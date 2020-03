Veripalvelun suurin haaste ei ole korona – epidemia muuttanut vain yhtä ohjeistusta: ”Ihmisillä on tapana panikoitua”

Ensiluovuttaja yllättyi positiivisesti Suomen hienoimmassa miljöössä.

En ole koskaan luovuttanut verta, ja se on oikeastaan vähän noloa. Syynä ei kuitenkaan ole välinpitämättömyys tai pelko, vaan yksinkertaisesti huonot geenit.

Perustervettä urheilevaa sekasyöjänaista kun ei huolita luovuttamaan, jos hemoglobiini ei ylitä lukemaa 125. Edellisen kerran minut käännytettiin luovuttajajonosta opiskeluaikana, ja kenties muisto ”hylsystä” on estänyt yrittämästä uudelleen.

En ole kuitenkaan yksin. Turun veripalvelutoimiston esimies Pekka Kukko kertoo, että hemoglobiini on yksi yleisimmistä hylkäyksen syistä.

– Toinen on matkustelu. Noin joka kymmenes luovuttamaan tullut ei täytä ehtoja. Maaseutuluovutuksessa prosentti on noin seitsemän, hän kertoo.

Åbo Svenska Teaterin ovella odottava Kukko näyttää siltä kuin hän olisi itse luovuttanut liikaa verta. Naama on valkoinen, samoin vaatteet. Teatterin tiedottaja Maria Olin näyttää niin ikään kalpealta.

– Järjestämme luovutustapahtuman täällä neljättä kertaa. Kahtena vuonna olin Dracula, viime vuonna olimme prinsessa ja prinssi ja tänä vuonna olemme teatterin kummituksia, Kukko avaa.

Turun veripalvelun luovutustapahtuma alkoi klo 12, ja oven edessä oli heti jono. Tulijoita tervehti ”teatterin kummitus” Pekka Kukko.

Väite siitä, että teatteri on Suomen hienoin luovutuspaikka, pitää täysin paikkaansa. Armeija sairaanhoitajia häärii teatterin näyttämöllä, jota ympäröivät paksut verhot, katsomo ja kuninkaallinen aitio. Tunnelma on juhlava.

Karkkia ja mehua on tarjolla, vaikka ”hylsy” tulisikin.

Ensikertalaista alkaa jännittää, kun eteen tuodaan monta kymmentä ruksia vaativa lomake. On raportoitava sairaudet, matkustelut ja seksuaalinen kanssakäyminen. Jälkimmäinen saattaa olla luovutuksen este erityisesti nuorilla, sillä viimeisen neljän kuukauden sisällä ei ole saanut olla uutta partneria.

– Sanomatalossa hylkäysprosentti on vähän isompi kuin muualla, koska siellä käy paljon nuoria luovuttajia, Kukko kertoo.

Sairaanhoitaja Erica Karppinen ottaa verinäytteen hemoglobiinin mittaamista varten.

Talvilomareissu Karibialle ei onneksi kaada luovuttamista, koska matkasta on yli kuukausi. Edellytykset täyttyvät, mutta sitten tulee jopa letkun asettamista jännittävämpi hetki: hemoglobiinin mittaus. Tuuletukset ovat aidot, kun vaadittu lukema ylittyy rimaa hipoen.

Itse luovutus ei ole kummoinenkaan toimenpide. Sairaanhoitaja Erica Karppinen kertoo rauhallisesti, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja neulan pisto sattuu vain sekunnin. Joillekin se on kuitenkin kynnyskysymys. Nopea kyselykierros tuttavapiirissä osoittaa, että paha neulakammo on vienyt monilta luovutushalut.

Neulakammoiset eivät kuitenkaan ole haastavin ryhmä.

– Se on nuoret miehet. Heitä on yritetty houkutella vuosikausia. Olen ollut tässä työssä 26 vuotta, ja sama haaste on ollut koko ajan, Kukko kertoo.

– Nuoret naiset tuntuvat olevan yleisesti yhteiskunnallisesti aktiivisempia. Miehet heräävät siinä kolmevitosina. Luovuttajien keski-ikähän nousee koko ajan.

Uusia luovuttajia on noin kymmenesosa kaikista kävijöistä. Heistä yli kolmasosa jättää tulematta seuraavana vuonna.

– Viime vuonna kävi 20 000 ensikertalaista, joista 8 000 jäi palaamatta. Vuosi on kuitenkin meidän näkökulmasta aika lyhyt aika, Kukko huomauttaa.

Toisessa ääripäässä ovat ”sarjaluovuttajat”, joista kovimmat tekijät palkitaan joka vuosi. Kahdesti vuodessa järjestetään tilaisuus, jossa saavat tunnustuksen 200, 150 ja 100 kerran luovuttajat. Siihen on minulla vielä matkaa.

Luovuttaminen on yllättävän mukavaa, ja kyynärvarren letkua ei edes huomaa jutellessa.

Koronan leviäminen on muuttanut Veripalvelun toimintatapaa vain yhdellä tavalla.

– Italiassa matkustaneille on tullut neljän viikon karanteeni. Mitään muuta ohjeistusta ei ole tullut, Karppinen kertoo rauhallisesti.

– Tilannetta seurataan, ja infektiolääkärit ovat tilanteen päällä koko ajan. Ihmisillä on kummallinen tapa panikoitua, Kukko sanoo.

Veritilanne on tällä hetkellä hyvä, ja siksi pieni notkahdus kävijämäärissä ei olisi vielä katastrofi.

– Jos niin käy, menemme mediaan. Haaste on siinä, että voi tulla ns. liikaa luovuttajia kerralla. Veri säilyy vain tietyn ajan, ja jos tällä viikolla tulee tosi paljon luovuttajia, he ovat poissa reservistä ensi viikolla, Kukko kertoo.

Viereisessä tuolissa istuva Milla Stenström, 27 ei hänkään mieti koronaa.

– Tämä on tosi steriili toimenpide. On niin paljon muitakin viruksia ja bakteereita, että jos kaikkea alkaisi pelätä, ei voisi tehdä yhtään mitään.

Stenström on luovuttamassa kahdeksatta kertaa, ja hän on ollut myös järjestämässä luovutustapahtumia ylioppilaskunnan tiloissa.

– Siitä tuli itsellekin silloin rutiini. Moni pelkää tätä, mutta kun on kaverit ja tuttu paikka, luovuttamiseen tulee rennompi fiilis.

– Vaikka minulle tulee fyysisesti paha olo, siitä tulee hyvä olo, että pystyn auttamaan.

Åbo Svenska Teater toimii tapahtuman estradina neljättä kertaa. Se saattaa hyvinkin olla Suomen hienoin luovutuspaikka.

Minunkin luovuttamani satsi saattaa päätyä leikkaussaliin missä päin Suomea tahansa. Aiemmin Turussa luovutettu veri jäi alueen sairaaloihin, mutta nykyään prosessointi tehdään ainoastaan Helsingissä, josta se matkaa edelleen eri puolille Suomea muun muassa plasmana ja hiutaleina.

– Suomi on iso maa, ja vuodenajat ja lämpötilat vaihtelevat, mikä tuo omat haasteensa. Veren tulee olla 24 tunnin kuluessa eroteltuna. Yksi Finnairin reittilento Rovaniemeltä on jäänyt pois, joten luovutustilaisuudet joudutaan siellä lopettamaan jo ennen neljää, jotta veri ehtii Helsinkiin, Kukko kertoo.

Verenkulutus kuitenkin laskee koko ajan, koska lääketiede kehittyy. Kukon mukaan 90-luvulla kerättiin 370 000 pussia verta vuodessa, kun lukema on nyt 200 000.

– Sen takia vuonna 2014 lakkautettiin toimistoja yt:iden jälkeen. En silti usko, että veren tarve tulee kokonaan poistumaan.

Näyttämön luovutustuolit alkavat pikku hiljaa täyttyä. Iät vaihtelevat parikymppisestä eläkeläisiin. Veressä on se hyvä puoli, että se ei katso ikää. Seniorin verta voi antaa pikkulapselle.

– Ensiluovuttajan täytyy olla alle 60-vuotias, ja luovuttamista voi jatkaa 71- vuotiaaksi asti, mutta 66 ikävuoden jälkeen ei saa tulla yli kahden vuoden taukoa, Karppinen kertoo.

Uusien luovuttajien saaminen on jatkuva haaste, mutta Turussa on kohdattu myös toinen iso takaisku.

– Meillä ovat käyntimäärät tipahtaneet kahdessa vuodessa 2 000:lla. Ollaan yritetty miettiä, mistä se johtuu, kun sijainti on entistä keskeisempi ja Louhen parkkihallikin on vieressä.

– Selvisi, että toriparkki-remontin vuoksi on jäänyt pois miljoona bussimatkaa, joten kyllä se heijastuu meihinkin, Kukko kertoo.

Karppinen ottaa letkun pois kyynärtaipeestani. Aikaa on mennyt noin 10 minuuttia, ja minä olen 460 millilitraa kevyempi. Ei heikota, ei huimaa, ja veripalvelu tarjoaa vielä kaffet munkin kera. Ei hassumpi kokemus.

Tuntuu hienolta, että minusta noin näppärästi kerätty veri saattaa pelastaa jonkun hengen.

– Ihminen on huikea kokonaisuus, Pekka Kukko tiivistää ja väitteeseen on helppo yhtyä.