Koronaan sairastuneelle Petrille tulvii kysymyksiä – tällaisia oireita hänellä ja perheenjäsenillä on ollut

Petri Hollmén on tehnyt karanteenissa paljon etätöitä. ”En ole ehtinyt edes avata Netflixiä enkä äänikirjojakaan ehtinyt kuunnella, sen verran on ollut muuta tekemistä”.

Kaarinassa asuva Petri Hollmén on ollut perheineen kotikaranteenissa viime viikon torstaista lähtien. Hänelle on tulvinut paljon kysymyksiä muun muassa koronaviruksen oireista ja karanteenin sujumisesta.

Petri Hollménilla todettiin koronavirus viime torstaina. Hänellä pitää kiirettä siitä huolimatta, että hän on karanteenissa jo viidettä päivää. Haastattelupyyntöjä satelee ja Hollménin sosiaalinen media tulvii kysymyksiä niin koronaviruksen oireista kuin karanteenijärjestelyistä.

– Aika paljon on haettu vertaistukea. Joku alkoi kysellä puhelinnumeroa, mutta valitettavasti en voi pistää pystyyn yksityistä helplinea (auttavaa puhelinta), eli olen vastaillut tekstillä näihin kysymyksiin.

Yleisin kysymys liittyy siihen, mitä Hollménille, hänen vaimolleen ja lapsilleen kuuluu nyt sekä siihen, ovatko oireet pahentuneet.

– Ei ole tullut mitään uusia oireita, olemme voineet oikein hyvin. Minullahan oli vain pientä kuumetta yhtenä yönä ja vaimolla ja vanhimmalla tyttärellä oli vähän kurkku käheänä. Lisäksi he tunsivat, että kurkussa ja keuhkoputkissa on jotain, mutta ei ole ollut mitään kovaa yskää.

– Pojat ovat olleet täysin terveitä, tuolla ne pomppivat trampoliinilla, Hollmén hymyilee.

Oireilevat ovat halunneet kysyä Hollménilta myös siitä, miten hän pääsi vähäoireisena koronavirustestiin.

– Olen vastannut siihen, että ilmeisesti olin niin epidemian alkuvaiheessa, että jokainen epäily testattiin. Muita perheenjäseniä ei ole testattu eikä testatakaan. Kyllä meillä on vahva epäilys, että kaikilla perheenjäsenillä on koronavirus, koska elämme täällä kotona niin läheisesti.

Yksi yleinen kysymys liittyy myös siihen, miten perhe on organisoinut karanteenielämän. Miten perhe on esimerkiksi hoitanut ruokapuolen?

– Vaimo oli ehtinyt käydä kaupassa ennen kuin karanteeni alkoi torstaina, niin että oli viikonlopun yli ruokaa. Huomenna pitäisi tulla toimitus kaupasta, että hengissä säilytään.

Perheen 9–14 -vuotiaille lapsille koronaviruksesta puhuminen alkaa jo kyllästyttää.

– Me aikuiset tietenkin mietimme aihetta paljon ja luemme uutisia. Lapset ovat sitä mieltä, että voisimmeko puhua jostain muusta kuin koronasta. Eli se alkaa olla heillä vähän kulunut aihe. Muuten lapset ovat viihtyneet oikein hyvin, eli seinät eivät ole alkaneet kaatua päälle. Meillä on onneksi oma piha ja trampoliini, eli he saavat olla ulkona, kunhan eivät ole kenenkään muun kanssa tekemisissä.

Hollmén on päässyt nauttimaan myös auringosta ja ulkoilmasta takapihallaan.

Etätyötä kotoa käsin tekevä Hollmén ei vielä tiedä, kauanko perhe joutuu vielä olemaan karanteenissa.

– Emme tiedä tällä hetkellä, missä kohtaa voidaan sanoa, että vaara on ohi. Lääkärin pitäisi tässä jonain päivänä soitella ja jos kenelläkään ei ole ollut minkäänlaisia oireita 5–6 päivään, niin sitten on aika turhaa pitää karanteenissa. Olemme varautuneet henkisesti siihen kahteen viikkoon, mutta todennäköisesti ainakin tämän viikon olemme vielä karanteenissa. Katsotaan nyt.

– Jos lääkäri sanoisi, että karanteeni päättyy tänään, niin pysyisin vielä varmuuden vuoksi kaksi päivää kotona. En uskaltaisi mennä tuohon lähellä olevaan Prismaan, koska luulen, että ihmiset juoksisivat karkuun, Hollmén naurahtaa.

Hollménilla todettiin koronavirus viime viikolla. Hän sai tartunnan todennäköisesti joko Itävallan Tirolissa tai Tukholmassa.

Sosiaalisen median keskusteluja tiiviisti seurannut Hollmén toivoisi, että varsinkin riskiryhmään kuuluvat pysyttelisivät pois väkijoukoista.

– Se, miksi ihmisiä laitetaan karanteeniin on riskiryhmien, eli eläkeläisten ja vanhusten suojaaminen. Jotkut eläkeläiset käyvät sellaista keskustelua, että tämä on tätä nykymaailman höpöhöpöä, että kyllä silloin aikaisemminkin pärjättiin, että kyllä minä ainakin käyn vesijumpassa niin kauan kun voin.

– Toivoisin, että varsinkin riskiryhmät ottaisivat tämän tosissaan ja tekisivät oman osuutensa, että he ottaisivat tauon niihin ompelukerhoihin, vesijumppiin ja kahvitteluihin. Riskiryhmille koronavirus on oikeasti iso juttu ja sen takia me täällä karanteenissa ollaan, että heihin ei tarttuisi.