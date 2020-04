Turussa poliisi varautuu vappuun normaalilla kapasiteetilla, vaikka sekä Turun kaupunki että opiskelijat kehottavat viettämään etävappua.

Lounais-Suomen poliisi varautuu Turun vappuun samalla kapasiteetilla kuin aiempinakin vuosina.

– Olemme tehneet resurssisuunnitelmat hyvissä ajoin, mutta käytännössä valtioneuvosto on linjannut, mitä me sillä resurssimäärällä teemme, ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo.

Hänen mukaansa poliisi valvoo, että perinteisiä vappukokoontumisia ja -kulkueita ei järjestetä, mutta muuten poliisin työpanos menee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

– Pahoin pelkäämme, että vappuna riittää valvottavaa, vaikka toivomme ja uskomme, että suurin osa ihmisistä noudattaa hallituksen suosituksia ja rajoituksia, Sundqvist sanoo.

Poliisilla on oikeus käydä puuttumassa liian suuriin kokoontumisiin. Siinä on kuitenkin eroa, ketä voi sakottaa.

– Ex-tempore-tapaamisiin ollaan saatu sellainen ohje, että puututaan niihin keskustelemalla. Niin on toimittu jo muutaman viikon ajan, ja se on toiminut ihan hyvin. Näistä ei voi sakkorangaistusta antaa, mutta järjestetyt kokoontumiset ovat yksiselitteisesti kiellettyjä, ja niihin voi puuttua toisella tavalla.

Turussa on perinteisesti kokoonnuttu vapun päivän piknikille Vartiovuorenmäelle tai Puolalanpuistoon. Niihin ei kuitenkaan olla laittamassa esteitä tai kieltokylttejä.

– Se on alueesta kiinni, paljonko mahtuu ihmisiä niin, että pidetään suojaetäisyydet. Paikkoja valvotaan ja arvioimme asian aina tapauskohtaisesti, Sundqvist sanoo.

Poliisi on myös varautunut runsaaseen määrään kotihälytystehtäviä.

– Tämä on ilmiö, mikä on nähty jo viimeisten viikkojen aikana. Ongelmat kärjistyvät perheissä, joissa on kenties muutenkin ongelma ja päihteiden käyttöä. Kotihälytystehtävien luonteessa on myös muutosta eli väkivaltaa on tavallista enemmän.

Sundqvistilla on muutama neuvo vapun juhlijoille.

– Vietä iloinen vappu kotona ja pidä yhteyttä ystäviin erilaisilla sovelluksilla. Ulkoilla saa, mutta väkijoukkoja on syytä välttää ja sitä, että itse muodostaisi sellaisia. Pysytään kotona ja niin paljon kuin mahdollista selvin päin, etenkin lapsiperheissä.

Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kehotti perjantaina kansalaisia juhlimaan vappua perheen ja läheisten kesken kotona ja omilla parvekkeilla.

– Olisi mahtavaa saada muodostumaan ihan uudenlainen turkulainen etävapputraditio. Olen varma, että tästä voi syntyä jotain vahvaa, joka kantaa eteenpäin siihen asti, kun siirrymme pois poikkeustilanteesta, hän sanoi.

Turun kaupunki ei toimita puistoihin roskakoreja, bajamajoja tai jätelavoja, kuten tavallisesti. Fölin liikenteeseen etävappu ei aiheuta reitti- eikä aikataulumuutoksia. Torstaina ajetaan normaalin aikataulun mukaan, vapunpäivänä 1.5. on pyhäaikataulu.

Turun vappu jäänee tänä vuonna historian hiljaisimmaksi. Myös Turun yliopiston ylioppilaskunta on ohjeistanut jäseniään juhlimaan vappua tänä vuonna etänä.

Normaalisti Turku täyttyy vappuna 40 000 juhlivasta opiskelijasta, mutta tänä vuonna opiskelijoita on kehotettu näkymään ripustamalla haalarit parvekkeelle tai ikkunaan.

Perinteinen lippukulkue nähdään TYY:n somekanavilla videon muodossa. Lakitus ja perinteinen vappupuhe siirtyvät Yle Areenaan.

– Vapun päivänä kannustamme kaikki viettämään kotipiknikiä vaikka omassa olohuoneessaan, järjestö kehottaa nettisivullaan.

Kaikki vapun ajan virtuaalitapahtumat Turussa on koottu osoitteeseen: www.turku.fi/vappukotona.