Saaristolaisyrittäjät muistuttavat, että mökkiläiset ovat koko saariston elinehto.

Saariston rengastietä saa ajella yksin. Lautassakin on torstaiaamuna vain kourallinen autoja. Jonon ensimmäisen auton takana on venetraileri, mikä paljastaa, että ainakin yksi tästä porukasta on todennäköisesti aloittamassa mökkikauden pääsiäisenä.

Nauvolainen huoltamoyrittäjä Kasper Båge vaihtaa renkaita yrityksensä pihalla. Hän kertoo huomanneensa enemmän ruuhkaa pari viikkoa sitten, kun Uudenmaan rajat suljettiin. Tästä pääsiäisestä on vaikea ennustaa mitään.

Lautalla oli kiirastorstaiaamuna runsaasti tilaa.

1 500 asukaan Nauvon väkimäärä moninkertaistuu, kun kesämökkiläiset saapuvat. Pääsiäinen on tavallisesti sesongin ensimmäinen viikonloppu. Nyt se jäänee tavanomaisesta hiljaisemmaksi, kun uusimaalaiset pysyvät poissa. Joidenkin mielestä se on hyvä, toisten ei.

– Täällä on aika kaksijakoiset mielipiteet. Osa näkee vain jonot kaupassa, ja heitä ärsyttää seisoa niissä, mutta he eivät ymmärrä, että ilman mökkiläisiä täällä ei edes olisi kauppaa, Båge sanoo.

Kasper Båge ihmettelee, että työntekijöitä tuodaan Turusta saaristoon, mutta mökkiläisiä kehotetaan pysymään kotona.

Eniten Bågea ärsyttää kuitenkin toiminnan ristiriitaisuus.

– Sanotaan, että mökeille tulemista pitäisi välttää, mutta silti Osuuskauppa lähettää tänne muualta työntekijöitä, että voi pidentää kaupan aukioloaikoja. Jotain on silloin mennyt vähän väärin.

Nauvon keskustan kahdessa marketissa käy yllättävä kuhina. Turvavälien pitäminen on haasteellista.

Kauppias Mikael Eklund vahvistaa Bågen arvion asukkaiden ristiriitaisista tuntemuksista.

– Osa tietysti pelkää, kun tänne tulee yhtäkkiä iso määrä ihmisiä. Olen huomannut, että mökkiläiset ovat hyvin paljon omissa oloissaan, ja kun he käyvät kaupassa, he ostavat kerralla enemmän.

Kauppias Mikael Eklundilla pitää kiirettä pääsiäisen aikaan.

Kauppiaalle ruuhka on tietysti positiivinen asia, mutta Eklund suhtautuu asiaan varovasti.

– Toivon koronan takia, ettei tulisi ihan hirveitä ruuhkia, hän myöntää.

Nauvon vierasvenesatamassa ei näkynyt liikennettä.

Toisen lauttamatkan päässä sijaitsevassa 800 asukkaan Korppoossa on myös rauhallista. Maalaisromantiikkaa henkivää sisustus- ja vaatekauppaa pitävä Terhi Pilke on kuvaamassa videota someen. Yritys on saanut 1 500 uutta seuraajaa sen jälkeen, kun koronatilanne alkoi. Myös verkkokauppa on vilkastunut.

Amalias Hem on silti edelleen monien mökkiläisen must-kohde.

– Pääsiäinen on aina tosi hyvää myyntiaikaa, mutta nyt aion pitää koronan takia kaupan kiinni koko pääsiäisen. Täällä on vaikea pitää turvavälejä, enkä halua itse sairastua, Pilke sanoo.

– Olen huomannut, että monet mökkiläiset käyvät täällä huvin vuoksi eivätkä vain tarpeellisilla asioilla, hän lisää.

Yrittäjä Terhi Pilke aikoo sulkea kauppansa pääsiäiseksi.

Kivenheiton päässä sijaitsevassa Hjalmar’s ravintolassa on yrittäjä Tage Österlundin mukaan käynyt päivän aikana vain pari pääsiäiseen viettoon tullutta mökkiläistä. Myynti on hiljentynyt.

– Uusimaa puuttuu, ja sen huomasi heti. Varmaan puolet asiakkaista häipyi saman tien, kun rajat suljettiin. Sen näkee parhaiten liikenteessä perjantai-iltana. Uusimaalaiset tulevat 19–21 välillä, mutta nyt silloin ei ole ruuhkaa, Österlund kertoo.

– Yleensä koko pääsiäisviikon ajan näkee, että tuodaan kauhean paljon veneitä vesille. Nyt niitä on tosi vähän.

Tage Österlund on joutunut sulkemaan Hjalmarsin hanat.

Yksi asia harmittaa saaristolaisyrittäjää vielä mökkiläiskatoakin enemmän.

– Mökkiläiset tulevat tänne kyselemään kuulumisia ja ottavat samalla 1–2 olutta. Nyt anniskelu on kiellettyä, joten he jäävät pois. Ymmärrän Uudenmaan sulkemisen, mutta se menee yli hilseen, että ravintolat suljetaan koko maassa.

Korppoon torilla ei näy kiirastorstaina edes lintuja.

Österlundin mielestä muualta tulleet käyttäytyvät yleisesti ottaen vastuullisemmin kuin paikalliset.

– Yksi perhe tuli suoraan Espanjasta mökilleen ja ovat olleet kolme viikkoa siellä karanteenissa. Olen toimittanut heille ruokaa muutaman kerran. He ovat halunneet, että ruoka ja maksupääte jätetään terassille. He käyvät maksamassa, jonka jälkeen haen laitteen pois, Österlund sanoo.

– Monet mökkiläiset myös käyttävät hanskoja kaupassa. Ei paikallisten näe tekevän sellaista.

Österlundin mukaan mökkiläiset ovat saarten elinehto.

– Niidenhän pitää tulla tänne! Meidän pitää muistaa, että tämä saari ja koko saaristo elävät mökkiläisistä. Liikevaihdostani 85 prosenttia tulee turismista. Emme voi sanoa, että älkää tulla tänne. Eivätkä he ole niin tyhmiä, että tulisivat tänne sairaina ja huonompien terveyspalveluiden ääreen.

Neljän aikaan lautta täyttyi jo mukavasti, mutta kaikki mahtuivat mukaan.

Österlund olettaa pääsiäisliikenteen starttaavan viimeistään neljän maissa, kun turkulaiset saapuvat saaristoon. Totuus paljastuu lauttarannassa. Autoja kyllä seisoo jonossa, mutta ne kaikki mahtuvat mukavasti yhteen lauttaan, eikä kukaan joudu odottamaan.

Aivan tavallisen viikonlopun liikenne siis. Ilman uusimaalaisia.