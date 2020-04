Erikoinen vieras oli livahtanut postinjakajan perässä palvelutaloon Naantalissa.

Koronaviruksen harvennettua kaupunkien ruuhkia ja pakotettua ihmiset sisätiloihin, on monessa paikassa raportoitu eläinten uskaltautumisesta paikkoihin, joissa niitä ei yleensä näe.

Venetsian kanaalit ovat kirkastuneet, ja niissä on nähty kaloja ja lintuja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Barcelonassa on bongattu villisikoja vaeltamassa pitkin katuja.

Liekö koronan vaikutusta tai ei, Naantalissakin törmättiin lauantaina erikoiseen otukseen, joka säikäytti pahanpäiväisesti Aurinkosäätiön palvelutalon työvuoroon tulleet hoitajat.

– Tultiin työkaverin kanssa aamuvuoroon ja ihmeteltiin jo ovella, että täällä haisee märkä koira. Mentiin vaihtamaan työvaatteet ja lähdettiin sitten aamukierrokselle. Työkaveri Satu meni toiseen asuntoon, ja minä lähdin rappusia ylös. Yhtäkkiä Satu huutaa, että apua, täällä on haisunäätä vai mikä tuo on, lähihoitaja Mari Karppinen kertaa tapahtumia.

Hän lähti katsomaan, mitä toisessa kerroksessa on meneillään.

– Ajattelin, että työkaveri on seonnut ja kävelin muina miehinä käytävää pitkin katsomaan. Siellä tämä kamala karvakasa oli hyökkäysasennossa ja sähisi meille yhden asukkaan oven takana.

Hoitajat juoksivat muutaman metrin kauemmas ja soittivat kolmannen hoitajan paikalle. Siinä vaiheessa he olivat tunnistaneet tunkeilijan mäyräksi.

Mäyrä nökötti erään asukkaan oven edessä ja sähisi.

Myös metsäsika-nimellä tunnettu mäyrä on petoeläin, joka saattaa painaa jopa 17 kiloa. Karppinen kuvailee oven luona nököttävää mäyrää ”isoksi ja aggressiiviseksi”. Mäyrä oli kuitenkin hyvinvoivan näköinen, ja kun se ei irvistellyt, jopa ”söpö”.

– Totta kai se oli tosi peloissaan, mutta me ehkä pelättiin vielä enemmän. Kun sitä vähän lähestyi, se otti puolustuskannan. Soitettiin hätäkeskukseen, kun ajateltiin, että kyllähän palokunta kissojakin pelastaa, mutta sieltä ei tullut apua. Sanoivat, että ottakaa pahvilaatikot käyttöön ja koettakaa saada se sinne.

Hoitajat eivät uskaltaneet lähteä tuuppimaan kärttyistä mäyrää laatikkoon vaan soittivat paikalle huoltomiehen.

– Hän tuli vähän epäilevän näköisenä, että onko tämä nyt totta. Hänellä oli turvasaappaat ja turvakäsineet mutta hänkään ei uskaltanut lähestyä mäyrää, kun se irvisteli hampaillaan.

Lopulta hoitajat päättivät, että on parempi ajaa mäyrä pois talosta sen omilla ehdoilla. He hakivat puusermejä ja pahvilaatikoita rajaamaan käytävää sekä avasivat ulko-oven, jolloin mäyrällä oli vain yksi suunta eli ulos.

– Soitettiin asukkaille ja kerrottiin tilanne, että nyt ei päästä tulemaan näihin asuntoihin ja että ei kannata avata ovea, Karppinen kertoo.

Mäyrä puuhastelee pääasiassa yöaikaan, ja siksi sitä ei näe luonnossa kovin usein. Myös kyseinen yksilö oli todennäköisesti tullut vierailulle yön pimeinä tunteina.

– Yöhoitaja sanoi, että lehdenjakaja kävi joskus kahden aikoihin. Hän tulee sähköisistä ulko-ovista, jotka jäävät ihan hetkeksi auki ja sulkeutuvat itsestään. Mäyrä on luultavasti livahtanut tuolloin sisään. Se on ainut vaihtoehto, Karppinen pohtii.

Hoitajat lähtivät jatkamaan kierrosta huoltomiehen jäädessä paikalle vartioimaan mäyrän liikkeitä. Mäyrätarinasta riitti paljon iloa koko päivän.

– Kerrottiin totta kai kaikille asukkaille. Tämä oli aika hurja mutta tosi hauska juttu kaiken tämän koronan keskellä. Oli vähän jotain muuta juteltavaa asukkaiden kanssa.

Mäyrä oli kyyristellyt pari tuntia, ennen kuin se oli viimein päättänyt uskaltautua takaisin ulos.

– Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mäyrä pääsi takaisin luontoon ja meillä hommat jatkuivat, Karppinen kertoo.

Mäyrä ei ole ensimmäinen eläin, joka on poikennut palvelutalossa mutta varmasti harvinaisin.

– Onhan täällä ollut oravaa, ja kettu on käynyt kääntymässä, mutta hyvin harvoin. Välillä tulee kissoja. Tämmöistä eläintä ei ole koskaan ollut. Näin ensimmäistä kertaa mäyrän läheltä, ja se oli kyllä iso. Mietittiin, että mikäköhän raukan oli ajanut sisälle.

Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Paula Laukkasen mukaan mäyrät liikkuvat ihmisasutusten tuntumassa mutta lähinnä yöaikaan.

– Ne saattavat esimerkiksi pesiytyä rakennuksen alle ja pysyttelevät silloin poikasten lähellä. Ne eivät karta ihmisasutusta mutta ihmisiä kyllä. Jos mäyrä menee rakennukseen sisään, kyseessä on todennäköisesti sairas yksilö tai vahinko.

Hoitajien mukaan mäyrä näytti hyvinvoivalta, joten Laukkanen arvelee, että sen motiivi livahtaa sisään on ollut yksinkertainen perustarve.

– Tähän aikaan vuodesta luonnonravintoa kuten matoja, sammakoita ja kasveja on aika niukasti tarjolla. Mäyrät ovat heränneet talviunilta aiemmin kuin normaalisti, ja ravinnontarve on kova. Mäyrän on voinut ajaa sisälle nälkä.

Laukkanen antaa tunnustusta hoitajille ja huoltomiehille, jotka olivat saaneet mäyrän kekseliäästi takaisin luontoon ilman, että olivat koskeneet siihen. Hän muistuttaa, että luonnoneläimiin ei kannata mennä kajoamaan.

– Kun luonnoneläin menettää ihmisarkuutensa, se voi olla sairas. Silloin ei kannata mennä koskemaan eläintä ja mahdollisesti purettamaan itseään, hän sanoo.