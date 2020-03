Näin Hilkka, 92, saa ajan kulumaan eristyksessä – yksi asia nuorempien toiminnassa ihmetyttää: ”Ei moni muukaan ymmärrä”

Isovanhempiin saa kyllä yhteyden useilla eri keinoilla, hän muistuttaa.

Hallitus linjasi maanantaina osana historiallista koronantorjuntapakettiaan, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa ”karanteenia vastaavissa olosuhteissa”.

Määräyksellä pyritään suojelemaan iäkkäitä ihmisiä, joille korona on yleisesti ottaen vaarallisempi kuin nuoremmille ihmisille.

Päätöksen myötä muun muassa turkulainen 92-vuotias Hilkka pysyttelee nyt kotonaan.

– Pari kertaa viikossa on ollut menoja, mutta ne on nyt kaikki peruttu. Ei ole oikeastaan mitään, mihin enää menisi, hän sanoo.

– Teatterimatka lastenlasten kanssa olisi ollut muutaman päivän päästä, mutta se siirtyy eteenpäin.

Hilkka suhtautuu koronatilanteeseen kuitenkin rauhallisesti.

– Ei tämä kauheasti pelota, kun pysyy sisätiloissa. Varovainen aion kuitenkin olla, hän sanoo.

Eikä karanteeni ole Hilkan mielestä pelkästään negatiivinen asia.

– Ikävuosia on kertynyt jo runsaasti. Tämän kevään aikana on alkanut tulla sellainen olo kun aamulla heräsi, että on ihanaa, kun tänään ei tarvitse mennä mihinkään. Olen kuitenkin aina piiskannut itseni lähtemään, jos on ollut joku suunniteltu meno.

Hilkan lapset ja lapsenlapset asuvat pääasiassa Turun seudulla ja Espoossa. Vaikka asiasta ei ole vielä tarkemmin puhuttu, Hilkka uskoo, että perhe välttelee nyt vierailuja THL:n ohjeistuksen mukaan.

– Eivät ne muutenkaan kauhean usein käy, kun kaikilla on omat menonsa. Puhelinyhteydessä kyllä ollaan oltu, hän kertoo.

Hilkka osoittautuu varsinaiseksi supersenioriksi, sillä häneltä sujuvat niin Whatsappin kuin sähköpostinkin käyttö. Isovanhempia kannattaa kontaktoida hänen mukaansa eri tavoilla.

– Kyllä yhteyksiä saa, jos tarvitsee. En itse hirveästi lähetä Whatsapp-viestejä, kun en ole ihan varma, miten se toimii. Mutta vastaan kyllä niihin, mitä on tullut. Kyllä siitä on ollut hyötyä jo tähän mennessä.

Hilkka on seurannut monen muun tapaan hiukan ihmeissään ihmisten hamstrausintoa. Hän ei ole itse kokenut tarvetta lähteä ostamaan kauppaa tyhjäksi.

– Kauppiaat ovat vakuuttaneet, että tavaraa riittää eikä jakelu keskeydy. Minulla on jääkaapissa ja pakkasessa tavaraa, että pärjään muutaman viikon. Kaupassa ei tarvitse käydä kuin maitoa hakemassa. Jos leipä loppuu, sitä voi itse leipoa, hän miettii.

– Ymmärrän, että ruokaa hamstrataan, mutta sitä en ymmärrä, miksi vessapaperia tarvitsisi olla kauheasti kotona. Mutta ei sitä moni muukaan ymmärrä.

Hilkka on yksi niistä vanhuksista, jotka muistavat sota-ajan.

– Vietin lapsuuteni maalla, ja siellä oli aika rauhallista. Kerran kuului kauhea rytinä, kun kaksi lentokonetta taisteli ilmassa. Meidän navetan taakse tuli luoti, ja viuhina vain kuului. Etsittiin sitä luotia, mutta ei sitä koskaan löytynyt, hän muistelee.

Hilkka uskookin, että viimeaikainen hysteria selittyy sillä, että nuoremmat sukupolvet eivät ole joutuneet todistamaan samanlaisia aikoja kuin vanhemmat.

– He eivät ole kokeneet mitään tällaista aiemmin, koska he eivät ole nähneet sotaa ja kokemuksia on niin vähän. Tämä on suuri poikkeus heidän tilanteeseensa.

– Olen ajatellut, että ikäihmiset osaavat ottaa tämän rauhallisemmin, kun he ovat kokeneet kovempia aikoja. Mutta ne asiat, joihin ei voi itse vaikuttaa, täytyy vain hyväksyä.

Hilkka ei usko aikansa tulevan pitkäksi, vaikka karanteeni jatkuisi useita viikkoja. Hänellä on paljon pikkupuuhastelua kotona.

– Kyllä täällä riittää tekemistä. Pitäisi ommella sauma, yksi sukkapari odottaa kutomista, televisiosta tulee hyviä elokuvia, ja minulla on tabletti, josta katson Yle Areenaa. Sitten on myös kaiken maailman pelejä, joita voi yksin pelata.

Hilkka ei mietiskele tulevaisuutta vaan ottaa päivän kerrallaan. Tällä hetkellä kaikki on hyvin.

– Onhan tämä arki muuttunut, mutta en ole siitä kauhean huolissani. Jos tämä pitkittyy, niin sitten en tiedä, millaista oleminen on. Nyt otan vastaan sen, mikä on tullakseen, hän sanoo.