perustanut oman yhden miehen Liike Nyt -ryhmän.

– Maanantaina vein valtuustoon omin kätösin kirjoittamani lapun, että eroan kokoomuksesta, Rostedt kertoo IS:lle.

– Kannatan Liike Nytin arvoja. Se on minulle parempi paikka, vaikka ei minulla ole kokoomuksesta mitään pahaa sanottavaa.

Ero ei ollut riitaisa, mutta Rostedt sanoo, ettei ollut kaikista asioista samaa mieltä kokoomuksen kanssa.

– Meillä on ollut tiettyjä erimielisyyksiä. Eroja on, mutta hyvät välit on edelleen. Valtuustoryhmässä on hienoja tyyppejä. Ei tämä heille yllätyksenä tullut.

– Liike Nyt on suoremman toiminnan joukko, joka sanoo asiat aika rempseästi. Alunperin Liike Nyt oli sitä mieltä, ettei puolueita enää edes tarvita.

Puoluerekisteriin Harry ”Hjallis” Harkimon perustama Liike Nyt ilmoitettiin viime vuoden marraskuussa. Rostedtin puolueenvaihto ei ollut yllätys. Liike Nytin yhteydessä hänen nimensä mainittiin jo vuonna 2018 liikkettä perustettaessa.

Rostedt myöntää, että yhden miehen ryhmässä asioita on jatkossa vaikeampi ajaa kuin kokoomuksessa, jolla on eron jälkeenkin 16 valtuustopaikkaa.

Uuden ryhmän tavoitteena on saada seuraavissa vaaleissa Turun valtuustoon enemmän kuin yksi edustaja.

– Muutama tosi hyvä nimi on jo olemassa, mutta niitä ei nyt voi paljastaa. Tulossa on Liike Nytin näköisiä tyyppejä, joille tärkeitä asioita ovat yrittäjyys sekä suora ja nopea toiminta. Kaikenlaisesta venkoilusta yritetään päästä eroon.

– Politiikan pitäisi olla kompromissien tekemistä, mutta kun katsotaan Turun tilannetta, kompromisseja on tehty siihen malliin, että käsissä on parin miljardin asiat ja rahaa ei ole.

Rostedt viittaa muun muassa jo tehtyyn, budjetin ylittäneeseen kaupunginteatterin remonttiin, Turun raitiotiehankkeeseen sekä ratapihan alueen areenahankkeeseen.

– Raitiovaunua en kannata. Areenahanketta kannatan, en tosin nykyisessä muodossa. Se on hieno hanke, tulevaisuuden juttu.

Valtakunnan politiikkaan Rostedt ei puoluevaihdosta huolimatta haikaile.

– Kieltäydyin kohteliaasti jo viime eduskuntavaaleista. Olen Turun mies, mutta Liike Nytin puolesta on tarkoitus toimia näkyvämmin.

Syyskuussa Liike Nyt -herrat Harkimo ja Rostedt aloittavat televisiossa uuden tv-sarjan Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! Tarkoitus on tehdä puheviihdettä vanhan Hyvät herrat -sarjan hengessä, mutta ilman näyttelijöitä.

Onko televisio nykyään paikka, josta tätä maata johdetaan?

– Toivottavasti ei, mutta kyllähän televisiolla on valtava näkyvyysarvo ja tunnettuvuusarvo varsinkin. Ei televisiosta haittaa ole.

Mikä on seuraava liikkeesi?

– Menen saunaan. Eikun perhana täytyykin viedä koira ensin pihalle. Sen jälkeen saunaan.