THL aloitti satunnaisen vasta-ainetestauksen kansalaisilla – Tyksin lääkäreiltä kritiikkiä: ”Ei ole tarkoituksenmukaista”

Tyksissä aloitetaan omat vasta-ainetestit lähiaikoina. Kohteina ovat sairaalan henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti tiistaina kutsuvansa satunnaisotannan perusteella kansalaisia tutkimukseen, jossa arvioidaan uuden koronaviruksen leviämistä väestössä vasta-ainetestin avulla.

Tutkimuksessa painotetaan alussa pääkaupunkiseutua, ja ensimmäisen viikon aikana kutsun saa 750 henkilöä.

Oletuksena on, että koronaan sairastuneen tai taudin jo sairastaneen henkilön vasta-aineet ovat koholla.

Turun yliopistollisen sairaalan ylilääkärit suhtautuvat kriittisesti vasta-ainetestin käyttämiseen tällaisessa tarkoituksessa.

– Valitettavasti meillä ei ole vielä hyvää seulontatestiä. Vasta-ainetestaus toimii jonkinlaisena seulontana silloin, kun on paljon sairastaneita. Oireettomien seulonnassa se on hakuammuntaa, kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatilaisuudessa.

Ylilääkäri Antti Hakanen (vas), virusopin professori Ilkka Julkunen ja johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitävät Turun alueen tilannetta koronan suhteen vielä rauhallisena.

Turun yliopiston virusopin professorin Ilkka Julkusen mukaan vasta-ainetestiin liittyy vielä useita epävarmuuksia.

– Lähtökohtaisesti tauti havaitaan vasta-ainetason nousun perusteella, eli yhdestä näytteestä tehty analyysi ei anna luotettavaa tulosta, hän sanoo.

– Vasta-aineita voidaan mitata monilla menetelmillä. Ne sopivat akuutin taudin diagnostiikkaan, jos immuunivaste syntyy nopeasti.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-sairauden vasta-aineet nousevat kohtuullisen hitaasti. Lääkäreiden mukaan kestää 7–10 päivää, ennen kuin potilaalla voidaan varmuudella odottaa vasta-aineita virusta vastaan.

– Ihmisten välillä voi olla eroja, ja he reagoivat eri lailla. Vasta-aineita ei välttämättä kehity, vaikka tauti olisikin. Vielä ei myöskään tiedetä, mikä on ristireagoivuus muiden flunssakoronavirusten kanssa, sillä suurin osa meistä on jossain elämänvaiheessa saanut koronavirusinfektion, Julkunen luettelee.

On myös virheellistä tässä vaiheessa olettaa, että taudin sairastanut ihminen olisi taudille jatkossa immuuni.

– Siitä ei ole varmuutta. Useimmat menetelmät eivät kerro, antaako immuunivaste suojan tautia vastaan.

Virusopin professori Ilkka Julkunen pitää ajatusta koko väestön testaamisesta järjettömänä.

Tyksin lääkäreiden mukaan kaupallisten testien saatavuudessa ja laadussa voi olla ongelmia. Sen vuoksi vuoksi Suomessa täytyy kehittää myös omia testejä.

Tyksiin on tilattu vasta-ainetesteissä tarvittavia antigeenejä muualta mutta tuotettu myös omavalmisteita. Niitä aiotaan käyttää rinnakkain parhaan mahdollisen kuvan saamiseksi. Tyksissä aloitetaan muuta testaamista tukevat vasta-ainetestit lähiaikoina. Ensimmäisessä vaiheessa testataan sairaalan henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Laajempi testaus ei ole vielä ajankohtainen.

– Jos epidemian määritelmä on se, että kaikkia tartuntapolkuja ei ole pystytty todentamaan, niin Turun seudulla ei kaiketi ole vielä epidemia alkanut, Hakanen sanoo.

– Jos taudin frekvenssi on hirveän pieni, ei ole tarkoituksenmukaista lähteä testaamaan suuria joukkoja. Testi maksaa 50 euroa, ja meillä on tällä hetkellä yksi sairastunut 500 henkilöä kohti. Hinta sille, että löydetään yksi positiivinen, on tällä hetkellä 25 000 euroa. Jos heitä on kymmenen kertaa enemmän, silloin hinta on 2 500 ja jos satakertaisesti, se on 250 euroa. Silloin se voi muuttua mielekkääksi.

Julkunen uskoo THL:n aloittaneet testauksen osaksi poliittisen paineen alla, osaksi ajaakseen testin sisään.

– THL:n tekemässä testissä ei ole mitään vikaa, ja he varmasti löytävät sairastaneet henkilöt, mutta immuniteettia täytyy vielä tutkia tarkemmin.

Ylilääkärit haluavat myös toppuutella julkista keskustelua koko väestön testaamisesta.

– Mielestäni resurssit pitäisi kohdistaa siihen, missä hyötysuhde ja toiminnan tehokkuus on parasta. Koko väestön testaaminen on mahdoton tehtävä, joka maksaisi ehkä 500 miljoonaa ja kertoisi tilanteen vain sillä hetkellä. En näe järkeä siinä, Julkunen sanoo.