Laiminlöivätkö virkamiehet kotisaattohoidon valvonnan? – Turun hallintojohtaja: Näillä toimenpiteillä epäkohdat löydetään

Tapauksen tekee ongelmalliseksi palvelun luonne ja reklamaatioiden puute.

Miten väärinkäytökset paljastuvat vasta useita vuosia tapahtumien jälkeen? Se on asia, jota monet ovat ihmetelleet turkulaisen kotisaattohoitopalvelun jouduttua myrskyn silmään maanantaina.

Poliisi on selvittänyt yksityisen kotisairaala Luotsi Oy:n toiminnassa esiin tulleita vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä vuosina 2011–2014. Kyseessä on Turun kaupungin kilpailutuksella hankkima palveluntarjoaja, jonka vastuulla oli 185 potilasta.

Pääepäillyt ovat ex-aviopari, lääkärihoitajanainen ja sairaanhoitajamies. Miehen epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin.

Poliisi epäilee, että hänen virheellinen toimintansa johti mahdollisesti ainakin yhden potilaan menehtymiseen. Myös potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita.

Turun kaupunki ei ole asianomistaja, mutta kuusi virkamiestä on epäiltynä valvontavastuun laiminlyömisestä. Mitä kyseiset virkamiehet ovat käytännössä laiminlyöneet?

– Poliisi ei ole avannut meille esitutkintaa tai kertonut edes epäiltyjen nimiä, joten emme tiedä tässä vaiheessa tarkalleen, konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen kertoo.

Heikkinen kertoi jo maanantaina Ilta-Sanomille, että kotihoidossa olevilta ei tullut neljän vuoden aikana yhtään reklamaatiota.

– Asianhallintajärjestelmään ei ole merkitty reklamaatioita eli että omainenkaan olisi ilmoittanut epäasiallisesta toiminnasta.

– Kuinka ankaria valvontatoimenpiteitä voidaan kohdistaa toimintaan, jos reklamaatioita ei ole? hän kysyy.

Heikkisen mukaan palveluntuottajalla on ollut velvoite toimittaa raportteja toiminnastaan kaupungille. Niissä taas on ollut velvoite selvittää mahdolliset poikkeamat potilaiden hoidossa.

– Terveysalan hoitolaitoksessa tulee olla omavalvonta, jossa raportoidaan mahdollisista puutteista, hän sanoo.

Jos raporteissa ei ilmene mitään, mikä johtaisi toimenpiteisiin, jäljelle jäävät vain pistokäynnit. Heikkilän mukaan tapaus on hankala juuri palvelun luonteen vuoksi.

– Nämä palvelut on annettu ihmisten kotona, eikä tämä ole hoitolaitos. Siinä suhteessa tällaista on vaikea valvoa, hän sanoo.

Turun kaupungilla on käynnissä sisäinen tarkastus. Siinä käydään läpi sekä valvonta että yrityksen valintaprosessi. Luotsi Oy tarjosi palveluaan huomattavasti kilpailijoita halvemmalla.

– Hankintalain mukaan pitäisi pyytää selvitys tarjoajalta, jos hinta on niin alhainen, ettei palvelua pystytä tuottamaan. Selvitystä ei pyydetty eli on tulkittu, että hinta on halvempi mutta silti ymmärrettävä, Heikkinen sanoo.

– Tarkastuksessa käydään läpi koko sopimuskausi ja mitä on tapahtunut sinä aikana.

Heikkinen odottaa ensimmäisen version olevan valmis maaliskuun aikana.

– Sitten käydään keskustelua, tarvitseeko sitä täydentää joiltain osin. Jos sieltä puuttuu mielestämme jotain, sitä täydennetään.