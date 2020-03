Turussa todettiin koronavirustapaus – näin kaupunki varautuu epidemiaan: ”Jos jossain vaiheessa tarvitaan massoille tiloja..”

Turun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidettavana yksi koronaan sairastunut henkilö.

Turun kaupunki piti maanantaina tiedotustilaisuuden.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin sunnuntaina Varsinais-Suomen ensimmäinen laboratoriokokeella varmistettu koronavirustapaus.

Tartunnan saanut on työikäinen nainen, joka on palannut vähän aikaa sitten Etelä-Tirolin alueelta Pohjois-Italiasta. Hän on hyvässä kunnossa.

Turun kaupunki järjesti maanantaina nopealla aikataululla tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin varautumisesta mahdolliseen epidemiaan.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoi, että Turussa on tehty erilaisia taudin leviämistä ehkäiseviä toimia tammikuusta lähtien.

– Aloitimme varautumisen heti, kun saimme tietää infektion leviämisestä. Perustimme etulinjassa koronaneuvontapuhelimen turkulaisille. Se palvelee terveysasemien yhteydessä, ja siihen vastaavat sairaan- ja terveydenhoitajat. Henkilökuntaa lisätään tarvittaessa.

– Lisäksi nettisivuille on koottu ohjeita eri kielillä. Siellä on käännösohjelma, jossa on 50 kieltä valittavana.

Ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoi Turun kaupungin varautumisesta epidemiaan.

Turun kaupunki on antanut ohjeistuksen henkilökunnalleen ja muille toimialueille, kuten kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Turussa noudatetaan kansallisia ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

Erityisesti karanteeni on aiheuttanut kysymyksiä Turun seudulla.

– Kun toteamme, että sairastunut on ollut tietyillä kriteereillä tekemisissä henkilöiden kanssa, nämä henkilöt ovat silloin altistuneita, jotka voidaan määrätä karanteeniin. Tässä noudatetaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeita, Peltoniemi määritteli.

– Virka-aikana minä päätän karanteenista ja sen purkamisesta. Virka-ajan ulkopuolella karanteenin voi aloittaa myös päivystävä lääkäri.

Karanteenilla tarkoitetaan sitä, että terve henkilö on kotonaan karanteeniajan eli 14 vuorokautta, jolloin hän ei pääse mahdollisella sairastumishetkellään tartuttamaan muita.

Turussa on jo olemassa valmiita karanteenitiloja myös isoille ryhmille.

– Tiloihin voidaan laittaa yksittäinen henkilö tai isompi ryhmä. Pääasiassa henkilöt ovat kuitenkin omissa kodeissaan. Testaaminen tapahtuu tässä vaiheessa Tyksissä, Peltoniemi kertoi.

– Tilanne arvioidaan erikseen, jos kotikaranteeni ei ole mahdollinen. Kunta huolehtii, että yksinasuva ihminen saa tarvittaessa ruokaa ja hygieniatarvikkeita.

Myös kuljetus näytteidenottoon järjestetään Peltoniemen mukaan tapauskohtaisesti.

Turun kaupungin edustajat eivät ottaneet kantaa, missä ja millaisia karanteenitilat ovat.

– Jos jossain vaiheessa tarvitaan massoille tiloja, sitten tullaan varautumissuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin, kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa muotoili.

Turussa ei ole varauduttu perumaan isoja tilaisuuksia ainakaan toistaiseksi.

– Tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden massatilaisuuksien peruuttamiseen, jos epidemia on valtava. Tällä hetkellä ei olla siinä tilanteessa, mutta nämäkin ovat asioita, joita seurataan. Päätöksen tekisi tuolloin kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin.

Päätös koulun sulkemisista tehdään yhdessä THL:n ja kunnan edustajien kanssa.

– Koulupuolella on ensisijaisesti seurattu tilannetta. Se on aivan selvä asia, että tämäntyyppisiä juttuja todennäköisesti tulee. Haastava yksityiskohta on se, että huomenna alkavat ylioppilaskirjoitukset, eikä soisi, että tilanne eskaloituisi seuraavan kolmen viikon aikana, kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja Timo Jalonen arvioi.

– Toki varmaan käy niin, että yksittäisiä abiturientteja päätyy karanteeniin seuraavan kolmen viikon aikana. Ei välttämättä Turussa, mutta jossakin päin Suomea.

Peltoniemi vertasi Suomea lopuksi Italiaan, jossa hallitus on päättänyt eristää koronaviruksen vuoksi koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista.

– Italiassa tauti oli levinnyt salakavalasti, mutta Suomessa on jo puhuttu koronasta todella aktiivisesti, mikä varmasti helpottaa epidemian ehkäisyä. Väestöllä on tiedossa, miten he voivat itse ehkäistä leviämistä. Italiassa he huomasivat sen ehkä vähän liian myöhään, Peltoniemi vertasi.