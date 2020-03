Varsinais-Suomen koronatapausten määrä kasvoi viiteen

Keskiviikkona löytyi kaksi uutta tapausta.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin keskiviikkona kaksi uutta varmistettua koronavirustapausta.

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen mies, joka on aiemmin todetun koronavirustapauksen karanteenissa oleva lähikontakti. Hänen oireensa ovat lieviä, ja hoito jatkuu kotieristyksessä. Tapaukseen ei liity altistuneita.

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen nainen, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Potilaalla on ollut lieviä ylähengitystieinfektion oireita.

Potilaan vointi on hyvä, ja hän on kotona eristyksessä. Kymmenen lähikontaktia, joista vain osa on Varsinais-Suomesta, on tunnistettu ja määrätty karanteeniin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 83 epäilytapausta, joista vahvistettuja koronavirustartuntoja on viisi.