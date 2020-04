Sama sorsa on pesinyt Sinin parvekkeella jo 10 keväänä – järjesti tällä kertaa yllätyksen

Tytsy-sorsa on Kulmalan mukaan yksinhuoltaja, jolla on eri miesystävä joka vuosi.

Erikoinen ystävyys saavutti tänä vuonna 10-vuotisen merkkipaalun, kun ”Tytsy” saapui turkulaisen Sini Kulmalan parvekkeelle pesimispuuhiin huhtikuun alussa.

Ehkä se johtui leudosta talvesta, että Tytsyksi nimetty sorsa saapui tänä vuonna viikkoa aiemmin kuin yleensä.

– Näin sen jo aiemmin joessa uimassa ja nurmikolla miesystävänsä kanssa. Se on yksinhuoltaja ja vaihtaa sulhasta joka vuosi, Kulmala kertoo.

– Oli kaksi tosi kaunista päivää, ja sitten tuli lunta ja pakkasöitä. Ajattelin, ettei ei se varmaan vielä tule, koska linnut aistivat kylmän sään tulon. Mutta niin minä ajattelin viime vuonnakin, ja sitten se istui yhtenä aamuna lumisateessa parvekelasien takana.

Vaikka tämä on Tytsyn kymmenes vuosi Kulmalan parvekkeella, se pääsi jälleen yllättämään ystävänsä.

– Leudon talven vuoksi minulla alkoivat parvekkeen kukat kukkia maaliskuun alussa. Olen pitänyt pakkasöiden takia parvekkeen lasit kiinni. Yhtenä yönä kahden lasin väliin oli jäänyt parinkymmenen sentin rako, Kulmala kertoo.

Hän aloitti etätyöt normaaliin tapaan aamulla eikä havainnut mitään kummallista. Pitäessään venyttelytaukoa hän kuuli yhtäkkiä parvekkeelta ääniä.

– Ajattelin, että helvata, mistä se Tytsy on tuonne parvekkeelle tullut! Se yritti nimittäin päästä ulos. Se oli siellä kuin patsas loukkaantuneen näköisenä. Kyselin, että tarvitseeko hän apua, mutta ei katsonut päinkään. Yleensä se katsoo aina silmiin.

Tytsy pesii joka vuosi samassa sypressiruukussa.

Tytsy ei ollut päässyt tuloaukostaan ulos, koska sen pitää lentää parvekkeelta pois. Tullessaan se pystyy laskeutumaan parvekkeen ulkopuolella olevalle kapealle kaiteelle ja kävelemään siitä sisälle.

Joinain vuosina Tytsy on käynyt kuikuilemassa naapureiden parvekkeilla, kun ei ole päässyt tuttuun paikkaan sisälle. Kun Kulmala on viimein ilmestynyt, on sorsa ollut heti odottamassa sisäänpääsyä.

– Aina sille sattuu jotain, ja aina opin jotain uutta. Se on niin päättäväinen ja istuu tuossa kaiteella vaikka kaksi päivää, jos sitä ei päästä sisään. Kai sen jälkikasvun tekemisen vaisto on niin kova.

Tytsy tekee aina ensimmäisenä päivänä pesän ja aloittaa seuraavina päivinä muninnan. Kun munia on se mielestä tarpeeksi, alkaa hautominen. Koska Tytsy on nyt edellisistä vuosista poiketen käynyt syömässä öisin, Kulmala pääsi laskemaan munat vasta hiljattain.

– Niitä oli 12, mutta viime yönä tapahtui kummallinen, juttu, joten niitä saattaa olla nyt vain 11.

Tytsy oli lähtenyt yhdeksän aikaan illalla ulos ja palannut yhdentoista aikaan. Hiukan sen jälkeen kuului iso räsähdys.

– Mietin, mitä tapahtui mutta ajattelin, että se lähti uudestaan ulos. Aamulla näin siellä yhden rikkinäisen munan aika kaukana pesästä, Kulmala kertoo.

– Tytsyn täytyy välillä kääntää munia, että alimmat siirtyvät päälle. Ehkä se on potkaissut liikaa räpylällä, jolloin yksi on lentänyt pois. Ikinä aiemmin ei ole käynyt näin.

Kulmala epäilee, että ikävä sattumus saattaa liittyä linnun vanhenemiseen.

– Jotain on tänä vuonna tapahtunut, koska sen on ollut vaikeampi tulla tänne parvekkeelle. Aloin epäillä, että olisiko se loukannut siipensä tai jalkansa vai voisiko siinä olla vanhuutta ja näön huononemista. Kun kukaan ei oikein tiedä, kauanko ne elävät.

Sini Kulmala on tottunut joka keväiseen vieraaseen. Näin he katselivat toisiaan vuonna 2018.

Kulmala osaa kokemuksesta ennustaa, milloin poikaset kuoriutuvat. Todennäköisesti tipuset syntyvät vapun jälkeisellä viikolla. Sitten hän vie ne taas banaanilaatikossa hissillä alakertaan ja ulko-ovesta pihanurmikolle, josta ei ole pitkä matka Aurajokeen.

Tytsy tunnistaa reitin hyvin. Alakerran naapuri on nähnyt sorsan tepastelevan päättäväisen näköisesti kohti ulko-ovea.

– Yhtenä aamuna, kun minulla olivat parvekelasit kiinni, näin, että se on nurmikolla miesystävänsä kanssa. Siihen sattui tulemaan yksi ihminen aamukävelyllä, jolloin sorsa meni hänen luokseen ja katseli siihen malliin kuin kysyisi, että voisitko avata oven minulle. Se ihminen oli ihan aivan käkenä, kun sorsa pyöri ympärillä. Minua nauratti ihan hirveästi.

Toukokuussa poikaset päästetään Aurajokeen. Näin ne marssivat toissa kesänä.

Kulmala pitää Tytsyä ilmeikkäänä ja älykkäänä olentona. Hän vertaa sorsaa omiin koiriinsa, joiden mielenliikkeet pystyy näkemään naamasta.

– Se on ihan älyttömän viisas ja osaa kertoa minulle, jos jokin on vikana. Yhtenä vuonna se seisoi tuntitolkulla ja vain katsoi minua. Tajusin, että jotain on vikana ja huomasin, että ruukku on väärinpäin. Vasta kääntämisen jälkeen se suostui tekemään pesän.

– Tytsy osaa katsekontaktilla ja päätä kallistamalla kertoa, mitä se haluaa. Vuosien varrella on ollut kaikennäköisiä tapahtumia, jolloin sitä on pitänyt auttaa.

Tytsy on älykäs lintu, joka kommunikoi eleillään Sini Kulmalalle.

Kulmala ei vieläkään tiedä, miksi sorsa päätti pesiä juuri hänen parvekkeellaan. Tytsystä ei kuitenkaan ole ollut minkäänlaista haittaa.

– Olen kuullut, että sorsat ovat muuallakin pesineet parvekkeilla, mutta ne ovat olleet alemmissa kerroksissa. Ehkä se on yli lentäessään syrjäsilmällä huomannut, että tuolla on vähän isompia kasveja.

– Poika on sanonut, että minä en voi muuttaa sorsan vuoksi tästä koskaan pois. Mutta katsotaan vuosi kerrallaan, Kulmala sanoo.