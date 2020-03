Koko perheen elämä muuttui hetkessä – Fransin, 4, päänsärystä alkoi 1,5 vuoden taistelu: ”Ulkopuolinen ei voi ymmärtää”

Frans (vas.) ja Max Dahlman ovat Captain America ja Batman Supersankarit-näyttelyssä. Äiti Pauliina Laakso kiittelee tukea, joka syöpää sairastavan lapsen perheelle on annettu.

Frans ja pikkuveli Max ovat supersankari-näyttelyn tähtiä 17 muun syöpään sairastuneen ja heidän sisarustensa kanssa.

Kaksi vuotta sitten Frans Dahlmanin, 4, päätä alkoi särkeä tasaisin väliajoin.

– Kivut olivat niin kovia, että lopulta hän halusi vain olla yksin pimeässä huoneessa, äiti Pauliina Laakso muistelee.

Lääkärit puhuivat migreenistä, eikä asiaa tutkittu sen perusteellisemmin. Sinnikäs äiti ei kuitenkaan antanut periksi. Lopulta ratkaisevan löydön toukokuussa 2018 teki silmälääkäri.

– Hän ei sanonut sen enempää vaan kehotti meitä menemään suoraan Tyksiin.

Diagnoosi oli aivosyöpä, ja Frans leikattiin jo parin päivän päästä. Sen jälkeen alkoi sädehoito, ja myöhemmin sytostaatit.

Taide- ja toimintatalo Vimman seinällä olevassa kuvassa kameraan tuijottaa tiukasti kilpensä takaa nuori Captain America. Vaikka ei kuusivuotias Frans edes pukua tarvitsisi ollakseen uskottava supersankari. Lapsen syöpä kun on paljon ilkeämpi vastustaja kuin Red Skull tai Thanos.

Viereisissä tauluissa seikkailee muun muassa Harry Potter, ritari ja taikoja tekevä keijuprinsessa – kaikki syöpää sairastavia lapsia ja heidän sisaruksiaan.

Lapset heittäytyivät mallin työhön täydellä energialla.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alla toimiva lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö haluaa kertoa näyttelyn avulla, millaisia rohkeita sankareita sairastuneet lapset ovat. Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain 150 alle 16-vuotiasta lasta. Heistä kolme neljästä paranee.

Samalla Sykerö haluaa muistuttaa myös siitä, että perheenjäseniltä vaaditaan samanlaista sankaruutta.

– Syövän kohtaaminen vaatii rohkeutta aikuiseltakin, lapsen kohdalla se vaatii ennennäkemätöntä rohkeutta, myös koko perheeltä, näyttelyn esittelyssä kerrotaan.

Niinpä toisesta taulusta tiukasti tuijottava Batman onkin Fransin pikkuveli Max, 4.

– Joulukuussa 2018 veljekset painoivat saman verran, vaikka heillä on kaksi vuotta ikäeroa, Pauliina Laakso kertoo.

– Max tuli aluksi käymään sairaalassa, kun Frans joutui olemaan siellä pitkiä jaksoja, mutta hän oireili aina voimakkaasti käyntien jälkeen.

Äidistä voisi olla ihan hyvin oma supersankari-taulunsa.

– Olimme Fransin kanssa kuukausia vain sisätiloissa tartuntariskin vuoksi. Joko kotona, taksissa tai sairaalassa, hän kertoo.

Max halusi ehdottomasti olla Batman. Kun pukua ei ollut, se käytiin hankkimassa.

Näyttelyn kuvat on ottanut kirjailijanakin tunnettu unkarilaissyntyinen Patricia Bertényi.

– Kaksi vuotta sitten ystäväni menetti tyttärensä syövälle. Mietin, miten voisin auttaa tätä järjestöä. Viime kesänä otin kuvia kahdesta näyttelyn lapsesta, ja se antoi minulle idean supersankarinäyttelystä, Bertényi kertoo.

Bertényi kutsui Meri Takala-Lameyn piirtämään kuvia lapsille, mutta tällä oli parempi ajatus.

– Mietin, miksi emme tekisi jotain, jossa lapset voivat olla mukana. Sitten keksin, että he voisivat askarrella itselleen mitalit.

Patricia Bertényi (vas.), Slade Takala-Lamey ja Meri Takala-Lamey ovat tekijät näyttelyn takana.

Kuvat ja mitalit syntyivät yhtenä lokakuun päivänä. Paikan päällä oli iso kasa vaatteita, joista lapset saivat valita mieluiset. Kaikki 19 mallia hyppäsivät täysillä haasteeseen.

Slade Takala-Lamey teki lopuksi valokuviin supersankariteemaan sopivat taustat.

– Ensimmäinen oli pimeä kuja Batmanin taustalla. Monta monta tuntia myöhemmin kaikissa kuvissa oli taustat, hän naurahtaa.

– Joissakin on mukana vähän nörttijuttuja ja viittauksia DC:n ja Marvelin maailmoihin. Esimerkiksi yhdessä taulussa on taustalla Tatooine, Star Warsista tuttu erämaa, jossa on kaksi kuuta.

Tekijät yllättyivät, kuinka avuliaita kaikki projektiin vähänkään liittyneet ihmiset ovat olleet.

– Kun tulostusfirmassa kuultiin, mitä varten projekti on, he antoivat todella ison alennuksen, Bertényi kiittelee.

– Useimmat ihmiset haluavat auttaa, kun heille antaa siihen mahdollisuuden, Meri Takala-Lamey sanoo.

Valokuvanäyttely on menossa myös Turun yliopistolliseen sairaalaan ja Hansakortteliin, sekä mahdollisesti pääkirjastoon. Positiivisia kuvia katsoessa täytyy kuitenkin muistaa tarinan toinen puoli: rohkeudesta huolimatta joskus vastustaja on ylivoimainen. Yksi näyttelyn malleista valitettavasti hävisi taistelunsa.

Frans (vas.) ja Max Dahlman ovat valmiita painimaan nyt, kun syöpä on selätetty. Äiti Pauliina Laakso on iloinen, että pojat pääsevät taas touhuilemaan yhdessä.

Frans kuitenkin on onneksi valmis uusiin sankaritekoihin.

– Portti (rinnassa oleva kapseli lääkkeiden antoa ja näytteiden ottoa varten) otettiin pois viime viikolla. Frans on nyt terve, Pauliina-äiti iloitsee.

Hän kiittelee perheen Sykeröstä saamaa tukea.

– Kukaan ulkopuolinen ei voi aidosti ymmärtää tilannetta, joten tällainen kerho on todella tärkeä, hän sanoo.

Veljekset poseeraavat iloisesti kuvaajalle. Odotus on ollut pitkä, mutta viimeinkin Frans ja Max pääsevät vapaasti touhuamaan keskenään ilman varomista.

Mitä he ovat odottaneet kaikkein eniten puolentoista vuoden aikana?

– Painimista! Max ilmoittaa välittömästi.