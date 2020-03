Hanskojen dna ei riittänyt tuomioon – oikeus vapautti Turun arvokuljetusryöstön yrityksestä epäillyn

Varsinais-Suomen oikeus sivalsi tuomiossa myös poliisin toimintaa jutun tutkinnassa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti, että todisteet eivät riittäneet tuomitsemaan 44-vuotiasta espoolaismiestä vuonna 2002 Turussa tapahtuneesta aseellisesta ryöstön yrityksestä, jossa kohteena oli arvokuljetusauton yli 400 000 euron lasti.

Poliisi pidätti viime lokakuussa yhden viidestä tekijästä, joka kuului syyttäjän mukaan Bats-rikollisryhmään.

Kuva tapahtumasta poliisin esitutkintamateriaalista.

Oikeudenkäynnin keskiössä olivat pakoauton polttamispaikan läheisyydestä löydetyt näppylähanskat, joista löytyi vastaajan dna:ta. Käräjäoikeuden mukaan hanskoja ei kuitenkaan luotettavasti yhdistetty rikokseen.

– Siihen mahdollisuuteen, että hanskoja olisi käytetty rikoksen tekemisessä, liittyy epävarmuutta. Tavanomaisessa rikosasiassa on dokumentoitua teknistä selvitystä. Tässä asiassa sellaista ei ole esitetty ja se on mahdollisesti kadonnut, mikä on rikostutkinnassa täysin poikkeuksellista, tuomiossa linjattiin.

Lisäksi oli jäänyt epäselväksi, oliko löydettyjä hanskoja yksi vai kaksi, koska niistä mahdollisesti otettu valokuva oli kadonnut. Selvittämättä jäi myös se, mitä autoja kadun varressa oli pysäköitynä, milloin ja missä kohdassa sekä keitä ihmisiä alueella oli tapahtumahetkellä liikkunut.

– Hanskalöydös on merkityksellisin näyttö asiassa, mutta sen näyttöarvoa heikentävät edellä sanotut seikat, tuomiossa sanottiin.

Arvokuljetusauto yritettiin ryöstää Vanhan Tampereentien Prisman pihalla elokuussa 2002. Viisi naamioitunutta ja aseistautunutta ihmistä saapui parkkipaikalle anastetulla pakettiautolla. Kuljettaja pysyi autossa, ja muut menivät ulos. Yksi miehistä kiipesi pakettiauton katolle konetuliaseen kanssa, ja toinen ryhtyi rälläkällä avaamaan arvokuljetusauton kylkeä.

Ryöstö ei onnistunut, ja tekijät pakenivat paikalta noin viiden minuutin jälkeen. Pakettiauto löytyi myöhemmin palaneena pururadalta.

Tekijät ehtivät polttaa pakoauton ennen pakenemistaan paikalta.

Poliisin tutkinta asiasta eteni vasta reilut 17 vuotta tapahtumien jälkeen.

Syyttäjä tiedotti helmikuussa tehneensä rikosilmoituksen poliisin mahdollisista laiminlyönneistä tapauksen tutkinnassa. Rikosjutun syyttäjän mukaan esitutkintamateriaalia oli kadonnut eikä tutkinta edennyt edes keskeisen dna-löydöksen jälkeen.

Myös käräjäoikeuden antamassa tuomiossa kiinnitetään huomiota tutkinnan asianmukaisuutta kyseenalaistaviin seikkoihin.

– Tutkinta on aloitettu uudestaan vasta vuonna 2019, vaikka dna-löydös on yhdistetty vastaajaan kolme vuotta tapahtuman jälkeen vuonna 2005. Useimmat todistajat ovat itse kertoneet, että heitä on kuultu ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2019. Heidän osaltaan on selvää, että kuulusteluja ei ole ylipäänsä tehty vuonna 2002. Kuulustelematta on tuolloin jäänyt niinkin merkityksellisiä henkilöitä kuin arvokuljetusauton työntekijät, tapahtumaa lähietäisyydeltä seuranneet todistajat sekä pakoauton hylkäämispaikan ja jatkopaon alkamispaikan läheisyydessä olleet henkilöt.

– Selvää on, että esitutkinnan puutteet ja ajan kuluminen eivät voi koitua vastaajan vahingoksi.

Poliisit tutkimassa rahankuljetusautoa, johon tekijät yrittivät murtautua.

Myös todistajien kertomukset tekijöiden ruumiinrakenteesta ja mahdollisesta hanskojen käytöstä käräjäoikeus tulkitsi liian yleisluontoisiksi, jotta niillä olisi ollut painoarvoa. Asiassa ei käräjäoikeuden mukaan myöskään esitetty konkreettista näyttöä siitä, että Bats-rikollisryhmä liittyisi rikokseen.

Syyttäjän mukaan lepakkotatuointi yhdisti vastaajan Bats-rikollisryhmään.

Espoolaismiehelle vaadittiin noin seitsemän ja puolen vuoden vankeusrangaistusta. Hänet tuomittiin lopulta vain törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Hänen hallustaan löydettiin kiinniottotilanteessa ampuma-aselain vastaisesti yhdistelmäase, konepistooli ja kolme patruunaa, mistä hänet tuomittiin kahdeksan kuukauden ja 15 päivän vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen on mahdollista hakea muutosta hovioikeuden kautta.