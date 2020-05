Voittaja valitaan viidestä kilpailutyöstä.

Turun ydinkeskustaa on viime vuodet hallinnut monttu, joka liittyy monivuotiseen toriparkkihankkeeseen. Torin alle rakennetaan useita satoja autoja vetävä pysäköintihalli, ja samalla torin maanpäällinen ilme uudistetaan.

Pysäköintilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa 2020–2021 ja torin jossain vaiheessa ensi vuonna.

Tältä toriparkin rakennustyömaa näytti vuosi sitten.

Tällainen maisema oli jouluna.

Toriparkin rakentamiseen on mahtunut monenlaisia vaiheita, kuten maanvajoamisten takia tulleita viivästyksiä. Nyt monttu on kuitenkin saatu täytettyä ja on aika ryhtyä suunnittelemaan Turun ytimen uutta ulkonäköä.

Turun Kauppatorin suunnittelusta järjestettiin kilpailu, ja kilpailutyöt on nyt julkistettu. Anonyymeinä julkaistut kilpailutyöt, Saaristo, Saariston Sydän, Peili, Turun toreilla ja Bontemps, ovat nähtävissä täällä.

Suunnittelukilpailuun osallistui kutsuttuna viisi työryhmää. Kilpailutehtävänä oli laatia idearikas, toiminnallinen, visuaalisesti kiinnostava ja korkeatasoinen kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Suunnitelman tuli nivoa yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää niille yhtenäinen visuaalinen yleisilme.

Kilpailutöissä on paljon erilaisia elementtejä mutta myös samankaltaisuuksia; Torille muun muassa haaveillaan useassa työssä talveksi luistinrataa. Luonto on ollut läsnä suunnittelussa, sillä torille on suunniteltu vehreyttä puilla ja erilaisia suihkulähteitä. Tori on tähän mennessä ollut kokonaan taivasalla, mutta suunnitelmissa on tuotu esille katetun alueen mahdollisuus.

Torille myös halutaan esiintymislava, ja väläytelläänpä yhdessä työssä torijuhlaakin liigajoukkue TPS:n mestaruuden kunniaksi.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 13. –21.5.2020 Kerro kantasi -palvelussa.

Tuomaristo ratkaisee kilpailun viimeistään 17.6.2020.

Torialueen valmistumista voi seurata reaaliaikaisesti torilivessä.