IS seuraa koronavirus­epidemian kehittymistä hetki hetkeltä. Seurannan löydät artikkelin lopusta.

Suomessa vahvistettiin perjantaina aamupäivällä kolme uutta koronavirustartuntaa (COVID-19). Suomessa on vahvistettu tähän mennessä yhteensä 15 tapausta.

Yksi uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa tapaus oli kymmenes. Tartunta todettiin työikäisellä miehellä, ja se on peräisin Pohjois-Italiasta. Henkilö on hyväkuntoinen ja hän kotiutui näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä. Lue lisää täältä.

Lisäksi uusia tartuntoja on todettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Suomen 15 tapausta ovat jakautuneet alueellisesti seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): 10

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP): 1

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP): 1

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE): 1

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPO): 1

Lapin sairaanhoitopiiri: 1

IS seuraa koronavirustilanteen kehittymistä hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Artikkelissa uusimmat päivitykset nousevat korkeimmalle ja vanhemmat painuvat alaspäin. Vanhemmissa päivityksissä voi olla eriäviä tietoja esimerkiksi sairastuneiden ja uhrien määristä tilanteen kehittyessä.