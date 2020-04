Tyksin teho-osaston työntekijällä koronavirustartunta: ”Ei ole altistanut potilaita”

Tyksissä on hoidossa 12 koronavirukseen sairastunutta henkilöä.

Kaikkia tartuntojen lähteitä ei ole enää pystytty selvittämään Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomessa on tavattu nyt yhteensä 94 koronavirustartuntaa. Osa sairastuneista on jo parantunut. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 12 henkilöä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta perjantaina.

Tiedotteen mukaan Tyksin teho-osaston yhdellä työntekijällä on todettu koronavirustartunta, joka ei todennäköisesti ole työperäinen.

– On varmaa, että tartunnan saanut työntekijä ei ole altistanut potilaita virukselle, sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Kolmea henkilöä hoidetaan terveyskeskuksen osastolla, koska heillä ei ole erikoissairaanhoidon tarvetta.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että vapaata sairaalakapasiteettia alueella on runsaasti ja valmius uusien potilaiden vastaanottamiseen hyvä.

Aiemmin kaikki tartuntalinjat on pystytty selvittämään, mutta nyt alueella on todettu tartuntoja, joiden lähdettä ei ole saatu kartoituksessa selville. Lisäksi tartuntoja on todettu aiempaa iäkkäämmillä ihmisillä.

– Tämä korostaa riskiryhmien karanteenissa pysymisen ja muiden rajoitustoimenpiteiden tärkeyttä, piiristä viestitään.

Salon kaupunki tiedotti perjantaina, että kahdella kotihoidon asiakkaalla on todettu koronavirustartunta ja että molemmat potilaat ovat sairaalahoidossa.

Kotihoitotiimin henkilöstöä ja sairastuneiden asiakkaiden omaisia on tiedotettu asiasta. Tartunnan saaneiden lähikontaktit asetetaan karanteeniin.

Vierailut Tyksin sairaaloissa on pääsääntöisesti kielletty toistaiseksi. Vierailu voidaan sallia ainoastaan, jos kyseessä on kriittisesti sairas, lapsipotilas tai saattohoidossa oleva henkilö. Synnytykseen voi ottaa mukaan puolison tai tukihenkilön. Sairaalan henkilökunta päättää aina tapauskohtaisesti, voidaanko vierailu sallia.