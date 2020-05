Nelikuukautinen vauva surmattiin pikkukunnan rauhallisessa naapurustossa – mitä poliisi etsi taloyhtiön pihalta?

Tunnelma 1 300 asukkaan Oripäässä on hämmentynyt ja surullinen.

Maalaismaisemaa, tyhjiä liikehuoneistoja, eläkeläisiä kävelemässä hiljakseen rollaattorin kanssa. Reilun 1 300 hengen Oripään raitti on hiljainen normaalistikin, korona-aikaan lähes autio.

Siksi onkin vaikea uskoa, että Aurajoen alkupäässä sijaitsevassa rauhallisessa pikkupitäjässä epäillään tapahtuneen järkyttävä henkirikos, kun nelikuukautinen vauva menetti henkensä viime viikonloppuna.

Taposta esitetään vangittavaksi 37-vuotiasta miestä. Poliisi ei ole kommentoinut miehen mahdollista sukulaisuussuhdetta lapseen, mutta sen verran tiedetään, että lapsi kuoli yksityisasunnossa lauantaina. Tutkinnanjohtaja Veli-Matti Soikkeli vahvisti tiistaina Ilta-Sanomille, että epäilty tekopaikka on kiinniotetun miehen kotiosoite.

Miestä epäillään taposta, koska vauvalla oli vammoja, jotka eivät voi olla itse aiheutettuja.

Rivitaloalue on tiistai-iltapäivänä hiljainen. Vieressä avautuva peltomaisema tekee tunnelmasta entistä rauhallisemman. Mikään ei kieli siitä, mitä yhdessä asunnoista tapahtui lauantaina.

– Kuulin Medi-Helin äänen mutta en jaksanut nousta katsomaan, mitä tapahtuu, nimettömänä pysyttelevä naapuri kertoo.

– Paikalla oli sunnuntainakin poliisiautoja. Heillä oli suojapuvut päällä, ja he kaivoivat tuota roskista, naapuri kertoo ja osoittaa talon kulmauksessa nököttävää roskalaatikkoa.

Se, etsivätkö poliisit surmavälinettä vai jotain muuta, on vielä hämärän peitossa.

Poliisia kiinnosti taloyhtiössä oleva roskis, jota he tulivat tutkimaan äitienpäivänä.

Naapuri ei osaa kertoa naapurissa asuvasta epäillystä sen enempää. He eivät tunteneet toisiaan.

– Tämä on rauhallinen naapurusto, eikä täällä oikein ikinä näe edes ketään. En ole nähnyt lastenvaunujakaan, hän sanoo.

Järkyttävä uutinen levisi Oripäässä nopeasti maanantaina. Moni oli toki nähnyt Medi-Helin ja poliisiautot.

– Täällä on paljon vanhoja ihmisiä, ja joillekin heistä olisi voinut käydä jotain. Uskon, että asia on selvinnyt Oripäässä vasta viikonlopun jälkeen, ja siksi hämmennys on ollut erikoisen suurta, kunnanjohtaja Timo Tolppanen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän itse kuuli tapahtuneesta maanantaina aamupäivällä.

– Sosiaalijohtaja tuli käymään ja kysyi, olenko kuullut tällaisesta. Ensimmäinen rektio oli, että onko tämä edes totta. Varmistin asian poliisilta, ja vasta sen jälkeen tajusin itsekin kunnolla, mitä on tapahtunut. Tunteet alkoivat myllertää, hän kertoo.

– Hämmennys ja epäusko tapahtuneesta ovat varmasti ihmisten päällimmäisiä tunteita. Ehkä surukin on sitten tullut. Kyseessä on neljä kuukautta vanha, täysin puolustuskyvytön lapsi. Vaikka ei sillä tavalla tunneta (asianosaisia), kaikki ajattelevat, kuka voi tehdä niin? Mitkä ovat ne tausta-asiat, jotka ovat johtaneet tähän?

Kunnanjohtaja Timo Tolppasen mukaan Oripäässä mietitään, miten tällaista voi tapahtua.

Oripää avasi kriisipuhelimen tukea tarvitseville, ja myös seurakunta on tarjonnut apuaan. Tolppanen ei osannut vielä tiistaina sanoa, kuinka paljon tarvetta avulle on ollut.

– Tällä hetkellä ihmiset puhuvat keskenään, ja jos joku tarvitsee sen jälkeen tukea, se mahdollisuus pitää olla, hän sanoo.

Kyseessä voi olla vain yksittäinen, surullinen tapaus, mutta väkisinkin tulee mieleen, voiko poikkeusaika lisätä tilanteiden kärjistymistä kotona näin poikkeuksellisen julmalla tavalla.

– Olen miettinyt tätä korona-asiaa, kun ihmiset ovat kotona omissa oloissaan. Mitä kaikkea voi sattua ja kuka on maksajana? Tolppanen huokaisee.

Oripään kunnassa syntyi viime vuonna kahdeksan lasta. Kahdessa päiväkodissa on lapsia yhteensä noin viisikymmentä. Kun otetaan huomioon kaikki alle kouluikäiset, jäädään silti reilusti alle sadan.

Nyt yksi heistä on lopullisesti ja peruuttamattomasti poissa.