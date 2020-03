Tällaista on alakoulujen arki nyt – etäopetuksessa ilmennyt myös positiivisia puolia: ”Pelkäsin paniikkia”

Oppilaat ja opettajat ovat toistaiseksi innostuneita, mutta etäopetus voi jatkossa käydä raskaaksi.

Pihalta ei kuulu iloisia ääniä, askeleet kaikuvat autioilla käytävillä. Muutama etäopetusta tekevä opettaja pukee takkia lähteäkseen syömään.

Turkulainen Puolalan koulu on yksi alueen suurimmista alakouluista, mutta tällä hetkellä rakennuksessa on vain kuusi kolmannen luokan oppilasta. Toisessa yksikössä Aurajoen toisella puolella on sielläkin vain kymmenkunta 1.–2.-luokkalaista.

Oppilaat istuvat luokkahuoneessa turvallisen matkan päässä toisistaan. Osa etsii opettaja Aila Airolan johdolla tehtävänsä Wilmasta, osa WhatsAppista. Toisilla on paperinen moniste.

– Jokainen opettaja antaa luokalleen tehtävät oman työjärjestyksensä mukaan. Tässä ryhmässä on oppilaita kolmelta eri luokalta. He tekevät omia tehtäviään, ja paikalla oleva opettaja auttaa heitä, apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila kertoo.

Valtaosa koulun vajaasta 600 oppilaasta on kotiopetuksessa. 4.–6.-luokkalaisilla on omat päätelaitteensa, joten he pystyvät kommunikoimaan opettajan kanssa esimerkiksi Teams-ohjelman avulla. Pienimpien oppilaiden tilanne on haasteellisempi. Hekin saavat mahdollisuuksien mukaan käyttää Teamsia tai Whatsappia. Opettajat lähettävät sinne linkkejä, opetusvideoita ja tehtäviä.

Puolalan koulun piha on autio. Voi olla, että se pysyy tyhjänä toukokuun loppuun saakka.

Uusimman ohjeistuksen mukaan kolmen ensimmäisen luokan oppilaat saavat tulla kouluun. Se ei ole lisännyt lähiopetettavien määrää olennaisesti.

– Vanhemmat ovat suhtautuneet todella vastuullisesti tilanteeseen, Metsä-Tokila kiittelee.

Myös Hannunniitun koulun oppilaista vain viisi prosenttia on tuotu lähiopetukseen.

– Olen tosi iloinen siitä. Kiitän huoltajia siitä, että he ovat järjestäneet töiltään aikaa lapsilleen. Kiitän esimerkiksi isää, joka kertoi yrittäjänä käyvänsä useita kertoja päivässä tukemassa lapsensa koulutöitä, rehtori Timo Lehtinen sanoo.

Hannunniitussa opetus on järjestetty niin, että lähiopetukseen tulevat saavat oman uuden lukujärjestyksen.

Oppilaat saavat edelleen ruoan koululla. Puolalan oppilaat syövät naapurikoululla, jonne ruokailut on keskitetty.

Oppilaat osaavat yllättää. Apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila ja opettaja Aila Airola näyttävät WhatsAppista neljäsluokkalaisen oppilaan luokkakavereilleen tekemän opetusvideon.

Sekä opettajat että oppilaat suhtautuvat muutokseen pääasiassa positiivisesti. Uusia työtapoja on löydetty vain muutamassa päivässä.

– Nyt tämä on vielä mielenkiintoinen kokemus suurimmalle osalle. Pelkäsin paniikkia, mutta oppilaat ovat innostuneita ja opettajatkin tuntuvat innostuneilta, vaikka ovatkin väsyneitä. On ilahduttavaa, kuinka he jakavat kokemuksia ja vinkkejä, Lehtinen sanoo.

– Monista lapsista voi tulla esiin taitoja, jotka eivät pääse esiin normaalissa kouluarjessa. Moni voi myös edetä tehtävissä paremmin kotona rauhallisessa ympäristössä, Metsä-Tokila huomauttaa.

Molemmat uskovat, että lukuvuodesta selvitään vähin vaurioin, vaikka poikkeustilanne jatkuisi lukuvuoden loppuun. Yleisopetuksessa oleva oppilas omaksuu kyllä tarvittavat taidot.

– Kannamme huolta eritystukea kaipaavista oppilaista. He tarvitsevat aikuisen vierelleen auttamaan. Suomi toisena kielenä -opettajat että erityisopettajat miettivät, miten heitä voi parhaiten tukea, Metsä-Tokila sanoo.

Poikkeuksellinen tilanne tuli onneksi eteen nyt eikä syksyllä.

– Vuosi on niin pitkällä, että suurin osa asioista on käyty läpi ja oleellisimmat tulevat uudelleen kertauksena. Jos eivät, niin niitä priorisoidaan syksyllä. Onneksi kesä tulee vastaan, sillä ei tätä järjestelyä puolta vuotta pystyisi pitämään, Lehtinen sanoo suoraan.

– Etätöissä olevilla on ollut ehkä eniten kipuilua. Välillä koululaiset tarvitsevat vanhempien apua, vaikka opettaja onkin käytettävissä. Oppilaat kaipaavat opettajaa ja kavereita – lähiopetuksen yhteisöllisyyttä, Metsä-Tokila sanoo.

Suomessa ollaan kuitenkin huomattavasti paremmassa asemassa kuin monessa maassa. Toimivat fasiliteetit ja teknologia ovat olemassa.

– Tässä on paljon uusia mahdollisuuksia. Nyt tehdään oikeasti iso digiloikka, jos se on ollut tähän mennessä vain digi-hyppelyä, Metsä-Tokila summaa.