Tyksin asiantuntijat ennustavat koronaviruksen toista aaltoa syksylle – nämä asiat huolestuttavat: ”On jo todella kova kiire”

Ylilääkäri Antti Hakasen mukaan Suomeen olisi perustettava ison kapasiteetin diagnostiikkakeskus.

Turun yliopistolliseen sairaalaan on asennettu viimeisen viikon ajan uutta koronaviruksen analysointia nopeuttavaa laitetta, joka saapui Yhdysvalloista pienten viivästyksien jälkeen.

Laitteen avulla covid-19-taudin aiheuttavan koronaviruksen nykyinen testauskapasiteetti, noin 400 testiä vuorokaudessa, kasvaa Tyksissä yli kolmanneksella. Myös toinen laite on tulossa. Tuliterällä laitteella on asennuksineen hintaa vajaat 200 000 euroa.

– Tutkimus ja tuotekehitys maksavat itsensä takaisin tässä tilanteessa. Ulkomailta on nyt vaikea saada tarvittavia aineita ja laitteita. Lähdimme rakentamaan omaa diagnostiikkaa riittävän ajoissa, kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

– Näissä PCR-laitteissa kehitys on nopeaa, ja siksi erilaisessa maailmantilanteessa leasing-sopimus olisi järkevä, hän lisää.

Ylilääkäri Antti Hakasen mukaan koronaviruksen toiseen aaltoon tulisi varautua nopealla aikataululla.

Tyksin ylilääkärit kuvaavat tilannetta alueella rauhalliseksi. Tällä hetkellä ei tehdä niin paljon koronavirustestejä kuin olisi mahdollista. Hakanen avaa tilanteen moninaisia syitä.

– Muistutan, että meillä on globaali pula kaikesta, ja läntinen maailma on samoilla markkinoilla. Suojavarusteita tarvitaan PCR-prosessin useissa eri vaiheissa. Suojavarusteissa on Suomessa hyvä tilanne. Meillä ei ole vielä epidemiaa suurimmassa osassa maata, ja olisi epäviisasta käyttää suojavälineet pois, jos toukokuussa on valtava epidemia, hän avaa.

Tyksiin on tilattu viideltä eri valmistajalta kymmeniä tuhansia pikatestejä, mutta tuotteita ei ole saatu vielä Suomeen. Hakanen myös muistuttaa, että reagenssien (raaka-aineiden) saaminen on myös normaalia vaikeampaa, ja siksi testejä ei välttämättä voi tehdä, vaikka laitekanta olisikin valmiina.

Tyksissä on varauduttu tulevaan epidemiahuippuun myös muilla tavoin.

– Olemme muun muassa tällä viikolla testaamassa suomalaisen yrityksen näytteenottotikkuja, joita pystyttäisiin saamaan ehkä muutamassa viikossa ja vastaamaan siten Suomen tarpeeseen.

Tyksin asiantuntijat, Hakanen, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ja virusopin professori Ilkka Julkunen ennustavat covid-19-taudin toisen aallon osuvan Suomeen syksyllä. Siihen on varauduttava koko maassa.

– Tärkeä kysymys on se, miten saamme PCR-testauskapasiteettia kasvatettua, Hakanen sanoo.

Hänen mukaansa vieritestaus (laboratorion ulkopuolella tehtävä testaus) on saatava pystyyn. Hän myös heittää pienen kritiikin sairaaloiden johtoportaaseen.

– Meidän olisi ollut hyvä rakentaa laitekapasiteettia jo influenssan ja RS-viruksen takia, koska se sama laitekapasiteetti olisi toiminut myös tässä tilanteessa. Jatkossa minkään sairaalan päätöksentekoelimissä ei varmasti kyseenalaisteta, miksi diagnostiikkaa tehdään taudeille, jotka eivät ole kaikille vaarallisia.

Koulutukset Tyksin uuden testauslaitteen käyttöön aloitetaan tällä viikolla.

Hakasen mukaan Tyksiin hiljattain hankitun Qiagen NeuMoDx 96:n tyyppisiä laitteita on hankittava myös muihin sairaaloihin. Niiden toimitusaika on tällä hetkellä kuukausia.

Hän myös huomauttaa, että isot biotekniikkamaat kuten USA ja Saksa jarruttavat tällä hetkellä reagenssien pääsyä muihin maihin.

– Jossain vaiheessa tulee seuraava taudin seuraava aalto, emmekä tiedä, millainen se on. Siksi on alettava rakentaa Suomeen suuren kapasiteetin diagnostiikkakeskusta. Täytyy muistaa, että nämä eivät ole kaupasta tilattavia asioita. Tällaisista asioista täytyy keskustella pian. Jos haluamme, että meillä on loka–marraskuussa parempi valmius, meillä on jo todella kova kiire.