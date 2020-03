Erikoinen asukas ilmestyi viisi vuotta sitten Turun luontoon – mysteeri jopa Aarno Kasville: ”Voiko tämä olla tottakaan”

Emeritus ylipuutarhuri Aarno Kasvi on tottunut kiipeilemään puihin mistelin perässä.

Tutkijat ovat kiinnostuneet kaikista yleisön mistelihavainnoista.

Asiantuntijoita on ihmetyttänyt Turun seudun luonnossa jo viiden vuoden ajan kasvi, jonka ilmestymiselle ei ole löytynyt selvää syytä.

Kyseessä on misteli, jonka nimen suurin osa tunnistanee jouluisen pussaustradition yhteydestä tai Asterixin taikajuomasta. Misteli on puoliloisiva pensas, joka ottaa vettä ja mineraaleja isäntäkasvistaan, yleensä lehtipuusta.

Ensimmäiset havainnot kasvista tehtiin noin viisi vuotta sitten.

– Minulle toi yksi poppeliekspertti näytteitä ja kysyi, voisivatko ne olla muuta kuin sammalta. Silloin meikäläinen nousi puoli metriä maasta, että voiko tämä olla tottakaan, emeritus ylipuutarhuri Aarno Kasvi kertoo.

Misteli viihtyy erityisesti lehtipuissa.

Se saattaa kasvaa jopa metrin levyiseksi palloksi.

Kasvi alkoi tutkia kollegoidensa kanssa asiaa, ja viime vuonna hän, Jouni Issakainen ja Kati Pihlaja julkaisivat aiheesta laajan artikkelin kasvitutkijoiden Lutukka-lehdessä. Tutkimusprojekti on edelleen käynnissä.

– On yhä epäselvää, mikä mistelin on siirtänyt ja nimenomaan Turkuun. Se on mystillistä. Sille tuntuu kelpaavan mikä puska tahansa. Yleensä ne ovat kranttuja, mutta yhtäkkiä Turusta löytyy niitä puskasta kuin puskasta. Se hämmästyttää meitä, Kasvi kertoo.

Teorioita tutkijoilla kuitenkin on.

– Tässä vaiheessa voidaan tehdä vasta epäsuoria päätelmiä. Koska niitä on toistaiseksi saarekkeena vain Turun ympärillä, se viittaisi, että lähtökohta on jotenkin ollut Turun seudulla. Se johtaa ajatukset ihmisen tuomaan kasvustoon, joka voi olla myös tahatonta. Se on voinut levitä esimerkiksi koristemistelistä, biologi Jouni Issakainen pohtii.

Vuoden 2018 lopussa Turun seudulta oli löydetty 48 misteliesiintymää. Nyt niitä on jo toistasataa. Versoja on satoja. Yleisö on ilmoittanut tukijoille esiintymistä eri kanavia pitkin, mutta valitettavasti tiedot ovat välillä epätarkkoja.

– Paikka pitäisi ilmoittaa tarkasti, koska ei niitä muuten voi löytää. Jotkut esiintymät ovat löytyneet puoli kilometriä siitä paikasta, mikä on ilmoitettu ja joitain ei ole löydetty lainkaan, Issakainen kertoo.

– Olemme nimenneet tuulenpesät ”köyhän miehen misteleiksi”, koska niistä on tullut niin paljon havaintoja, Kasvi kertoo.

Aarno Kasvi kollegoineen toivoo yleisöltä mistelihavaintoja.

Jotta misteli tuottaisi marjoja, on lähistöllä oltava sekä naaras- että koiraspuoleinen kasvi. Linnut levittävät marjoja, joiden sisällä on sitkeää limaa. Marja leviää linnun nokan tai ulosteen kautta, ja se voi kulkeutua kauaskin.

– Tällä hetkellä on toistasataa paikkaa ja satoja versoja tiedossa. Tämä kaikki sopisi parhaiten lintulevintään jostakin tuntemattomasta alkukasvustosta Turussa. Kasvustojen ikäjakauma taas viittaisi siihen, että ison määrän marjoja tuottanut alkukasvusto on voinut jo hävitä, Issakainen kertoo.

Mistelin marjoissa on sisällä sitkeää limaa.

Nyt on kenties paras aika vuodesta havaita misteli, sillä puut ovat lehdettömiä ja kasvi kukkii näillä hetkillä.

– Kun lehdet tulevat puihin, misteleitä ei enää näe kasvustosta, Kasvi sanoo.

Tutkijat toivovat edelleen yleisön ilmoittavan kaikki mistelihavaintonsa.

– Käymme katsomassa jokaisen havainnon, mittaamme versojen pituudet, katsomme ikärakenteen ja teemme sukupuolituksen, Issakainen sanoo.

Tulevaisuudessa pallomaisista misteleistä todennäköisesti tulee entistä enemmän havaintoja.

– Kun ne alkavat olla metrin levyisiä lehvästökimppuja, niitä aletaan havaita yhä paremmin, Issakainen ennustaa.

Omaa misteliä havitteleville Aarno Kasvilla on yksi neuvo:

– Kasvavan mistelin siirto oksasta oman pihan omenapuuhun ei onnistu, joten misteliä on aivan turha leikellä mukaan.