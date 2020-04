Espanjalainen Andrea tuli ensimmäiselle lomalle Suomeen, kun koronavirus iski – päätyi avoliittoon Turussa

Espanjalainen Andrea Gil Modrego menetti läheisen ystävän ollessaan jumissa Suomessa.

Espanjalainen Andrea Gil saapui Turkuun maaliskuun 11. päivä tapaamaan italialaista poikaystäväänsä Carloa.

– Tarkoitus oli olla kolme viikkoa ja lentää 30. päivä maaliskuuta Espanjaan. Poikaystäväni ei pysty menemään Italiaan koronatilanteen vuoksi, joten ajattelimme lomailla Espanjassa, Gil kertoo Ilta-Sanomille.

Tilanne kuitenkin muuttui hyvin äkkiä. Lentoon oli yli 10 päivää aikaa, kun Norwegianilta alkoi tulla päivittäin sähköposteja. Niissä kehotettiin tarkistamaan oman lennon tiedot.

– Lopulta soitin ja kysyin, mitä lennollemme tapahtuu. Minulle kerrottiin, että lentomme oli jo peruutettu ja että minun täytyy täyttää lomake saadakseni rahat takaisin. Yleensä yhtiöt eivät toimi näin vaan yrittävät siirtää asiakkaan toiselle lennolle. Silloin tajusin, että tämä ei ole normaali tilanne.

Gilin poikaystävä Carlo on asunut vuoden alusta asti Turussa. Hän työskentelee yliopistolla, ja hänellä on vuokra-asunto lähellä keskustaa.

– Siinä mielessä minulla ei ollut hätää, koska pystyin asumaan poikaystäväni luona, Gil sanoo.

Andrea Gil asuu Espanjan Zaragozassa, ja poikaystävä Carlo työskentelee Turun yliopistossa.

Lennon perumisen jälkeen Gil soitti suurlähetystöön ja kysyi, miten hänen tulisi toimia.

– Sieltä sanottiin, että minun pitäisi palata kotiin. He alkoivat etsiä minulle lentoa ja tarjosivat eri vaihtoehtoja.

Gil on kotoisin Zaragozasta, jossa hän asuu tällä hetkellä vanhempiensa luona ja etsii omaa asuntoa.

– Minun olisi pitänyt lentää Helsingistä Tukholman, Lontoon tai Pariisin kautta Barcelonaan, josta olisin jatkanut vielä Zaragozaan. Pelkäsin, että vaarantaisin vanhempani, jos matkustaisin Euroopan läpi paikoissa, joista minun olisi mahdollista saada virus, Gil kertoo.

Tarjolla olisi ollut suoria lentoja Barcelonaan, mutta niiden hinnat olivat pilvissä.

– Olen sitä vastaan, että lentoyhtiöt haluavat hyötyä ihmisten epätoivosta, kun nämä yrittävät päästä kotiin keinolla millä hyvänsä. Päätimme perheeni kanssa, että pysyn toistaiseksi Suomessa.

Huonoja uutisia kotoa

Gilin tilanne on siinäkin mielessä onnekas, että hän työskentelee freelancetoimittajana. Hän tekee tällä hetkellä töitä pääasiassa yhteen mediaan ja työskentelee tavallisestikin kotona. Hän on pystynyt tekemään Turussa normaaleja työpäiviä.

Tilanne on ollut silti kaikkea muuta kuin helppo, kun kotoa saapui huonoja uutisia.

– Olemme aina asuneet vanhempieni kanssa samassa kerrostalossa. Vieressä asuu vanha pariskunta, jotka ovat kuin isovanhempia minulle. He sairastuivat ja kertoivat asiasta vanhemmilleni. Vanhempani olivat siis altistuneet virukselle ja joutuivat olemaan täysin eristyksissä kaksi viikkoa.

– He voivat nyt hyvin, ja oli tavallaan onni, että en ollut siellä. Nuorempi veljeni on Itävallassa vaihdossa, joten hänkin on turvassa. Oli silti hirveää olla täällä tietäen, että vanhemmat ovat vaarassa enkä ole siellä auttamassa.

Naapurin iäkkäälle pariskunnalle kävi huonommin.

– Se kävi tosi nopeasti. Mies sairastui perjantaina ja menehtyi maanantaina, Gil sanoo.

– Häntä ei edes otettu tehohoitoon. Tilanne Espanjassa on aivan hullu. Lääkäreiden täytyy valita, keitä he hoitavat. Vanhoja ihmisiä ei oteta tehohoitoon, sillä nuorilla on parempi mahdollisuus selvitä. Niin kävi myös naapureilleni. Ymmärrän, että tuollaisia päätöksiä täytyy tehdä, mutta kun kyseessä on oma perhe, on vaikea ajatella pelkästään järjellä.

Andreal Gil kertoo kahden viikon olleen erityisen raskaita, kun hänen vanhempansa joutuivat olemaan karanteenissa kotonaan.

Gil kertoo tuntevansa olonsa turvalliseksi Suomessa. Pariskunta pysyttelee pääasiassa kotona, poissa kaduilta.

– En ollut Espanjassa silloin, kuin hulluin tilanne alkoi, joten en ole kokenut epidemian pahinta puolta. Pidän tavasta, jolla Suomen hallitus on toiminut ja asettanut rajoituksia. Italiassa ja Espanjassa ei aluksi ymmärretty tilanteen vakavuutta. Täällä esimerkiksi yliopisto meni kiinni todella nopeasti ja rajoitukset tehtiin pian. Espanjassa sulkemispäätökset tehtiin paljon hitaammin.

Gilin mukaan Suomella on puolellaan se etu, että sosiaalinen elämä ei ole yhtä vilkas kuin Etelä-Euroopassa.

– Ihmisiä on vähemmän, eivätkä he ole samalla tavalla sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin espanjalaiset ja italialaiset, jotka antavat poskipusuja ja koskevat toisiaan enemmän. Tässä tilanteessa se on hyvä, hän miettii.

Kiitosta häneltä saa myös kahviloiden, kauppojen ja ravintoloiden varautuminen desinfiointiaineilla.

Ensimmäistä kertaa avoliitossa

Pariskunta tapasi toisensa neljä vuotta sitten Barcelonassa, jossa molemmat tekivät maisterintutkintoa. Gil muutti viime syksynä Zaragozaan, ja poikaystävä tuli tammikuun alussa Suomeen. He eivät ole asuneet yhdessä aiemmin.

– Nyt koemme elämisen avopuolisoina, ja toistaiseksi se toimii. Ainakin näemme toisiamme enemmän, Gil naurahtaa.

– Hän tekee töitä keittiössä ja minä olohuoneessa. Olemme yhdessä koko ajan. Onneksi emme ole tuore pariskunta, muuten tämä voisi olla melkoinen testi.

Pariskunta asuu nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin, vaikka matkasuunnitelmat vaihtuivat kävelyihin Aurajoen rannalla.

Heidän oli alun perin tarkoitus viettää osa Gilin kolmeviikkoiseksi tarkoitetusta reissusta matkustellen Suomessa.

– Nyt emme tietenkään pysty tekemään niin. Olen nähnyt lähinnä keskustan ja Aurajoen. Poikaystäväni on täällä neljä vuotta, joten meillä on kyllä myöhemmin aikaa tehdä kaikki, mitä nyt emme pysty tekemään, Gil sanoo.

Ulos ei ole koko ajan edes tehnyt mieli, sillä Turun erikoinen lumeton talvi jatkui erikoisena lumisena keväänä.

– En pidä lumesta yhtään. Täällä on ollut paljon kylmempi kuin ajattelin, joten olen joutunut ostamaan lisää vaatteita, Gil sanoo.

Hänellä ei ole vielä tietoa siitä, milloin hän pääsee lähtemään kotiin. Suurlähetystöstä soitettiin hiljattain ja tarjottiin jälleen mahdollisuutta lentää Espanjaan.

– Sieltä sanottiin, että lento saattaa lähteä Tukholmasta tai Kööpenhaminasta. En aio mennä Tukholmaan, jossa ei ole juuri mitään koronarajoituksia.

– Lisäksi lento olisi ollut Malagaan, josta on 10 tunnin ajomatka Zaragozaan. En voi ottaa riskiä, että poliisit pysäyttävät minut ja kieltävät menemästä kaupunkiin. Soitin asiasta vanhemmilleni, jotka kertoivat voivansa hyvin. Päätin siksi olla lähtemättä.

Pariskunta on itsekin etsinyt lentoja aktiivisesti. Kesä–heinäkuussa on tarjolla suoria lentoja Barcelonaan. He ovat kuitenkin päättäneet seurata tilannetta ja odottaa, että lentoyhtiöt alkavat taas operoida.

– Kenties pääsen kotiin toukokuun loppupuolella. En haluaisi nyt varata lentoa, joka sitten taas peruutetaan.

– Tällä hetkellä minulla on kaikki asiat hyvin täällä, hän sanoo.