Varsinais-Suomessa kolmas koronatapaus – tartunta tullut Itävallasta

Alueen kolmas sairastunut henkilö on työikäinen mies.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin tiistaina uusi varmistettu koronavirustapaus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 64 epäilytapausta, joista vahvistettuja tartuntoja on kolme.

Kolmas tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita.

Potilaan vointi on hyvä, ja hän on kotona eristyksessä. Neljä tunnistettua lähikontaktia on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen ensimmäinen koronatapaus todettiin sunnuntaina ja toinen maanantaina. Molemmat sairastuneet, työikäinen nainen ja mies, olivat olleet hiljattain Italiassa.